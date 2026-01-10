Eine Studie der Woods Hole Oceanographic Institution in Massachusetts und der Universität von Hawaii um Hyodae Seo und Anthony Kirincich im Magazin Science Advances, die vom U.S. -Energieministerium gefördert wurde, untersuchte die Auswirkung von sogenannten Offshore-Windparks, also Windkraftanlagen im Meer vor der Küste.
Die Offshore-Anlagen stehen zwar im Ruf, weitaus mehr Windenergie zu sammeln als die Onshore-Windräder an Land, aber sie stehen auch in der Kritik, Meeressäugern und Jungfischen ihren Lebensraum zu nehmen.
Meereswindparks heizen die Atmosphäre auf – Klimaschau 242
Aus dem Video ab min. 2:40
Frage: Kann man einen Zusammenhang zwischen der installierten Offshore-Leistung und der Oberflächentemperatur der Nordsee feststellen?
Nachfolgend eien Grafik der kumulierten instalierten Offshore-Windleistung und der mittleren jährlichen Oberflächentemperatur der Nordsee. Soll sich jeder selbst ein Urteil erlauben!