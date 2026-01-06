Bei X wurde soeben folgender Beitrag geladen.
„Bei einem 1 Milliarde Dollar teuren Batterieprojekt in Sydney ist es zu einem katastrophalen Fehlschlag gekommen.“
„Es handelt sich um die größte Batterieanlage der südlichen Hemisphäre, die dem Konzern Blackrock gehört und nun irreparabel beschädigt ist.“
Sie ist außerhalb jetzt außerhalb jeder Reparatur.
Der Kommantar des X-Nutzer dazu
Der Betrug des Vermögensverwaltungsunternehmens Blackrock an den australischen Steuerzahlern mit dem neuen Green-Energy-Deal ist komplett gescheitert – was für ein Betrug
🚨🇦🇺Meanwhile in Australia
“There’s been a catastrophic failure in a $1 Billion Battery Project in Sydney”
“It’s the biggest battery facility in the southern hemisphere and it’s owned by Blackrock which is now beyond repair”
Wealth Management Company Blackrock scamming… pic.twitter.com/rg6onXEFMN
— Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) January 5, 2026
Eine schriftliche Text-Beschreibung des Projekts und dessen Probleme wäre willkommen!