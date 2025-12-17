Die diesjährige Weltklimakonferenz im brasilianischen Belém ging vor kurzem zu Ende. Es war bereits die 30. Veranstaltung der Conference of the Parties, abgekürzt COP, wie das Treffen international genannt wird.
Wie bei den vorhergehenden Treffen in Baku und Dubai gab es erhebliche Kritik an den offenkundigen Widersprüchen.
Wie jedes Jahr reisten zum Beispiel Zehntausende Teilnehmer mit einer regelrechten Luftflotte zur Konferenz an – der weltweite CO2-Ausstoß dürfte daher zu Zeiten der COP ein Stück ansteigen. In Belém kam als weiterer Kritikpunkt hinzu, daß die brasilianische Regierung eigens für die Konferenz eine 13 km Autobahn durch den Regenwald baute, um einen schnellen und komfortablen Transfer der Teilnehmer vom Flughafen in die Stadt zu gewährleisten. Dafür wurden rund 100.000 Bäume gefällt, Bauern von ihrem Land vertrieben und Heilige Stätten indigener Tupinambá zerstört. Daher kam es während der Konferenz zu wütenden Protesten von Dutzenden Indiokriegern – sogar in der blauen, der inneren Zone der Veranstaltung.
Klimaschutz oder Augenwischerei? – Weltklimakonferenz in Belém – Klimaschau 240
Und wie viele von den rund 50.000 Teilnehmern kennen den Unterschied zwischen
1. Temperatur und Wärme (Energie),
2. unzulässig gebildeter Globaltemperatur und zulässig bildbarer (aber nicht ermittelter) Global-Wärme (Global-Energie)?
Wer mit tippen will, gibt eine Zahl zwischen 0 und 10 ein. Alles darüber dürfte Träumerei sein.
Und deshalb stimmt ausnahmsweise einmal die Verlautbarung eines sich als Klima-Wissenschaftler bezeichnenden Ottmar Edenhofer vom PIK in Potsdam:
„Wir verteilen durch die Klimapolitik de facto das Weltvermögen um.“
Genau Herr Edenhofer, und einzig darauf hat die Welt, seit sie existiert, gewartet, auf einen Ottmar Edenhofer, der das Weltvermögen umverteilt.
Und, Herr Edenhofer, vergessen Sie dabei nicht, auch einen guten Schnitt für sich selbst zu machen! – Es lebe die Klimasekte mit ihrem Dom am Telegrafenberg!
Wie bei allen Klimaschutzkonferenzen wird nicht das KLima geschützt. Es geht nur ums Geld. Die Staaten denken sich neuen Knüppel aus wie man die Bevölkerung ausrauben kann. Die deutschen Regierungen sind so dumm und machen das Spiel ganz begeistert mit. Die Bevölkerung wehrt sich nicht. Wie lange noch?
Wie die Heuschrecken! Ich bin der König! Nach mir die Sintflut ….
Ich frag mich auch über den Nutzen. Wenn man das genutzt hätte, die Infrastruktur zu fördern, damit die Bevölkerung einen Nachnutzen hätten. Aber das ist mehr Schaden.
Die Flora freut sich immer auf die jeweilige COP. Danach gibt es immer Nahrung im Überfluß!