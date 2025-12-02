Grundlegende Annahmen in Prognosen zu einer alarmierenden, durch CO₂ verursachten globalen Erwärmung in den kommenden Jahrzehnten werden durch eine neue langfristige Energiebilanz-Analyse widerlegt.
In einer neuen Studie haben Wissenschaftler erkannt, dass die modellierten Annahmen zur Vorhersage der Reaktion der Natur auf die vermutete, vom Menschen verursachte Strahlungswirkung auf die Wärmeaufnahme der Ozeane, die thermische Ausdehnung und den Anstieg des Meeresspiegels nicht gut mit den Beobachtungen der letzten Jahrzehnte übereinstimmen.
In deutscher Übersetzung (Google Translate):
Die offensichtliche Diskrepanz ist besonders ausgeprägt im Zeitraum 2000–2020 (Abb. 2 im Bild), da der angenommene Anstieg der Strahlungsantriebe (angeblich eine Folge der steigenden CO₂-Emissionen des Menschen) nicht mit einem starken Anstieg des Energieungleichgewichts der Erde (EEI) einherging. Stattdessen liegen die angenommenen Antriebswerte um 50 % über den EEI-Schätzungen für diesen Zeitraum.
Betrachtet man den gesamten Zeitraum von 1880 bis 2020, so fällt auf, dass der Anteil des Antriebs, der Wärmeenergie an die Erde abgibt, in den letzten Jahrzehnten (deutlich) geringer war als in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, obwohl die angenommene Ursache des Antriebs (menschliche CO₂-Emissionen) seit etwa 1980 um ein Vielfaches größer ist.
Man beachte, dass die CO₂-Emissionen des Menschen von 1910 bis 1945 relativ konstant bei ~1 GtC/Jahr blieben, dann aber bis 1990 auf ~6 GtC/Jahr und bis in die 2010er Jahre auf fast 10 GtC/Jahr stiegen. Trotz dieses dramatischen Anstiegs der angenommenen Strahlungsantriebe durch CO₂-Emissionen waren die Wärmeaufnahme (Abb. 1 und S6), die thermische Ausdehnung (Abb. S17) und die Anstiegsraten des Meeresspiegels (Abb. S17) in den Jahren 1910–1945 fast genauso ausgeprägt wie in den Jahren 1980–2010. Tatsächlich kam es zwischen 1945 und 1975 zu einem Rückgang der Wärmeaufnahme, der thermischen Ausdehnung und der Meeresspiegel-Anstiegsraten, obwohl in diesem Zeitraum gleichzeitig ein starker Anstieg der CO₂-Emissionen zu verzeichnen war.
„Wir stellen zwei unterschiedliche Phasen im globalen Energiehaushalt fest. In den Jahren 1880–1980 folgte das Energieungleichgewicht der Erde weitgehend dem Strahlungsantrieb. Nach 1980 stieg das Energieungleichgewicht der Erde jedoch langsamer als der Strahlungsantrieb; in den Jahren 2000–2020 betrug das Ungleichgewicht weniger als 50 % des Strahlungsantriebs.“
Da fast alle Prognosen zu katastrophaler globaler Erwärmung, Wärmeaufnahme der Ozeane und durch thermische Ausdehnung bedingtem Anstieg des Meeresspiegels auf der Annahme beruhen, dass ein dramatischer Anstieg des Strahlungsantriebs durch steigende CO₂-Emissionen zu einem deutlichen Anstieg des EEI führen wird, weisen Wissenschaftler nun darauf hin, dass wir diese Prozesse möglicherweise nicht ausreichend verstehen und daher weitere Untersuchungen in Betracht ziehen müssen.
„Da die globale Energiebilanz vor und nach 1980 eine sehr unterschiedliche globale Erwärmung in der Zukunft impliziert, sind weitere Studien erforderlich, um die Ursache dieser historischen Schwankungen besser zu verstehen.“
In deutscher Übersetzung (Google Translate):
Link: https://notrickszone.com/2025/11/25/1880-2020-trends-in-ocean-heat-uptake-thermal-expansion-challenge-human-forcing-claims/
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE
Wu et. al. stellen unter „Summary and Discussion“ sinngemäß fest: Wenn man die gemessenen (relativ niedrigen) Ozeantemperaturen (SST) zwischen 1900 und 1920 weg“homogenisieren“ würde, und die gemessenen (höheren) SST in den 1940er Jahren absenken würde, dann würde die neue, korrigierte „Realität“ besser mit den kohlendioxidinduzierten Strahlungsmodellen übereinstimmen. Oder habe ich das etwa nicht richtig verstanden?
„….nicht mit einem starken Anstieg des Energieungleichgewichts der Erde (EEI) einherging“
Hat da jemand Energien zur Bestimmung eines Energieungleichgewichts wirklich bestimmt, oder hat er nur nicht existierende Globaltemperaturen mit der Einheit °C mit Wäremenergie verwechselt?
Nachsatz für viele mathematisch-physikalisch ungebildete Nur-Herumrechner:
Für einen Temperaturmittelwert (global) müssen erst einmal Temperaturen summiert werden. Hat man sie summiert, kann man leicht feststellen, dass es eine so gebildete Summentemperatur nicht gibt. Temperatur ist daher eine intensive Größe mit allen Konsequenzen.
Was es nicht gibt (Summentemperatur) kann man auch nicht durch eine Anzahl der Summanden dividieren. 0 durch irgendetwas ergibt immer 0. Wer das nicht verstehen will, sollte sich noch einmal um einen Platz in der Volksschule bemühen: => „Da werden Sie geholfen!“
@Herr Puschner, ich stimme Ihnen (zum Teil) zu. Das Gebietsmittel der Lufttemperatur ist Quark, denn was soll das Mittel beispielsweise zwischen Brocken und Rheingraben aussagen. Bei diesen Mittelwerten schwitzt oder friert niemand. Aber die Tages-, Monats- oder Jahresmittel einer Meßstation haben sich eben eingebürgert, gehören irgendwie zum normalen Handwerkszeug der Klimatologie um zu vergleichen. Die WMO hat, ich meine mich an eine Quelle zu erinnern, irgendwie 1935 die 30-jährigen Mittelwerte als Normalwerte definiert. Man war der Meinung, das in 30 Jahren irgendwie jedes Wetter mindestens einmal stattgefunden haben müsste. Wie geschrieben: Das bezieht sich auf Stationswerte.
Früher hätte man für sinnvolle Gebietswerte beispielsweise (besser) gesagt, das Jahresmittel der Lufttemperatur im nördlichen Brandenburg liegt irgendwo zwischen 8 und 10 Grad (Buchenwaldklima nach KÖPPEN), man hätte die Spanne erwähnt. Irgendwann kamen in der neuzeitlichen Klima“wissenschaft“ die Gebietsmittel, teilweise völlig sinnfrei abgegrenzt, in Mode: Das Temperaturmittel von Deutschland, von Europa oder der ganzen Welt. Das sind Aussagen ohne Wert, bestenfalls physikalische Hilfsgrößen, jedoch ohne einen sinnvollen Orts- oder Gebietsbezug ist das kein „Klima“. Seien Sie nicht so streng 😉
Das war jetzt ein „Nebenbei“-Kommentar ohne Bezug zum Thema des Beitrag.