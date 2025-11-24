Von Jo Nova

Während die Netto-Null-Fantasie zerbröckelt und sich das politische Blatt wendet, hat der Blob den Einsatz erhöht und den heißen „Sicherheitsbedrohungs“-Knopf gedrückt. Klimaleugner sind nun eine tödliche Bedrohung (für die Pfründe der Blobkraten), dass sie eingedämmt werden müssen.

Wie David Archibald sagt: „Wenn sie die Argumentation verloren haben, ändern sie die Regeln.“

Länder unterzeichnen wegweisende Erklärung auf der COP30 – zum ersten Mal wird der Informationsintegrität auf einer UN-Klimakonferenz Priorität eingeräumt

Die Erklärung wurde in Zusammenarbeit mit Mitgliedern der Global Initiative Advisory Group entworfen und bisher von zehn Ländern unterstützt – Brasilien, Kanada, Chile, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Spanien, Schweden und Uruguay

„Der Klimawandel ist keine Bedrohung der Zukunft mehr; er ist eine Tragödie der Gegenwart“, sagte der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva in Belém. „Wir leben in einer Zeit, in der Obskurantisten wissenschaftliche Erkenntnisse ablehnen und Institutionen angreifen . Es ist an der Zeit, dem Leugnen eine weitere Niederlage beizubringen.“

Obskurantisten : Eine Person, die absichtlich verhindert, dass die Fakten oder die vollständigen Details einer Sache bekannt werden. Definitionen von Oxford Languages·

Oh, die schrecklichen Obskurantisten! Die Menschheit wird gerettet werden, aber nur, wenn Regierungen regieren können, ohne schwierige Fragen beantworten zu müssen.

Die UN muss sich verletzlich fühlen, denn der Begriff „Leugnen“ ist entschieden unwissenschaftlich – es ist die Sprache des politischen und religiösen Kampfes, nicht der Atmosphärenphysik.

Vielleicht haben sie Angst, dass die Welt erkennen könnte, dass die UN ein überflüssiger, blutsaugender Schmarotzer ist? Um sich nützlich zu machen, liefert die UN wohlgesonnenen (sozialistischen) Regierungen eine Ausrede, um Kommissionen zur Informationsintegrität einzusetzen oder „Forschung“ zu Online-Desinformation zu finanzieren.

Der neue Schlüsselbegriff lautet „Informationsintegrität“

Sie konnten es nicht wieder das Wahrheitsministerium nennen, also lautet das neue Schlagwort der Zensur „Informationsintegrität“. Die Frage, von der die UN hofft, dass Sie sie nicht stellen, ist: „Wer definiert Integrität?“, denn sie sind die Könige.

Seltsamerweise nutzten die australischen Grünen dieses Wort bereits vor fünf Monaten. Die neue Globale Initiative für Informationsintegrität klingt unheimlich ähnlich wie der Sonderausschuss für Informationsintegrität , den die australischen Grünen im August eingerichtet haben. Es ist fast so, als hätte die UN die Grünen im Juli angerufen und ihnen gesagt, was sie zu tun haben?

Google Trends zeigt, dass es ab Juli dieses Jahres ein plötzliches, mysteriöses globales Interesse an „Informationsintegrität“ gab .

Die UN spricht mit gespaltener Zunge

Sehen Sie, wie die Meister der Wortkunst ihre Opfer hypnotisieren (unten). Sie fordern Regierungen auf, die Kritiker der UN zu unterdrücken. Aber die Meisterstrategen stellen diese Kritik als „Angriffe auf Wissenschaftler und Journalisten“ dar, obwohl die meisten Kritiker Wissenschaftler und Journalisten sind. Für jeden, der nicht aufpasst, hat die UN stillschweigend die Annahme verankert, dass die Wissenschaftler alle auf ihrer Seite stehen und die Kritiker keine Wissenschaftler sind.

Sie schließen damit ab, sich selbst als Helden der Meinungsfreiheit darzustellen – und sagen: „Wissenschaftler und Forscher sollten niemals Angst davor haben, die Wahrheit zu sagen.“

Die Erklärung ruft Regierungen, den Privatsektor, die Zivilgesellschaft, die Wissenschaft und Geldgeber dazu auf, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um den zunehmenden Auswirkungen von Desinformation, Fehlinformation, Leugnung und gezielten Angriffen auf Umweltjournalisten, Umweltschützer, Wissenschaftler und Forscher entgegenzuwirken, die den Klimaschutz untergraben und die gesellschaftliche Stabilität bedrohen.

„Wir müssen Fehlinformationen und Desinformation, Online-Belästigung und Greenwashing bekämpfen“, sagte UN-Generalsekretär António Guterres im Vorfeld der COP30. „Durch die Globale Initiative für Informationsintegrität zum Klimawandel arbeiten Regierungen und Organisationen zusammen, um Forschung und Maßnahmen zur Förderung der Informationsintegrität in Klimafragen zu finanzieren. Wissenschaftler und Forscher sollten niemals Angst davor haben, die Wahrheit zu sagen.“

Vor allem ist es einfach nur zuckersüß. Schau dir die kitschigen, weichen Fotos an. Die UN zeigt sich als eine nette 25-jährige Frau, die nette, harmlose Dinge tut, um dir zu helfen. Klar. [Bild auf o. Link der UNO]

Die wichtigsten Verpflichtungen sind reines, sinnloses Geschwätz. Z. B.

Mit der Erklärung verpflichten sich die Unterzeichner:

Die Integrität von Informationen im Zusammenhang mit dem Klimawandel im Einklang mit dem internationalen Menschenrechtsrecht, einschließlich der Standards der Meinungsfreiheit, zu fördern.

Informierte und inklusive Klimaschutzmaßnahmen zu fördern, indem ein gerechter Zugang zu genauen, evidenzbasierten und verständlichen Informationen für alle gefördert wird

Die UN fordert also reiche Länder auf, Forschung zu Klimadesinformationen in Entwicklungsländern zu finanzieren, weil diese Menschen keine Nahrung und keinen Strom brauchen, sondern Schutz vor NASA-Astronauten und Nobelpreisträgern, die über nicht genehmigte Wissenschaft sprechen?

Da die Ressourcen weltweit nicht ausreichen, fordert die Erklärung die Regierungen auf, Mittel für die Forschung zur Integrität von Klimainformationen bereitzustellen, insbesondere in Entwicklungsländern.

Es ist eine Mauer aus Wortfälschungen und Lügen von Anfang bis Ende: Diejenigen, die Ihr Menschenrecht auf freie Meinungsäußerung stehlen, behaupten, diese zu schützen.

https://www.joannenova.com.au/2025/11/un-makes-landmark-deal-on-information-integrity-to-shut-up-annoying-denialists/