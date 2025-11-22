Save the date
Die Ungarische Akademie der Wissenschaften hat einer offenen Diskussion in Sachen menschengemachter globaler Klimawandel mit dem Titel
Beyond the Climate Change Consensus
zugestimmt.
Die Veranstaltung ist auf die Initiative von Professor László Szarka zustande gekommen.
Eingeladen sind hochkarätige Wissenschaftler, die auch der Leserschaft von EIKE nicht unbekannt sind:
Demetris KOUTSOYIANNIS (Prof, National Technical University of Athens)
mit seinem Vortrag: H2O, CO2, Climate Change
und
Samuel FURFARI (Prof, ESCP London; emerite ULB)
mit dem Vortrag: The Conventional Energy Counterrevolution.
Die Vorträge werden in Englisch gehalten.
Teilnahme ist frei, aber wegen der limitierten Kapazität des Hörsaales an eine Registrierung gebunden.
Datum ist der 8. Dezember.
Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt der Akademie der Wissenschaften:
Beyond the Climate Change Consensus | Eseménynaptár | MTA
Mit freundlichen Grüßen
Király József
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten: