Die Ungarische Akademie der Wissenschaften hat einer offenen Diskussion in Sachen menschengemachter globaler Klimawandel mit dem Titel

Beyond the Climate Change Consensus

zugestimmt.

Die Veranstaltung ist auf die Initiative von Professor László Szarka zustande gekommen.

Eingeladen sind hochkarätige Wissenschaftler, die auch der Leserschaft von EIKE nicht unbekannt sind:

Demetris KOUTSOYIANNIS (Prof, National Technical University of Athens)

mit seinem Vortrag: H2O, CO2, Climate Change

und

Samuel FURFARI (Prof, ESCP London; emerite ULB)

mit dem Vortrag: The Conventional Energy Counterrevolution.

Die Vorträge werden in Englisch gehalten.

Teilnahme ist frei, aber wegen der limitierten Kapazität des Hörsaales an eine Registrierung gebunden.

Datum ist der 8. Dezember.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt der Akademie der Wissenschaften:

Beyond the Climate Change Consensus | Eseménynaptár | MTA

Mit freundlichen Grüßen

Király József

https://klimarealista.hu/