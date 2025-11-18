Die nordatlantische Umwälzströmung, englisch abgekürzt AMOC, sorgt vor allem mit dem ostwärts fließenden Strom aus dem Golf von Mexiko für eine natürliche dauerhafte Wärmung Nord- und Westeuropas – Länder wie Schottland oder Norwegen hätten ohne ihn sibirische Verhältnisse.
Bereits seit Jahrzehnten wird von Ozeanografen wie Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, PIK, darauf hingewiesen, daß der thermohyaline Antrieb der AMOC durch die Erwärmung der Arktis sich langsam abschwäche – und so Europa paradoxerweise immer kälter und trockener werden könnte!
Kippen des Golfstroms: Kälte durch Hitze? – Klimaschau 237
Naja, bei Studien über den Golfstrom gibt es wohl einige Kontroversen.
[www.scinexx.de/news/geowissen/nordatlantik-streit-um-die-umwaelzpumpe/]
[www.weltderphysik.de/gebiet/erde/nachrichten/2020/waermere-meerestroemungen-gen-norden/]
Auch kleine Veränderungen beeinflussen das Klima stark“: GEOCHI-Spezialist für Veränderungen der Rotationsgeschwindigkeit der Erde.
[russian.rt.com/science/article/1301308-vraschenie-zemli-intervyu]