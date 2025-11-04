WUWT, 01.11.2025, Von Paul Homewood,

Die Rekordpreise für Kupfer haben bei den Entwicklern von Wind- und Solarparks für Turbulenzen gesorgt , da sie für steigende Kosten für den Bau von Projekten im Bereich der grünen Energie konfrontiert sind.

Rohstoffanalysten warnen davor, dass die Kosten für die Herstellung von Technologien für erneuerbare Energien – die stark auf Kupfer angewiesen sind – noch stärker ansteigen werden, nachdem das Industriemetall an der Londoner Metallbörse ein Rekordhoch erreicht hat.

Der Preis stieg am Mittwoch auf bis zu 11.200 US-Dollar pro Tonne und baute damit seine Position in diesem Jahr um über 27 Prozent aus. Er steuert auf sein bestes Jahr seit 2017 zu.

Obwohl die Preise seit ihrem Höchststand am Donnerstag gesunken sind – auf 11.183 US-Dollar pro Tonne –, sind sie im historischen Vergleich immer noch hoch.

Bjarne Schieldrop, Chef-Rohstoffanalyst der schwedischen Bank SEB, sagte: „Das wird die Kosten für alles, was mit Elektrizität zu tun hat, erhöhen, und nicht zuletzt für alles, was mit erneuerbarer Energie, Stromsystemen, Transformatoren und Elektrofahrzeugen zu tun hat.“

Liam Fitzpatrick, Analyst bei der Deutschen Bank, warnte davor, dass der rasante Anstieg des Kupferpreises bei den Unternehmenschefs Zweifel an der Realisierbarkeit einiger zukünftiger Projekte im Bereich der grünen Energie aufkommen ließ .

Er sagte, viele Teilnehmer der Kupferkonferenz der Bank im letzten Monat hätten eingeräumt, dass der rasante Preisanstieg „die Entwicklung großer neuer Greenfield-Projekte nicht unterstützt“.

Windparks, Solaranlagen und Elektrofahrzeuge sind alle in hohem Maße auf Kupferkabel angewiesen, um an das nationale Stromnetz angeschlossen zu werden. Windparks nutzen Kupfer beispielsweise für lebenswichtige Kabel und Transformatoren zur Stromübertragung.

