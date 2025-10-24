Cap Allon

Anfang der 1970er Jahre, während der von den Medien als „kommende Eiszeit” bezeichneten Zeit, zeigt die Karte der Arktis von National Geographic aus dem Jahr 1971, dass die Nordostpassage im Sommer für Eisbrecher befahrbar war.

Selbst auf dem Höhepunkt der Angst vor einer globalen Abkühlung durchquerten Schiffe die Nordspitze der Welt:

Zu dieser Zeit waren Wissenschaftler und Journalisten nicht wegen des Abschmelzens in Panik – sie waren wegen der Vereisung in Panik.

Die New York Times berichtete am 18. Juli 1970: „Das Klima in der Arktis wird immer kälter … Teile des arktischen Meereises sind in letzter Zeit bedrohlich dicker geworden.“

Die Arktis hat viele natürliche Zyklen durchlaufen – wärmer, kälter, dicker, dünner – und keiner davon stimmt mit dem stetigen Anstieg des CO₂-Gehalts in der Atmosphäre überein.

Heute wird die Geschichte jedoch immer noch stark verzerrt dargestellt, und die Schlagzeilen schreien weiterhin „Zusammenbruch“, obwohl das jahreszeitliche Minimum des arktischen Meereises seit 18 Jahren auf konstantem Niveau bleibt:

Und das Minimum von 2025 lag um 36 % höher lag als das von 2012:

Wenn sich die Nordostpassage öffnet, dann nicht aufgrund des schmelzenden Eises, sondern weil Russland und China Flotten leistungsstarker atomgetriebener Eisbrecher einsetzen, um sich einen Weg durch das Eis zu bahnen. Moskau und Peking haben gerade ein bedeutendes Kooperationsabkommen über diese Route unterzeichnet, die die Entfernung zwischen Asien und Europa um 7.000 km verkürzt und die Transportzeit um fast 40 % reduziert:

Nicht das Klima öffnet die Seewege in der Arktis, sondern schwerer Stahl und staatliche Macht.

Link: https://electroverse.substack.com/p/chinas-arctic-blast-begins-today?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE