|„Der Schweizer Wissenschaftsjournalist Alex Reichmuth ist einer der wenigen publizistischen Stimmen im deutschsprachigen Raum, welche die Themen Klimaschutz und Energiewende kritisch beleuchten. Nun hat Reichmuth im Rahmen seiner Tätigkeit für die liberale Online-Plattform nebelspalter.ch seinen ersten Newsletter „Klima und Energie“ verschickt, der künftig wöchentlich erscheinen wird. Dieser Newsletter soll fundierte Informationen, klare Analysen und unabhängige Einschätzungen bieten. Einen besonderen Fokus richtet Alex Reichmuth dabei auf Entwicklungen in den Bereichen Klima und Energie, die in anderen Medien unbeachtet bleiben oder einseitig dargestellt werden.
In der ersten Ausgabe des Newsletters geht es unter anderem um die deutsche Energiewende in der Klemme, um den Entscheid von Hamburg, das Netto-null-Ziel bereits 2040 zu erreichen, sowie um übertriebene Warnungen vor sogenannten Klima-Kipppunkten.
|Worum geht es?
- Die deutsche Regierung will in den nächsten Jahren bis zu 40 grosse Gas-Reservekraftwerke bauen, die immer dann Energie liefern, wenn der Strom von Wind- und Solaranlagen ausfällt (siehe hier). Weil der Bau und der Betrieb solcher Lückenbüsser-Kraftwerke aber hochdefizitär sind, muss der deutsche Staat den Betreibern viele Milliarden an Beihilfen zusichern.
- Doch diese Beihilfen verstossen gegen das EU-Recht. Zu diesem Schluss kommt zumindest die Kanzlei K&L, die auf Wettbewerbs- und Vergaberecht spezialisiert ist (siehe hier). Schon länger wird diskutiert, ob die EU Subventionen an Backup-Kraftwerke genehmigt. Brüssel verlangt dazu unter anderem, dass der Betrieb dieser Kraftwerke bald von Gas auf klimaneutralen Wasserstoff umgestellt wird – was Deutschland aber nicht garantieren kann.
„In der Klemme “ ist wohl eine leichte Übertreibung,
richtiger wäre: „IST ZESTÖRT“.
Warum macht man das?
Angeblich um das Klima zu schützen „?!“.
Geht das überherhaupt ?
Ganz sicher nicht,
denn dann müsste das gesamte Klimasystem der Erde in der Stärke vergleichbar sein mit dem,
was diese Klimaveränderungen bewirkt.
Und das ist das gesamte Sonnensystem mit seinen Planeten und der Sonne!
Siehe auch:
https://eike-klima-energie.eu/2025/10/20/besteuerung-ohne-nutzen-trump-regierung-lehnt-globale-co2-steuer-der-un-ab/
und
https://eike-klima-energie.eu/2024/07/07/die-klima-zyklen-sind-planeten-gemacht-vorbestimmt-und-konstant/
In Deutschland wird es daher langsam Zeit,
dass die AFD mit unserer Trumpine (Kanzlerin Dr. Alice Weidel)
in die Regierungsverantwortung kommt.
Die Wirtschaft hat schon den Abgrund erreicht und überschritten. VW, Bosch; Stahlwerke, etc..
Arbeitslosigkeit steigt und Wohlstand geht verloren und Inflation steigt und steiget!
Lieferten nicht die gerade abgeschalteten KKW „CO2 freien“ Strom, oder?
Das kommt davon, wenn man zunächst gut gängige vorhandene private Brunnen per Gesetz zuschüttet und Neubrunnenbohren verbietet (KKW), aber dann merkt, dass der zum Fluss gegrabene subventionierte Wasserkanal („Erneuerbare“), wegen Niedrigwasser im Fluss öffters auch versiegen kann (Dunkelflauten), sodann allgemeine Wasserknappheit entsteht.
Ist es verwunderlich, dass private Investoren keinen wirtschaftlichen Anreiz verspüren, neue Wasserleitungen aus anderen Teichen ohne Subventionen zu bauen (Reservelastgaskraftwerke), wenn diese Wasserleitungen per Gesetz nur bei Niedrigwasser im Fluss genutzt werden dürfen und außerdem dem Wasser per Gesetz Gold zugesetzt werden muss (H2), wobei die Wasserleitungsbauer keine Goldminen besitzen, oder?
Nur hat Deutschland so gut wie kein eigenes Gas, da machen zusätzliche 40 Große Gas-Reservekraftwerke keinen Sinn.
Doch, macht Sinn, weil unbedingt notwendig, sonst gehen nicht nur die Lichter aus.
Gaskraftwerke ohne Gas ?
Das müssen sie mir erklären.
Wir haben in D jede Menge davon.
Deutschland hat mehr als genug Gas, gerade bei uns in Niedersachsen!