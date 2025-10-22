Die Energie-Infrastruktur Deutschlands wird gezielt zerstört: Am Samstag, den 25. Oktober 2025, werden die Kühltürme des Kernkraftwerks Gundremmingen bei Günzburg in Bayern kontrolliert gesprengt werden.
Der Bürgermeister schreibt dazu:
Mit dem Abriß der Kühltürme geht für uns alle ein Stück Heimat verloren – auch für mich ganz persönlich.
Jeder von uns hat sicher seine eigenen Erinnerungen hierzu.
Die geplante Sprengung findet am Samstag, den 25. Oktober 2025 um 12 Uhr statt. Die genaue Uhrzeit kann sich jedoch kurzfristig, z.B. witterungsbedingt etwas verschieben. Wir erwarten einen großen Besucherandrang aus der Region und darüber hinaus. Die genauen Zahlen können wir jedoch nicht abschätzen, da vor allem das Wetter ausschlaggebend sein wird.
Der Betreiber RWE schreibt zur Genehmigung:
RWE hat am 28. Mai 2024 vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz die dritte und damit letzte atomrechtliche Genehmigung zur Stilllegung und zum Abbau des ehemaligen Kernkraftwerks Gundremmingen erhalten. Damit liegen nun sämtliche Voraussetzungen für das Mitte/Ende der 2030er Jahre angestrebte Abbauziel, die Entlassung der Anlage aus der atomrechtlichen Überwachung, vor.
Bereits im März 2019 und Mai 2021 waren die Genehmigungen zur Stilllegung und zum Abbau nicht mehr benötigter Anlagenteile der Blöcke B und C erteilt worden. Seitdem wurden aus den beiden Maschinenhäusern mehrere Tausend Tonnen Material ausgebaut, bearbeitet und größtenteils dem Wertstoffkreislauf zugeführt.
In den USA wurden in den blauen Staaten (in Europa bedeutet das rot-grün) einige Atommeiler stillgelegt, um die Energiewende mit Wind und Solar durchzuführen. Aber abgerissen wird dort viel weniger, da die Kernkraftwerke für den Mangelfall konserviert/in Reserve gehalten werden. Die übliche Panikerzählung, nach der das Anfahren eines Spaltungs-Reaktors extrem gefährlich und aufwendig sei, stimmt nicht – mit einigem Aufwand kann ein gepflegter Reserve-Reaktorblock in zwei Wochen am Netz sein, wenn man will.
Die Amerikaner nennen ihr Vorgehen SAFSTOR (Safe-Storage / „mothballing“-einmotten) – hier eine Liste mit eingemotteten oder abgeschriebenen Reaktoren. SAFTSTOR heißt zwar nicht, daß der Reaktor für schnelles Anfahren bereitgehalten wird – das Verfahren garantiert aber die grundsätzliche Wiederinbetriebnahme.
Könnte zum Beispiel die christdemokratische Bundesministerin für Wirtschaft & Energie, Katherina Reiche, den Abriß noch stoppen? Rechtlich schwierig – und nicht alleine. Die Aufsicht für Atomsicherheit liegt in dem Fall in Bayern – Söder müßte mitspielen. Und politisch schon gar nicht – aktuelle Entwicklungen zeigen, daß jedes falsche Wort von Merz oder anderen Spitzenpolitikern die steuerfinanzierte NGO-Lobby auf den Plan ruft, die sofort mit Demonstrationen „Volkes Stimme“ simuliert.
Es wird also darauf hinauslaufen, daß Deutschland bald physisch keine Kernreaktoren mehr haben wird. Der Neubau unter einer nicht-grünen Regierung würde mindestens zehn Jahre dauern. Wir sind also auf lange Zeit auf die (teurere) Versorgung unserer Nachbarn in Frankreich und Polen angewiesen. Die Polen planen einen Neubau eines modernen Reaktors – aber die Franzosen verlängern für uns die Laufzeiten ihrer eigentlich schon zu alten Anlagen. Rational wäre es also besser gewesen, die weltweit sichersten und effizientesten Reaktoren westdeutscher Bauart laufen zu lassen, und sich für die Abschaltung weniger gut beleumundeter Altmeiler in Belgien und Frankreich stark zu machen.
Immerhin ist Deutschland bei der Neukonstruktion moderner und inhärent sicherer Reaktoren noch im Spiel: So wurde in Berlin der Dual-Fluid-Reaktor entwickelt, der nun in Ruanda getestet wird. Gute Ergebnisse würden spätere Verwertung in Deutschland möglich machen.
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Wer so mit der Energiestruktur seines Landes umgeht, zerstört sie vorsätzlich. Es müsste darum gehen diese Strukturen solange nutzbar zu halten, bis andere neue Strukturen voll entwickelt wurden. Danach kann man alte abbauen. Das aber steht nicht im Programm der BR. Und so erleben wir die Zerstörung auch von energiepolitscher Seite ohne Absicherung und erfahren zugleich das die Stimme des Volkes nicht interessiert.
Von den vom Volk Gewählten, haben ganz offensichtlich einige wissentlich (!) einen Meineid geschworen. Schaden vom deutschen Volk abwenden? Ha, ha, ha! So kann beispielsweise, wer Deutschland zum Kotzen findet (Ökonomiegenie und dilettierender Berufsnarzisst Habeck), als (Vettern) Wirtschaftsminister und preisverdächtiger Selbstüberschätzer nach Herzenslust Milliarden an Steuergeldern versenken; es kann einem ja nichts passieren. Ist doch toll, für keinen Mist den man baut, haftbar gemacht werden zu können. Das Ganze wird dann auch noch als praktizierte Verantwortung den Bürgern um die Ohren gehauen. Das ist fürwahr grüner Humanismus. Chapeau!
Nur die Kühltürme, der Abbau der Anlage dauert viel Jahre, s. AKW Greifswald.
Es sind Jahrzehnte, Herr Giesemann, viele Jahrzehnte.
Die Kosten für das KKW Greifswald sind aktuell mit 10 Milliarden Euro abgeschätzt (ohne Endlagerung). Das Kernkraftwerk konnte damit nicht wirtschaftlich betrieben werden. Die Kosten für den Rückbau werden aus Steuermitteln bezahlt.
Das ist kein Wunder. Das ist Plan. Hierzu ein offizielles EU Dokument: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2023)747108
Tja, andere werden von ihren Entwicklungen zukünftig profitieren und dies nicht nur als Energie-Lieferrant. 🙁
„Indiens modernster Atomreaktor nach langen Reparaturen bereit für die Beladung“
https://www.ndtv.com/india-news/kalpakkam-indias-most-sophisticated-atomic-reactor-set-for-fuel-loading-after-long-road-of-repairs-9448903
https://blackout-news.de/aktuelles/indiens-atom-durchbruch-markiert-wendepunkt-fuer-sichere-energieversorgung/?fbclid=IwY2xjawNktltleHRuA2FlbQIxMQABHu08ySsv5CzPqfSJbixC1pKNjP9PHmj32IcUq9kpwJDJLjzoJG2INYs2pp0C_aem_tl9_gvd1fLb6PfzaONXXqA
Absolut verbrecherisch, was hier vor sich geht! Und wer sich dagegen stellt, wird als N**i geframed! Es ist erbärmlich und zum Fremdschämen!
„Die Energie-Infrastruktur Deutschlands wird gezielt zerstört:
Am Samstag, den 25. Oktober 2025, werden die Kühltürme des
Kernkraftwerks Gundremmingen bei Günzburg in Bayern
kontrolliert gesprengt werden“.
Siehe auch:
https://eike-klima-energie.eu/2025/09/23/das-industrielle-desaster-grossbritanniens/
Titelbild: „Energiewende: Ruinen schaffen ohne Waffen.“
Das ist eindeutig ein sog. hybrider Krieg, der z.B.
gegen Großbritannien, Frankreich, Deutschland oder
USA abläuft, aufgebaut nur auf Lügen, dem absoluten NICHTS.
Im Kern geht es nur um die Zerstörung, um NICHTS anderes.
Aber die Zeiten haben sich geändert.
Mittlerweile ist Deutschland von wohlwollenden Ländern wie z.B.
Russland oder den USA umgeben.
War der Wiederaufbau des zerstörten Deutschlands nach dem 2.Weltkrieg noch
ein beispiel-loser Kraftakt,
so sollte der Wiederaufbau der zerstörten Nuklear-Kompetenz
vergleichsweise schnell funktionieren.
Deutschland schaltet halt ab! All die E-Autos und E-Wärmepumpen werden nie laufen!
Wird das wieder ein Volksfest werden. Da wird gejubelt. Die Vollidiotden haben keine Ahnung was sie tun. Die Aktuelle Kamera wird wieder stolz berichten, wie be der Sprengung in Grafenrheinfeld.
Das wird sie nicht! Frag Uwe Steimle.
Das kann weg und kommt nie wieder.
Bei allem politischen Eifer und persönlichen Ideologien wird es in den Konzernen immer die nüchternen Rechner geben, denen Kernenergie aus wirtschaftlichen Überlegungen suspekt geworden ist.
Warum kommt mir bei solchen Meldungen der Gedanke, die Mauer hatte als Schutz gegen Grüne Verbrecher (in allen Machthebeln des Staates) doch etwas Gutes?
Ich bin für Trennung, im Osten würde die Partei, die mit Abstand den höchsten Zuspruch die Richtung bestimmen, die Grünen Khmer bedeutungslos. Dann würde ich für eine neue Mauer spenden, vorsichtshalber 2 Meter höher!
Zum Verständnis: das hat mit Verherrlichung von Kommunismus nichts zu tun, nur die Bevormundung hat diese aus DDR Zeiten überholt und wird durch naturwissenschaftliche Vollidioten auf allen Ebenen von Staat und Medien durchgeführt. Schlimmer als in der DDR!
Selbst wegsperren um den Gang der Zeit zu stoppen…?
Find ick jut!
Nicht wegsperren sondern die Grüne Khmer und ihre Helfershelfer aus meiner Gesellschaft aussperren. Und im Ausland nicht einen Roten Kopf bekommen, wenn ich zugeben muss, dass ich aus dem Land der Dummköpfe und naturwissenschaftlich/technische Idioten komme!
Deine Beiträge kann auch die ganze Welt lesen, da fange ich mich schon an zu schämen, dass wir zu der gleichen Nation gehören! Und eine schöne Mauer könnte den „Gang der Zeit“ in Richtung Abgrund stoppen!
Dass solche klar formulierte einfache Gedanken so falsch in dein Gehirn ankommen spricht Bände! Es hieß früher im Osten, „die bucklige Verwandtschaft kann man sich nicht aussuchen“, ich bin langsam soweit. mich von der buckligen Verwandtschaft lossagen zu wollen!
Na Herr Kwass, Ihre Uhr scheint rückwärts zu gehen. Passen Sie gut auf.
Dazu fällt mir ein: Der Sozialismus ist tot! Lang lebe der Sozialismus!
Die Bürger werden nicht informiert, nur manipuliert. Klar liebt Tiere / Umweltschutz / usw. (beliebig einsetzbar) . schön Ängste schüren und emotionale Erpressung.
Schizophrenie feindlicher Agenten!
Ich bin früher oft an Gundremmingen vorbei gefahren und konnte feststellen, dass durch die Kühltürme viel Wasser verdunstet wurden. Es bildeten sich großflächig Wolken über den Ort. Ich gehe davon aus, dass damit seit eigen Jahren Schliß ist.
Interessant wäre, ob sich die Temperaturen in Gundremmingen seit der Abschaltung des AKW verändert haben. Es müsste wärmer geworden sein! Hat jemand Daten dazu?
Alles noch kaputt machen was nur geht. Dann die Häme an die nächste Regierung, siehste wie blöd und unfähig die sind! Haben wir doch gleich gesagt! Kennen wir doch!
Die Mitarbeiter warten nicht Jahre, für den Bau und Betreibung. Die sind schon längst weg! Mit ihnen Wissen und Erfahrung. Man muss teuer aus dem Ausland holen, es gibt nicht viele Firmen, die das anbieten. Wieder teure Abhängigkeiten Wieder diese Häme!
Bekannter ist Atomphysiker. Inzwischen arbeitet in einem anderen Beruf. Fragt ihn doch!
Irreversible Vernichtung des Volkseigentums durch die Regierungen selbst.
Schaden vom deutschen Volk abwenden ist es nicht sondern
den maximalen Schaden an deutschem Volk anrichten.
Irgendwie sehe ich da ein Muster. Nach dem ersten verlorenen Krieg wurde die Bevölkerung gnadenlos geplündert. Nach dem zweiten verlorenen Krieg wurde alles abmontiert, was Niet- und Nagelfest war. Diesmal braucht es zum Glück gar keinen Krieg mehr, wir wracken freiwillig ab.
Beim Neustart (Great Reset) soll es offenbar keine technischen Vorsprünge einer Menschen…äääh…gruppe auf dem Planeten geben.
Vor dem Neustart kommt die grüne Tansformation, d.h. der industrielle Rückbau Deutschland und die Vernichtung des Wohlstandes mit Abschaffung der Demokratie. Ist alles die Agenda der Linksgrünen und bereits im Buch von Rahmstorf beschrieben. Erstaunlich, dass ich erst von Prof. Ganteför davon erfahren hab. Hier im Filmchen ab Minute 14 beschrieben. https://www.youtube.com/watch?v=-TCldsu8AJ0
Herr Kowatsch, die grüne Transformation ist gerade in vollem Schwange. Ich stelle mir das wie eine Meereswelle vor, die an einen Felsen schlägt:
Der Wasserspiegel steigt am Felsen bis zum Scheitelpunkt der Welle, die Welle wird reflektiert und läuft zurück, weshalb der Wasserstand am Felsen wieder sinkt.
Bei ruhiger See.
Bei rauer See spritzt die Gischt hoch auf. Da sind wir jetzt, bis alle Staaten mangels Papiergeld aufgehört haben.
Da gibt’s auch Kurioses, Tichys Einblicke berichtet gerade: „LG Hamburg bestätigt: ZDF kein Nachrichtenmedium, sondern Meinungsorgan“
Mit dem Dual Fluid Reaktor haben Sie Recht. Nur wurde er schon 2011 erfunden,aber eine angebliche Physikerin,hatte als BK kein Interesse!!!! Inzwischen ist Atomforschung dank,Schwarz Rot Grün praktisch verboten!!! Der Rückstand wird täglich größer,und es fehlen zunehmend Fachkräfte.Aus meiner Sicht war es das bzgl. der Industrienation Deutschland!!!!!
Und selbst bei den Gaskraftwerken haben die Nepper-Schlepper schon wieder ein Einfallstor gefunden zum leistungslosen Abkassieren.
„Nach Informationen von „Capital“ hat die Beschwerde des Hamburger Unternehmens keine direkte Wirkung auf das EU-Beihilfeverfahren. Sie gewähre den Kritikern aber Einblick in die dazugehörigen EU-Unterlagen, was ein potenzielles Klageverfahren erleichtern würde.“
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/gegenwind-fuer-deutsche-gaskraftwerks-offensive-a5280128.html