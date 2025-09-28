Die USA steigen aus der Klimapolitik aus, die Chinesen waren nie so richtig drin – es bleiben nur 6,5% Anteil Europas an der weltweiten CO2-Emission übrig. Was wird Deutschland nun tun? Mit welchen Folgen? Fritz Vahrenholt analysiert.
Über den Autor
Newsletter abonnieren !
Spendenkonto
Europäisches Institut für Klima und Energie Volksbank Gera Jena Rudolstadt
IBAN: DE34 8309 4454 0042 4292 01
BIC: GENODEF1RUJ
Oder benutzen Sie Paypal im nächsten Feld.
IBAN: DE34 8309 4454 0042 4292 01
BIC: GENODEF1RUJ
Oder benutzen Sie Paypal im nächsten Feld.
Spenden
Buchempfehlungen
Unterstützen Sie uns durch Provision !
Von einem Jugendstraftäter, der mit dem besten Klimaexperten der Welt verwechselt wurde: Ein IPCC-Exposé
Die nacheiszeitliche Klimaentwicklung in den Alpen im Vergleich zur Temperaturentwicklung der Gegenwart
NIPCC vs. IPCC: Addressing the Disparity between Climate Models and Observations: Testing the Hypothesis of Anthropogenic Global Warming, Interim ... Conference in Erice, Sicily, August 2011
Strom ist nicht gleich Strom: Warum die Energiewende nicht gelingen kann (Schriftenreihe des Europäischen Instituts für Klima und Energie)
global temperature trend
Neueste Beiträge
- „Das Land wird zerstört für gar nichts“ – Fritz Vahrenholt über die Klima-Wende
- Der negative Treibhauseffekt Teil 2
- Kurzbeiträge zu neuen Forschungs-Ergebnissen aus Klima und Energie – Ausgabe 34 / 2025
- Jüngste Forschung stellt erneut Lügen bzgl. des Meeresspiegel-Anstiegs bloß
- Der negative Treibhauseffekt Teil 1
Neueste Kommentare
- Jochen Ebel bei Der negative Treibhauseffekt Teil 1
- Günter Heß bei Der negative Treibhauseffekt Teil 1
- Michael Krüger bei Der negative Treibhauseffekt Teil 2
- Peter Dietze bei Gibt es eine Zeitkonstante für die Absorption unserer CO2-Emission?
- M.F . Ketterer bei In Grönland wird es seit 2010 kälter!
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten: