Wenn ein selbsternannter Anführer feststellt, dass ihm niemand folgt, ist dann überhaupt von Führung die Rede? Vielleicht. Die nächste Frage könnte lauten: Wohin steuert der Anführer?
Diese Fragen könnte man durchaus den energiepolitischen Entscheidungsträgern der Europäischen Union stellen, die sich als Wegbereiter für einen vermeintlichen Übergang von fossilen Brennstoffen zu „grünen” Technologien sehen. (Wir verwenden hier Anführungszeichen, weil Windkraftanlagen und Solarzellen zahlreiche Nachteile für die Umwelt haben).
Laut aktuellen Daten des Energy Institute treiben die europäischen Staats- und Regierungschefs jedoch nicht einen Zug voran, auf den die Welt aufspringt, sondern eher einen Leichenwagen in Richtung Selbstzerstörung.
Die politischen Entscheidungen der EU haben dazu geführt, dass sogenannte erneuerbare Energien – vor allem Wind- und Sonnenenergie – mehr als ein Drittel des europäischen Strommixes ausmachen und damit Kohle deutlich übertreffen.
Weltweit wachsen erneuerbare Energien in absoluten Zahlen rasant. Im Jahr 2024 trugen Wind, Sonne und andere erneuerbare Energien 5,6 % zum globalen Energiemix bei.
Das Wachstum im Bereich der erneuerbaren Energien hält jedoch nicht mit dem Anstieg des weltweiten Energiebedarfs Schritt. In den letzten zehn Jahren stieg der Verbrauch fossiler Brennstoffe mehr als siebenmal schneller als das Wachstum der erneuerbaren Energien. Entgegen der oft in den Medien verbreiteten Darstellung hat die Kohleproduktion zugenommen und ist in den letzten zehn Jahren um mehr als 10 % gestiegen.
Fossile Brennstoffe – Kohle, Öl und Erdgas – machten 2024 87 % der weltweiten Energie aus, während der Anteil erneuerbarer Energien trotz Investitionen von mehr als 5 Billionen US-Dollar in Wind- und Solarenergie in den letzten 20 Jahren im einstelligen Bereich bleibt.
Im vergangenen Jahr stieg die weltweite Energieversorgung um fast 2 %, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach allen Arten von Energie. 65 % des Anstiegs entfielen auf die Region Asien-Pazifik, die 47 % des weltweiten Energieverbrauchs ausmacht und in der 83 % der Kohle verbrannt wird, die als Königin der Brennstoffe gilt. Zusammen produzierten China, Indien und Indonesien 71 % der weltweiten Kohle.
In den letzten 10 Jahren ist der Energiebedarf der EU um fast 6 Exajoule (EJ) zurückgegangen, während der weltweite Verbrauch um das 13-fache gestiegen ist – auf fast 77 Exajoule EJ.
Die „Führungsrolle” der EU hat also dazu geführt, dass der Energieverbrauch in Europa gesunken ist und die Bedeutung erneuerbarer Energien auf dem Kontinent zugenommen hat. Aber zu welchem Preis?
„Im Jahr 2008 waren die Volkswirtschaften der USA und der Eurozone etwa gleich groß”, schreibt Andy Kessler im Wall Street Journal. „Seit 2010 stagniert das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf in Europa im Wesentlichen. Heute ist das nominale BIP pro Kopf in den USA fast doppelt so hoch wie in Europa.”
Anstatt sich der von Deutschland auferlegten globalen Energiewende zu unterwerfen, wächst die Weltwirtschaft und befindet sich in einer Phase, in der neue Energiequellen zu den bestehenden hinzukommen, anstatt diese zu ersetzen. (Eine ausführlichere Erörterung finden Sie in meinem Artikel „Energy Addition, Not Transition“ (Energiezugang statt Energiewende).
Angesichts der Tatsache, dass der Großteil der Weltbevölkerung nach mehr Wohlstand strebt – und damit nach billiger, reichlich vorhandener Energie, wie sie die EU vor ihrer Hinwendung zum Ökologismus forderte – ist es höchst unwahrscheinlich, dass sich diese Trends umkehren werden. Wirtschaftliche und soziale Zwänge sowie die Notwendigkeit einer sicheren Energieversorgung machen eine Verringerung der Nachfrage nach fossilen Brennstoffen unwahrscheinlich.
Infolgedessen wird sich die Kluft zwischen unklugen Klimazielen und der Realität des globalen Energieverbrauchs nur noch weiter vergrößern. Das Scheitern der angekündigten Klimaziele ist mittlerweile so offensichtlich, dass mit einer Aufkündigung des Pariser Abkommens zu rechnen ist, da es immer schwieriger werden wird, das Ausmaß dieses Scheiterns zu verbergen.
Paradoxerweise schlägt die Europäische Kommission weiterhin utopische Ziele vor, wie beispielsweise eine Reduzierung ihrer eigenen Emissionen um 90 % bis 2040, obwohl die neueste Ausgabe des Statistical Review of World Energy des Energy Institute dieses Scheitern deutlich aufzeigt.
Die Realität sieht so aus, dass die europäische Industrie dahinsiecht, Arbeitsplätze ins Ausland verlagert werden und die Bürger es leid sind, die Rechnung für eine Klimapolitik zu bezahlen, die unweigerlich zum wirtschaftlichen Selbstmord führt. Ja, die EU mag zwar Netto-Null erreichen, aber es wird eine Null auf ganzer Linie sein: null Industrie, null Wohlstand und null globaler Einfluss.
Da haben Sie es also: die EU, Verfechterin einer Politik, die keinen Unterschied für das Klima macht – und des industriellen Masochismus.
Dr. Samuele Furfari ist Professor für Energiegeopolitik in Brüssel und London, ehemaliger hoher Beamter der Generaldirektion Energie der Europäischen Kommission und Mitglied der CO2 Coalition. Er ist Autor des Papiers „Energy Addition, Not Transition” und von 18 Büchern, darunter „Energy Insecurity: The organised destruction of the EU’s competitiveness”.
This commentary was first published at The Daily Signal.
Link: https://cornwallalliance.org/green-europes-industrial-masochism/
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE
Was hat sich geändert beim Strom in der Welt 2023-2024?
Der Betrug zur Zerstörung der eigenen Wirtschaft liegt aber nicht nur am EE_SCHROTT,
sondern an der Begründung, denn einzig alleine das gesamte Sonnensystem
mit seinen Planeten und der Sonne SUN_SYSTEM_ECC_2023_2100.pdf (https://magentacloud.de/s/bgpFeBNrsQQEsdi)
sind ursächlich verantwortlich für den natürlichen Klimawandel(Planeten-induziert)
NIEMALS das CO2 oder sonstige Stoffe wie zum Beispiel Methan von der Erde.
Wie funktioniert der natürliche Klimawandel? Kurz erklärt in 3 Fragen und 3 Antworten,
ohne dass dazu möglicherweise ahnungslose Wissenschaftler nötig sind:
Frage-1: Wo kommt die Energie für den natürlichen Klimawandel her?
Antwort-1: Von der Sonne natürlich. Genaueres dazu in
https://eike-klima-energie.eu/2024/07/07/die-klima-zyklen-sind-planeten-gemacht-vorbestimmt-und-konstant/
Wie in einem Kettenkarussell hängen die Planeten an der Sonne, und ziehen sie mal in die eine oder andere Richtung.
Für die Sonne ist das zwar nicht viel,
ab genug für die Erde und dem natürlichen Klimawandel (Planeten induziert).
Es „läuft nicht rund“ im Planetensystem, denn alle Planeten haben unterschiedliche Massen und Umlaufzeiten um die Sonne.
Am längsten braucht der Riesenplanet Neptun für eine einzige Umrundung der Sonne,
nämlich 164,79 Jahre. Das ist die Länge eines kompletten Klima-Zyklus.
Frage-2: Wo ist das CO2, wo ist das Methan.
Antwort-2: Was hat denn das mit dem natürlichen Klimawandel zu tun?
Es geht hier „nur“ um die Sonne und dem Planetsystem mit den 4 größten Planeten,
den Riesen – Planeten.
Die Erde taucht hier nur als Empfänger der Energie auf, abhängig vom Breitengrad und Sonnenstand.
Die Masse der Erde ist auch viel zu gering, als das sie irgendetwas aktiv am natürlichen Klimawandel ändern könnte.
Frage-3: Wie funktioniert der Klimschutz mit dem natürlichen Klimawandel?
Antwort-3: Siehe Antwort-2
Wenn man nur die Randbedingungen des natürlichen Klimawandel (Planeten induziert) betrachtet,
ist das der Input (Emergie) für das Klimasystem der Erde. Das ist genau das,
was man auch in der Grafik ECC_1943AD_NH.jpg sieht:
EU deindustriealisiert mit Strom aus Wind und PV, USA und Asien wachsen mit Energie aus Kohle, Gas und Öl, ohne Beachtung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geht es über die Klippe, oder?
Im weltweiten Strommix sind die TWh bei den Erneuerbaren um +9,6% angestiegen im Jahr 2024.
Die TWh Primärenergieverbrauchs aus erneuerbaren Quellen ist um ca. +8% angestiegen.
Die Energiemengen aus den Erneuerbaren steigen westlich schneller als die weltweite Steigerung beim Energieverbrauch.
Zum Vergleich wurde der Kohleförderung wurde im Jahr 2024 nur um ca. +1% gesteigert.
Zum Vergleich wurde die Erdölförderung wurde im Jahr 2024 nur um ca. +0,6% gesteigert.
Prozente vergleichen gelingen nicht immer. Bleiben Sie lieber beim kleinen 1 x 1.
Bei EIKE wurden doch die Prozente in die Diskussion geworfen und Frau Fölich hat das auch so gemacht, wie das bei EIKE vorgegeben wurde.
Und was hat Frau Frölich verdreht?
Das ist ja eine schlechte Nachricht.
Die erneuerbaren Energiequellen müssten eher abgebaut werden.
Die Überschrift heißt: Der industrielle Masochismus des „grünen“ EuropaFrau Frölich, Wollen sie mit Ihren statistischen Angaben die Überschrift bestätigen?
