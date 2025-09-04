Die Welt brennt weniger, nicht mehr!
Das widerspricht der Klimadiskussion. Im Jahr 2025 gab es in Afrika, Amerika, Asien und Europa deutlich weniger Brände.
Wenn sich dieser Trend fortsetzt, könnte 2025 das Jahr mit den wenigsten Bränden im 21. Jahrhundert werden. Haben Sie irgendwo darüber gelesen?
Sagt Björn Lomborg auf seiner Twitter/X-Seite.
Daten: von Satelliten, die rund um die Uhr die Erde umkreisen (MODIS)
Die Daten für 2025 vom 1. Januar bis 2. September zeigen, dass 80 % der Fläche verbrannt sind, die normalerweise im gleichen Zeitraum 2012-24 verbrannt ist, laut Global Wildfire Information System
Die hellblauen Daten zeigen eine Extrapolation der aktuellen Entwicklung auf das gesamte Jahr 2025.
https://gwis.jrc.ec.europa.eu/…/gwis…/seasonaltrend
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/…/2013JG002532
modis-land.gsfc.nasa.gov/burn.html
Ach so, die Ernte ist in Deutschland in diesem Jahr gut ausgefallen, sogar besser als im letzten Sommer.
Der Deutsche Bauernverband geht in seiner Ernteschätzung von insgesamt 43,5 Millionen Tonnen aus. Das liegt vier Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre und elf Prozent über dem Wert von 2024. (Nachricht wurde am 19.08.2025 gesendet
https://www.deutschlandfunk.de/getreideernte-deutlich-besser-als-im-vorjahr-100.html
Die Erde wird ja auch seit Jahrzehnten grüner. Da die Vegetation zunimmt. Vor allem im Sahel, etc..
Aber überall haben wir ja Dürre und brennende Wälder.
So ist es. Siehe z.B. den Bericht der Max-Planck-Gesellschaft vom 30.06.2016.
https://www.mpg.de/10631374/sahel-zone-niederschlag-mittelmeer
Zu den Waldbränden in Deutschland, siehe z.B. den Artikel von Prof. Dr. Michael Müller: Waldbrände in Deutschland, Teil 1
https://tu-dresden.de/bu/umwelt/forst/wb/waldschutz/ressourcen/dateien/publikationen/dateien/AFZ_18_19_Mueller_Waldbrand_Teil_1.pdf?lang=de
Vollkommen richtig,
nach der Trendwende im September 2023
beim natürlichen Klimwandel (Planeten induziert)
geht es bis 2100 bergab mit den Temperaturen
in der nördlichen Hemisphäre (NH).
GLEICHZEITIG wird es in der südlichen Hemisphäre (SH) bis 2100 WÄRMER.
Steht alles bei EIKE:
https://eike-klima-energie.eu/2024/07/07/die-klima-zyklen-sind-planeten-gemacht-vorbestimmt-und-konstant/