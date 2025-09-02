Audrey Streb, DCNF-Energiereporter, 26. August 2025

Seit Präsident Donald Trump die Wahlen im Jahr 2024 gewonnen hat, wenden sich Investoren laut Daten von der Ökoenergiebranche ab. Laut Bloomberg NEF gingen die Investitionen in grüne Energie im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2024 um 36 % – 20,5 Milliarden US-Dollar zurück .

Während der ehemalige Präsident Joe Biden grüne Energietechnologien mit Milliarden an staatlichen Subventionen , Darlehen und Zuschüssen am Leben erhielt, reduziert die Trump-Regierung die Subventionen von schwankenden Energiequellen wie Wind- und Solarenergie und bevorzugt zuverlässige Energiequellen wie Kernenergie , Kohle , Öl und Gas .

„Investoren fliehen nicht wegen Trump aus den erneuerbaren Energien, sondern weil die Freifahrt vorbei ist. Jahrelang überlebte die Branche von Auflagen, Subventionen und regulatorischer Bevorzugung und lieferte gleichzeitig unzuverlässigen Strom zu überhöhten Preisen“ so, Jason Isaac, CEO des American Energy Institute, im Interview mit Daily Caller News Foundation. „Trump stellt lediglich die Marktgerechtigkeit wieder her und beendet den Einfluss des Klimakartells auf die Energiepolitik. Wenn erneuerbare Energien ohne Milliarden an Steuergeldern nicht wettbewerbsfähig sind, ist das kein Markt, sondern Betrug.“

Obwohl die Investitionen in grüne Energien weltweit zugenommen haben, ziehen sich die Investoren in den USA aufgrund der veränderten politischen Landschaft zurück, erklärte das Unternehmen. Gemäß Bloomberg NEF beeilten sich die Projektentwickler, sich noch Ende 2024 die Berechtigung für Steuergutschriften für grüne Energie im Rahmen von Bidens Inflationsreduzierungsgesetz ( IRA ) zu sichern.

Trump kämpfte im Wahlkampf gegen Bidens Klimaagenda und dessen Vorstoß für grüne Energietechnologien, die er als „ den neuen grünen Schwindel “ bezeichnete. Nun werden die Steuergutschriften durch den „One Big Beautiful Bill Act“ schrittweise abgeschafft, und Trump hat sich dazu entschlossen, die staatliche Unterstützung für die Wind- und Solarindustrie zu streichen, und hat mehrfach gegen die grünen Energietechnologien gewettert , obwohl die Regierung behauptet, sie verfolge einen realistischen Umgang mit den Energieressourcen.

„Wir beenden nicht die erneuerbaren Energien“, sagte Energieminister Chris Wright am 19. August gegenüber Politico. „Die vorherige Regierung dachte, Wind-, Solar- und Batterieenergie versorgen die Welt mit zuverlässiger und preiswerter Energie. Das tun sie nicht. Man muss sie also realistischer betrachten.“

Trump hat in den vergangenen Wochen mehrere Windkraftprojekte gestoppt und gleichzeitig mehr Möglichkeiten für die Verpachtung von Öl- und Gasvorkommen in Bundesgewässern geschaffen, die Biden stark eingeschränkt hatte .

„Ähnlich wie die Präsidenten Obama und Biden mit der fossilen Brennstoffindustrie umgegangen sind, nutzt Präsident Trump den Regulierungsprozess, um es Investoren in Windkraftprojekten unsicherer und schwieriger zu machen, finanzielle Renditen zu erzielen. Der Kongress konnte den Green New Scam im One Big Beautiful Bill Act nicht unterbinden, also macht Präsident Trump es auf eigene Faust administrativ“, sagte Steve Milloy, Senior Fellow am Energy & Environment Legal Institute, gegenüber dem DCNF. „Das ist völlig in Ordnung, denn Investor ist im Kontext eines Windkraftprojekts nur ein Euphemismus für Subventionssuchenden.“

