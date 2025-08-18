Die Kosten der verzögerten Verbindungsleitung nach Viktoria steigen und erreichen Fluchtgeschwindigkeit

Von Jo Nova

Die ganze Fantasie der erneuerbaren Energien löst sich vor unseren Augen auf.

Im Jahr 2023 sollte die viktorianische NSW-Verbindungsleitung 1,8 Milliarden Dollar kosten. Bis Mai dieses Jahres verdoppelte sich der Preis auf 3,6 Milliarden Dollar, und nur zwei Monate später wurde die Schätzung erneut auf 7,6 Milliarden Dollar nach oben korrigiert – das entspricht einer Abweichung von plus/minus 30 bis 50 Prozent. Es könnten also bis zu 11 Milliarden Dollar entstehen. (Und wer weiß, wo dieser Trend endet?)

Ohne diese Übertragungsleitung würden viele zukünftige Wind- und Solarparks verschwinden – nicht nur diejenigen, die sich anschließen wollten, sondern auch weiter entfernte. Selbst Offshore-Windparks sind ohne die VNI und andere Festlandanschlüsse weniger rentabel. Intermittierende Erzeuger erzielen höhere Gewinne, wenn es größere Festlandleitungen gibt, über die sie ihre unregelmäßigen Stromspitzen verteilen können.

„Der Jacobs-Bericht stellt außerdem fest, dass ohne VNI-West andere bedeutende Projekte zur Erzeugung erneuerbarer Energien und zur Netzvernetzung wie die Offshore-Windenergie vor der Küste Victorias weniger effektiv sein werden.“

— Zusammenfassung der unabhängigen Bewertung von Plan B

Deshalb ist es ein Riesenproblem, dass die Kosten exponentiell steigen. Wir erfahren gerade erst, wie schockierend teuer es ist, eine kurze, 190 Kilometer lange Hochspannungsleitung durch gutes Ackerland zu bauen.

Die Bauern hassen das Projekt so sehr, dass sie die Ländereien für die Vermessungsteams verschließen. Sie haben sogar Karten aller Grundstücke veröffentlicht, die sich dagegen sträuben .

Unterdessen steht die Regierung von Victoria vor einer alles entscheidenden Krise und hat daher mit der sanften Diplomatie eines Panzers ein Gesetz erlassen, das Landwirten eine Geldstrafe von 12.000 Dollar auferlegt, wenn die Regierung jemanden auf ihr Grundstück schickt und sie ihm den Zutritt verweigert. Die Landwirte hassen das Projekt jetzt noch mehr. Sie verfügen über schweres Gerät und drohen, damit jeden Zutritt zu blockieren, selbst auf die Gefahr einer Geldstrafe .

Die Opposition in Victoria hat erklärt, dass sie das Gesetz nach der nächsten Wahl aufheben werde, wenn sie könne.

Und nun kommt auch noch die neue zweijährige Verzögerung hinzu. Diese Karte markiert lediglich die neuen Verbindungsleitungen, von denen die AEMO träumt, um das Fantasienetz mit Zwangsumstellung Wirklichkeit werden zu lassen. Das VNI liegt in der Mitte.

Karte: AEMO

Es wird erwartet, dass die Stromrechnungen für Haushalte um 50 % steigen und sich für Unternehmen sogar verdoppeln, wenn die Labour-Regierung von Victoria dieses Monster baut:

Die Kosten für VNI-West könnten auf 11,4 Milliarden Dollar steigen

Von Rachel Baxendale, The Australian

Die Stromrechnungen energieintensiver Unternehmen könnten sich mehr als verdoppeln, und die privaten Haushalte könnten 50 Prozent mehr bezahlen. Grund dafür sind massive Kostenexplosionen bei einem Projekt , das für die Einführung erneuerbarer Energien in der Regierung von Albanese und Allan von entscheidender Bedeutung ist.

Energieexperten, Industrie und Landwirte haben Alarm geschlagen, nachdem der australische Energiemarktbetreiber einen Bericht veröffentlicht hatte, in dem es heißt, die Befürworter des Projekts gehen davon aus, dass die Kosten bei 7,6 Milliarden Dollar liegen werden. Die Spanne liegt zwischen 30 Prozent weniger und 50 Prozent mehr, was bedeutet, dass die Kosten bis zu 11,4 Milliarden Dollar betragen könnten.

Bruce Mountain, Direktor des Victorian Energy Policy Centre, bezeichnete die Kostenrevisionen als „lächerlich“ und folge einer Schätzung von 1,8 Milliarden Dollar für 2023.

„Dies könnte die Stromrechnungen für Großkunden um das 2,5- bis 3,5-fache und für Privathaushalte um mindestens 50 Prozent erhöhen“, sagte Professor Mountain.

Und der einzige Nutzen all dieser Geldausgaben, der Besitzeinbrüche und der Schandflecke der Hochspannungsmasten und -turbinen besteht darin, dass wir die Welt im Jahr 2100 n. Chr. um 0,0001 Grad abkühlen (vielleicht), unsere nutzlosen Universitäten nicht zugeben müssen, dass sie falsch lagen, und China eine Billion Dollar mehr Profit macht.

https://www.joannenova.com.au/2025/08/cost-of-delayed-victorian-interconnector-lifts-off-and-reaches-escape-velocity/