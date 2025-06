KLIMAFORSCHER PLATZT DER KRAGEN – Forderung nach klarer Trennung

von Wissenschaft und Aktivismus

Im Mai 2024 erschien im Fachblatt npj Climate Action aus der Nature-Zeitschriftenfamilie ein überraschender Artikel. Der deutsche Palaäoklimatologe Ulf Büntgen veröffentlichte als Einzelautor einen Beitrag mit dem Titel “Die Bedeutung der Unterscheidung zwischen Klimawissenschaft und Klimaaktivismus”. Büntgen ist an den Universitäten Cambridge und Brünn in Großbritannien bzw. In der Tschechischen Republik tätig. Büntgen leitet seinen Artikel wie folgt ein, Zitat: