Audrey Streb, DCNF Energie-Reporterin, THE DAILY CALLER

Mehr als 14 Milliarden Dollar an grünen Energieprojekten wurden bisher im Jahr 2025 verschoben oder gestrichen, da die Trump-Regierung und ihre Verbündeten versuchen, die umfangreiche Klima-Agenda des ehemaligen Präsidenten Joe Biden zurückzudrehen, so eine neue, am Donnerstag veröffentlicht Analyse.

Die Republikaner im Kongress wollen die Subventionen aus dem Inflation Reduction Act (IRA) für grüne Projekte einschränken, während die Trump-Regierung großvolumige Klimazuschüsse kürzt, was dazu führt, dass Unternehmen, die einst große Ambitionen hatten, ihre Projekte im Bereich der grünen Energie aufschieben oder ganz streichen. Obwohl viele durch das IRA angestoßene Investitionen vor 2025 gestrichen wurden, sind in diesem Jahr bisher Projekte im Wert von 14 Milliarden Dollar gestrichen oder verschoben worden, allein im April 4,5 Milliarden Dollar. Dies geht aus einer Analyse von Projekten hervor, die von der überparteilichen Gruppe E2 in Zusammenarbeit mit dem Clean Economy Tracker verfolgt worden sind.

„Wenn der vom Repräsentantenhaus letzte Woche verabschiedete Steuerplan Gesetz wird, ist mit einem Stopp von Bauvorhaben und Investitionen in den Bundesstaaten des Landes zu rechnen, da mehr Projekte und Arbeitsplätze gestrichen werden“, schrieb E2-Kommunikationsdirektor Michael Timberlake in einer Erklärung an die Daily Caller News Foundation.

Der Analyse zufolge wurden seit der Verabschiedung des IRA Projekte im Wert von 132 Milliarden Dollar angekündigt, wenn man von den gestrichenen Entwicklungsplänen absieht. Seit der Verabschiedung von Bidens IRA durch den Kongress wurden 45 angekündigte Projekte gestrichen, stillgelegt oder zurückgefahren, was laut E2 Investitionen in Höhe von 16,7 Mrd. Dollar eingespart hatte.

Der Analyse zufolge haben Unternehmen im April vor der Verabschiedung des Gesetzes seitens der Republikaner im Repräsentantenhaus Investitionen in Höhe von 4,5 Milliarden Dollar für neue Batterie-, Elektrofahrzeug- und Windkraftprojekte gestrichen oder anderweitig aufgeschoben. Das republikanische Megagesetz könnte die Steuergutschriften für Solar- und Windenergie, Elektrofahrzeuge und Batterien stark einschränken oder ganz abschaffen, wenn die Republikaner im Senat den Willen dazu aufbringen können, obwohl mehrere Mitglieder bereits Widerstand gegen eine vollständige Aufhebung der Gutschriften signalisiert haben.

Die Regierung Biden förderte die Entwicklung einer grünen Energie-Infrastruktur mit lukrativen Steuergutschriften und Subventionen, die im IRA enthalten sind. Ursprünglich wurde davon ausgegangen, dass im Jahr 2022 Steuergutschriften im Wert von fast 400 Mrd. USD zur Verfügung stehen würden. Spätere Schätzungen deuteten darauf hin, dass die Kosten im Falle der Goldman-Sachs-Analyse innerhalb von 10 Jahren auf über 1 Billion Dollar steigen könnten, während das Cato-Institut in einem Bericht vom März prognostizierte, dass die IRA-Steuergutschriften bis 2050 bis zu 4,7 Billionen Dollar ausmachen könnten.

Präsident Donald Trump wandte sich gegen die Klimaagenda der Demokraten, die er als „Green New Scam“ bezeichnete, und rief bei seinem Amtsantritt im Januar einen nationalen Energienotstand aus, um die konventionelle Energieerzeugung anzukurbeln. Seitdem hat Trump auch zahlreiche Durchführungsverordnungen unterzeichnet, um den Weg für erschwingliche und zuverlässige Energietechnologien wie Kernkraft und Kohle zu ebnen, die im privaten Sektor florieren.

Link: https://wattsupwiththat.com/2025/05/29/billions-in-green-projects-up-in-smoke-as-trump-gop-slice-up-dems-climate-largesse/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE