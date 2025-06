Cap Allon

Im Jahr 2003 gaben das Bureau of Meteorology (BoM) und das CSIRO offen zu, die historischen Temperaturaufzeichnungen Australiens korrigiert und die Daten bis zu 1,5 °C abgekühlt zu haben.

Die Manipulation wurde nicht verheimlicht. Sie wurde in von Fachleuten begutachteten Fachzeitschriften detailliert beschrieben und auf Websites der Regierung veröffentlicht:

In der Studie „Updating Australia’s high-quality annual temperature dataset“ wird beschrieben, wie die Temperaturaufzeichnungen rückwirkend geändert wurden. Hunderte historischer Messwerte wurden „neu untersucht“ und viele davon verworfen. Die Anpassungen wurden auf der Grundlage von „Metadaten“ und „statistischen Verfahren“ vorgenommen, welche die Temperaturen in der Vergangenheit bequem abkühlten, um einen künstlichen Erwärmungstrend zu erzeugen.

Laut der Studie wurden die Aufzeichnungen mit „objektiven und halbobjektiven Verfahren“ und „Homogenisierung“ verändert.

Sie haben die Geschichte so umgeschrieben, dass sie zu einem bestimmten, vorgegebenen Bild passt.

Das zweite Dokument – eine offizielle Zusammenfassung der BoM-Stationsanpassung von 2014 (siehe unten) – bestätigt dies.

Bei Deniliquin, einer der 112 ACORN-SAT-Stationen, wurden die frühen Temperaturaufzeichnungen bis zu 1,5 °C nach unten korrigiert. Am 1. Januar 1910 wurde die Tiefsttemperatur um 1,8 °C nach unten korrigiert.

Die Graphiken im gleichen Bericht zeigen, wie die „bereinigten“ Daten dramatisch von den ursprünglichen Aufzeichnungen abweichen. Ein Diagramm zeigt sogar niedrigere Temperaturen für Deniliquin im Vergleich zum nahe gelegenen Kerang bis 1971, danach kehrt sich das Muster um – nur nach den Anpassungen des BoM.

Dabei handelte es sich nicht um Korrekturen für fehlerhafte Instrumente. Die Änderungen waren systematisch, datenübergreifend und wurden rückwirkend vorgenommen. Die Anpassungen erfolgten Jahrzehnte nach den Messungen und hatten keine andere physikalische Grundlage als die „Homogenisierung“.

Das Ergebnis war ein künstlicher Erwärmungstrend, der auf verworfenen Daten und statistischen Taschenspielertricks beruhte.

Das ist keine Wissenschaft. Es ist Betrug, begangen unter dem Deckmantel der Verbesserung der Datenqualität. Und er findet weltweit statt – vom Met Office in Großbritannien bis zur NOAA in den USA. Es handelt sich um zugegebenen Betrug, der in offiziellen Veröffentlichungen und Regierungsdatenbanken dokumentiert ist.

Die Unwissenheit der Öffentlichkeit ist der größte Trumpf des Regimes – sie ermöglicht es, dass uns die manipulierten Daten als Beweis für eine fabrizierte „Klimakrise“ untergeschoben werden. Dies ist eine Lüge. Die Daten, selbst NACH ihren Anpassungen, zeigen keinen Beweis für einen Notfall.

Einen Tag später bringt Cap Allon diese Aktualisierung:

Weitere Belege, dass das BoM die Vergangenheit kälter gemacht hat

Der obige Abschnitt über das Eingeständnis des Bureau of Meteorology (BoM), dass man die Temperaturen in der Vergangenheit bis zu 1,8°C gesenkt haben, wird durch eine der strengsten Klimadatenanalysten Australiens bestätigt.

Dr. Jennifer Marohasy ist Senior Fellow am Institute of Public Affairs, Biologin und Expertin für Datenanalyse und Umweltpolitik. In ihrem Bericht „Rewriting Australia’s Temperature History“ (Australiens Temperaturgeschichte neu schreiben) aus dem Jahr 2020 liefert sie eine akribische, Station für Station durchgeführte Prüfung der Manipulationen der Temperaturaufzeichnungen des BoM.

Ihre Ergebnisse untermauern, was das BoM bereits zugegeben hat: Die historischen Wert wurden systematisch nach unten korrigiert und dadurch eine künstliche Erwärmung erzeugt.

Ihre Fallstudien sind vernichtend.

In Rutherglen, Victoria, einer landwirtschaftlichen Forschungsstation ohne Standortwechsel, wurde in den Rohdaten ein Abkühlungstrend von 1913 bis 2006 verzeichnet. Der bereinigte Datensatz des BoM (ACORN-SAT v2) kehrt dies vollständig um und zeigt stattdessen einen Erwärmungstrend – ohne physikalische Rechtfertigung. Nur statistische Taschenspielertricks.

In Darwin sieht es nicht anders aus. Die Aufzeichnungen der Rohtemperaturen aus dem frühen 20. Jahrhundert gehörten zu den höchsten jemals gemessenen Temperaturen. Aber das BoM hat sie algorithmisch heruntergerechnet, um die Rate der modernen Erwärmung künstlich aufzublähen.

Marohasys Punkt-für-Punkt-Vergleiche zeigen genau, wie die historischen Höchstwerte gesenkt wurden, um der Darstellung der Klimakrise zu entsprechen.

Dies unterstützt genau das Muster, das in Deniliquin (gestriger Artikel) aufgedeckt worden ist, wo die Tiefsttemperaturen von 1910 an rückwirkend bis zu 1,8 °C gesenkt wurden.

Diese Änderungen wurden nicht zum Zeitpunkt der Messung oder gar als Reaktion auf neue Erkenntnisse vorgenommen. Sie wurden erst Jahrzehnte später vorgenommen, und zwar auf der Grundlage rein abstrakter „Homogenisierungs-Vtrfahren“ und geheimnisvoller Computermodelle.

Marohasy nennt dies die Umschreibung der australischen Temperaturgeschichte.

Dies sind keine Einzelfälle, und sie sind auch nicht auf Australien beschränkt.

Von der Regierung unterstützte Behörden in UK und den USA wurden ebenfalls dabei ertappt, wie sie Temperaturmessungen früherer Jahrzehnte nach unten korrigierten, um den Erwärmungstrend zu erhöhen. Gleichzeitig ignorieren sie routinemäßig den Effekt der städtischen Wärmeinsel (UHI) bei modernen Messwerten – ein Faktor, der sowohl nach wissenschaftlichem Konsens als auch nach grundlegender Logik die modernen Temperaturen ebenfalls künstlich erhöht.

Diese veränderten Aufzeichnungen fließen direkt in globale Klimamodelle sowie in die Regierungspolitik und öffentliche Angstkampagnen ein. Die manipulierten Daten werden als Beweis für eine Krise angepriesen, während die ursprünglichen Messungen stillschweigend verworfen und dann begraben werden.

