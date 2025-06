Kenneth Richard

„Alles in allem und im Gegensatz zu den IPCC-Berichten gibt es eine unzureichende Evidenzbasis für die Verwendung von Kohlendioxid- und anderen Emissionen – zusammengenommen, das Anthro des IPCC – als klimapolitische Variablen.“ – Green und Soon, 2025

Eine neue evidenzbasierte Studie liefert zwingende Beweise dafür, dass der IPCC jahrzehntelang „Lobbyforschung“ betrieben hat, oder die „antiwissenschaftliche Praxis, Forschung zu betreiben, um eine bestimmte Hypothese zu unterstützen.“

Die vom IPCC favorisierten Klimamodell-Parameter, die zur Untermauerung der Behauptung verwendet werden, dass der Klimawandel in erster Linie durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe durch den Menschen verursacht wird (in der Studie als Anthro-Modelle bezeichnet), sind so fehlerbehaftet, dass selbst ein abgespecktes Benchmark-Modell, das lediglich prognostiziert, dass die künftigen Temperaturen nicht vom historischen Durchschnitt abweichen werden, die Modellierung des IPCC bei weitem übertrifft.

„Den Modellen des IPCC zum anthropogenen Klimawandel fehlt es an Vorhersagekraft. Die Vorhersagefehler der IPCC-Modelle waren bei den meisten Schätzungen größer – oft um ein Vielfaches größer – als die eines Referenzmodells, das lediglich vorhersagt, dass die Temperaturen der kommenden Jahre dem historischen Mittelwert entsprechen werden.“

Die Anthro-Modelle des IPCC, die davon ausgehen, dass (hauptsächlich) CO₂ eine gefährliche globale Erwärmung in den kommenden Jahrzehnten hervorrufen wird, haben die Erwärmung von 1970 bis 2019 um 1,8°C bis 2,5°C deutlich überschätzt.

„Die Fehler der Vorhersagen der anthropogenen Modelle für die Ära der Besorgnis über die vom Menschen verursachte globale Erwärmung, beginnend im Jahr 1970, waren 1,8°C (AVL), 1,7°C (AVSL), 2,3°C (AVR) und 2,5°C (AVSR) höher als die gemessenen Temperaturen.“

Im Zeitraum 2000 bis 2019 waren die Vorhersagefehler der Anthro-Modelle um das 16-fache größer als die Fehler des einfachen Benchmark-Modells.

„…Vorhersagen für die Jahre 2000 bis 2019 von Modellen, die mit 50 Beobachtungen historischer Daten (1850 bis 1899) geschätzt wurden, haben MdAEs [mittlere absolute Fehler] von etwa 17°C oder 1600 Prozent größer als der 1°C MdAE von Vorhersagen des naiven Benchmark-Modells.“

Im Gegensatz dazu stellten die Autoren fest, dass die Modelle, die sich auf die Gesamtsonneneinstrahlung (Total Solar Irradiance, TSI) als Faktor des Klimawandels konzentrierten, tatsächlich eine Vorhersagekraft hatten, und ihre Fehlerbereiche waren viel kleiner.

In Anbetracht des Ausmaßes des Fehlers bei der Verwendung von CO₂-Emissionen als Grundlage für Klimaprognosen kommen die Autoren zu dem Schluss, dass die Unzuverlässigkeit der Anthro-Modelle „keine politische Relevanz zu haben scheint“.

Link: https://notrickszone.com/2025/05/28/new-analysis-ipccs-emissions-based-climate-model-errors-so-massive-they-eliminate-predictive-validity/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE