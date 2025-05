Jo Nova

Wir programmieren und trösten unsere Kinder, damit sie die Grünen [Profiteure] wählen – und steigern so deren Gewinne für die kommenden Jahre!

Und Sie dachten, Schulbücher seien unpolitisch …

Stellen Sie sich den Aufruhr vor, wenn ein Kohlekonzern Tausende von Dollar dafür ausgeben würde, unseren Kindern in den Schulen Unterrichtspläne zu präsentieren, wie man Lobbygruppen aufbaut, um bessere Subventionen und Steuererleichterungen für Bergleute zu erreichen? Stellen Sie sich vor, diese Lehrpläne würden sogar Anweisungen zur Mittelbeschaffung und zur Bekämpfung der „Fehl- und Desinformation“ gegen Kohle enthalten?

Hinweis: Es gibt https://www.accc.gov.au/ Sie sind Australiens nationale Regulierungsbehörde für Wettbewerb, Verbraucherschutz, fairen Handel und Produktsicherheit.

Stattdessen gründete Mike Cannon Brookes, der 30-Milliarden-Dollar-Schöpfer, die Wohltätigkeitsorganisation Boundless Earth mit einem Budget von 15 bis 30 Millionen Dollar. Diese unterstützt großzügig eine Gruppe namens Coolorg. Sie schreiben „Skripte für Lehrer“ und sagen den Kindern, sie sollen zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule gehen, während (wie Tony Thomas uns erinnert) Mr. Cannon-Brookes in seinem Bombardier Twin-Jet reist.

Mike Cannon Brookes, Atlassian

Von Tony Thomas, Quadrant

Die Wohltätigkeitsorganisation Cool.org erstellt die Texte für Lehrer. Cool-Geschäftsführerin Thea Stinear behauptet, Cool helfe jungen Menschen, den Unsinn zu durchschauen. Es helfe ihnen, die Wahrheit zu erkennen. Was könnte in der heutigen Zeit wichtiger sein? Jason Kimberley aus der Multimillionärsfamilie Just Jeans gründete Cool 2008 und betreut mit Unterstützung der Schulbehörden Vorschulen, Grundschulen, weiterführende Schulen sowie private und öffentliche Schulen. [3]

Cool betreibt tatsächlich ein Paralleluniversum innerhalb des Schulsystems. Weit über 17 Millionen Kinder haben bisher mindestens eine Cool-Lektion von den fast 200.000 Lehrern besucht, die sich bei Cool angemeldet haben. Unglaublich, aber wahr: 92 % der australischen Schulen haben ihren Kindern Cool-Materialien zur Verfügung gestellt. Ich dokumentiere dieses Cool-Bildungsimperium seit Jahren, hier , hier , hier und hier .

Ihr Kompetenzaufbau umfasst sieben Lerneinheiten zum Thema Fehl- und Desinformation. In „Science Over Skepticism“ untersuchen sie Dinge, die „die Übernahme wissenschaftlicher Erkenntnisse beeinflussen“ – wie vermutlich die Erkenntnis, dass „The Science TM “ auf Konsens beruht…

Tony Thomas schreibt:

Cool überschüttet Kinder vom Vorschulalter an mit einem Schwall grün-linker Woke-Bewegung und Befürwortung erneuerbarer Energien und will angeblich „eine nachhaltige und gerechte Welt für alle schaffen“. Als Cool-Mitglied verstehe ich genau, was Cool Lehrern und Kindern bietet, aber viele der Cool-Materialien sind für Außenstehende kostenpflichtig. Das Bildungswesen wurde schon vor Jahrzehnten von der Linken vereinnahmt, und Schul- und Fachbereichsleitungen haben keine Skrupel, wenn Kinder grünes Engagement von Drittanbietern aufsaugen. [5]

Aber ehrlich gesagt bin ich fast traumatisiert, wenn ich sehe, wie umfassend und rücksichtslos solche Drittparteien Schulkinder für den grünen Kreuzzug rekrutieren …

Australische Lehrer sind mit bürokratischem Papierkram und Verwaltungsaufgaben überfordert. Daher sind sie erleichtert, als ein professionelles Team ihnen anbietet, den Lehrplan zu erstellen und ihn in den bürokratischen Lehrplan-Wirrwarr einzupassen. Es zeigt sogar, wie es die Ziele der UN-Konvention von Paris erfüllt.

Cannon Brookes nutzt die Kinder auch, um an die Eltern heranzukommen.

Cool füttert Kinder nicht nur mit Fakten zum Klima, sondern möchte, dass sie ihren Schulkameraden, Eltern und der Gemeinschaft das grüne Evangelium predigen.

Eine Unterrichtseinheit für 10- bis 11-Jährige trägt den Titel „ Eine Medienkampagne zur Verbreitung von Fakten zu sauberer Energie gestalten“ . Aufgabe der Lehrer: „Stellen Sie Ihrer Klasse einige der folgenden Beispiele für überzeugende Kampagnen zum Thema saubere Energie vor. Ermutigen Sie die Schüler, wenn möglich, zu prüfen, wie ihre Kampagne Fehlinformationen im Bereich saubere Energie entgegenwirken kann.“

Andere Kinder werden dazu angeregt, eine Kampagne gegen „Leugner“ zu starten, um Mythen zu zerstören. Ein anderes Programm bringt Kindern bei, wie man Spenden sammelt – obwohl Tony Thomas sich fragt, ob man ihnen nicht auch den Umgang mit Fremden, den Umgang mit Kassenbons und Buchführung beibringen sollte. Das sei „Geldbeschaffung“, sagt er. Kinder werden angewiesen, mit Ladenbesitzern, Autobesitzern oder Leuten aus dem Gemeinderat zu reden.

In der 9. und 10. Klasse sind die Kinder dazu übergegangen, Kampagnen zur Verbesserung der „Sauberenergiepolitik“ und vermutlich auch von Mikes Gewinnmargen zu entwerfen.

Tony Thomas war hinter den Kulissen der Mitglieder dabei und sagt, die Autoren scheinen panische Angst davor zu haben, dass die Jugendlichen skeptische Ansichten zu hören bekommen könnten, und deshalb haben sie sie „von den besten Skeptiker-Websites wie joannenova.com.au und WUWT ferngehalten , die Cool als nicht glaubwürdig bezeichnet“ (ich glaube, Thomas meint, sie sprechen eine allgemeine Warnung vor „Blogs“ aus, anstatt uns namentlich zu nennen, aber das muss ich klarstellen).

Es ist eine vollständige Umprogrammierung der „Klima-Leugner“

Das Cool-Org-Bildungssystem bringt Kindern bei, andere mit Schimpfwörtern zu belegen, ad-hominem-Argumente zu verwenden und politische Kampagnen zu führen!

„Die Leugnung des Klimawandels nimmt unter Teenagern zu“

Aus diesem Grund erteilt Cool Kindern ganze Unterrichtsstunden, in denen die „Leugnung des Klimawandels“ scharf verurteilt wird . Cool ist sich dieser Anspielung auf die Holocaustleugnung entweder nicht bewusst oder unterstützt sie. [2] Cool definiert „Leugnung“ als die Ablehnung der Vorstellung, dass ein Klimawandel existiert (ein Strohmannargument angesichts der Vorliebe der Skeptiker für Geologie) und dass „der Mensch den Klimawandel verursacht“, trotz angeblich überwältigender wissenschaftlicher Beweise (Skeptiker bestreiten nur das Ausmaß, etwa eine „katastrophale“ Erwärmung, und betonen die Vorteile, etwa dass CO2 die Pflanzen begrünt hat ).

Die Cool-Lektion für die 10. Klasse geht weiter,

In manchen Fällen verbreiten Klimaleugner aktiv Falschinformationen über den Klimawandel, um ihre persönlichen oder politischen Ziele zu verfolgen. Dies kann tiefgreifende Auswirkungen darauf haben, wie wir mit den Herausforderungen des Klimawandels umgehen.

In der Unterrichtseinheit „ Klimakompetenz: Klimawandelleugnung und Desinformation “ beschäftigen sich die Schüler mit der Leugnung des Klimawandels und den oft verbreiteten Mythen über den Klimawandel. Sie erforschen die Fakten, die diese Mythen widerlegen, untersuchen die Auswirkungen der Leugnung des Klimawandels auf die Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels und entwickeln ein Kommunikationsmittel, um gegen Desinformation zum Klimawandel vorzugehen.

In der Sendung wird ausdrücklich John Clauser erwähnt, der mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Skeptiker, der angeblich „Fehlinformationen verbreitet“.

Was Tony Thomas bisher nicht gefunden hat, ist ein Hinweis darauf, dass die Emissionen in China und Indien Rekordhöhen erreicht haben und weiter steigen. Junge, werden sich diese Kinder ausgenutzt und missbraucht fühlen, wenn sie die Wahrheit erfahren.

Ich bin ein Befürworter der freien Meinungsäußerung und hätte nichts dagegen, wenn Kinder mit all ihren Argumenten konfrontiert würden, solange Skeptiker den gleichen Zugang erhalten. Die Wahrheit siegt immer (und das ist noch lustiger …), unsere Aufgabe wäre einfach.

Tony Thomas hat eine umfangreiche Untersuchung durchgeführt und bereits zwei Artikel auf Quadrant veröffentlicht, ein dritter folgt. Lesen Sie alles dort.

Tonys neuestes Buch von Connor Court heißt Anthem of the Unwoke – Jepp! Die anderen sind völlig durchgedreht . 34,95 $

https://joannenova.com.au/2025/05/why-is-mike-cannon-brookes-allowed-to-sponsor-political-advertising-in-schools-and-call-it-education/