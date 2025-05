In Deutschland sind Anhörungen in Parlamenten ein Verfahren, bei dem Experten zu bestimmten Themen von Abgeordneten befragt werden. Sie dienen dazu, den Abgeordneten fundierte Informationen und Perspektiven zu einem bestimmten Gesetzesvorhaben oder politischen Thema zu vermitteln.

Leider sieht die Realität ganz anders aus, insbesondere bei ideologisch sensiblen Themen wie Klimawandel und Energiewende. Der Wissenschaftsjournalist Axel Bojanowski hat in seinem Blog das Thema beleuchtet. Der Titel seines Beitrags lautet:

„Eingeladen und abserviert. Anhörungen der Bundestags zu Klima und Energie sind eine Farce – drei verstörende Berichte“.

LINKS: Axel Bojanowski zu Anhörungen: