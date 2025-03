Dr. Lars Schernikau

[Alle Hervorhebungen aus dem Original übernommen]

Wind entsteht durch die Veränderung des Luftdrucks von Ort zu Ort als Reaktion auf die Sonneneinstrahlung.

Die Idee, Energie aus Wind zu gewinnen, ist nicht neu, denn die Windkraft wird seit Jahrtausenden genutzt, um Getreide zu mahlen, Wasser zu pumpen und Schiffe über das Wasser zu bewegen.

Die Erzeugung von Strom aus Windturbinen ist jedoch eine neuere Entwicklung. Praktische Windmühlen gibt es zwar schon seit Hunderten von Jahren, aber die thermodynamischen und betrieblichen Aspekte der modernen Windturbinen-Technologie wurden erst im letzten Jahrhundert entwickelt und sind etwas komplexer als die bloße Nutzung der kinetischen Energie des Windes und ihre Umwandlung in Elektrizität.

Wind ist eine globale Energiequelle, die auf 45 bis 100 TW geschätzt wird [1]. Dies kann mit dem durchschnittlichen Strombedarf der Menschheit von ~20 TW (~170.000 TWh/8.766h) verglichen werden.

Könnte also die geschätzte globale Windkraft im Prinzip den derzeitigen durchschnittlichen Strombedarf der Weltbevölkerung decken?

Richtig? … Nun, nein, nicht wirklich.

Was ist so attraktiv an der Windenergie?… die gleiche Energie, die das mittelalterliche Europa Jahrhunderte lang antrieb. Vielleicht, weil sie scheinbar unbegrenzt zur Verfügung steht?…oder weil sie scheinbar „kostenlos“ ist?…oder weil sie scheinbar „sauber“ ist? Was macht das Thema Windkraft so komplex und anspruchsvoll und warum gibt es Kritiker wie mich?

Werfen wir einen kurzen Blick auf die globale Windkarte in Abbildung 1 unten, dann erkennt man gleich das erste Problem… dort, wo der Großteil der Weltbevölkerung lebt, scheint Wind knapp zu sein!

Wer ein wenig mehr über Wind erfahren möchten, sollte hier weiterlesen…

1. Natürliche Kapazitätsfaktoren, Auslastung und Umwandlungs-Effizienz

Wie die Solarenergie ist auch die Windenergie eine intermittierende, von der Natur (Wind) gespeiste Energiequelle, d. h. sie ist stark wetterabhängig und kann nicht wie die mit konventioneller Kohle, Gas oder Uran gespeiste Energie gesteuert werden, so dass Reserve-Energiequellen wie Batterien und traditionelle Kraftwerke erforderlich sind.

Der Bruchteil der Zeit, in welcher der Wind mit einer brauchbaren Geschwindigkeit weht, um eine Windturbine anzutreiben, wird als natürlicher Kapazitätsfaktor bezeichnet und ergibt einen geschätzten Durchschnittswert (%) pro Jahr. Weltweit liegt dieser Prozentsatz bei etwa 21-24 % (Abbildung 2), wobei in bestimmten Gebieten der europäischen Nordsee bisweilen sogar 45 % erreicht werden. In weiten Teilen Afrikas, Südostasiens, Indiens und auch Chinas, wo Milliarden von Menschen leben und die Industrieproduktion in die Höhe schießt, erreicht der natürliche Kapazitätsfaktor für Wind nur einen einstelligen Wert.

natural capacity factor (nCF) x utilization = net load factor [natürlicher Kapazitätsfaktor (nCF) x Auslastung = Nettolastfaktor]

Wenn wir also vom natürlichen Kapazitätsfaktor sprechen, beziehen wir uns nur auf den von der Natur abgeleiteten Kapazitätsfaktor, nicht auf die technologisch oder betrieblich bedingte „Auslastung“ (oft als Betriebszeit, Anlagenauslastung oder PLF bezeichnet, mehr dazu hier). Mit anderen Worten: Wenn die Technik versagt oder ein Kraftwerk absichtlich abgeschaltet wird, verringert sich zwar die Auslastung, nicht aber der natürliche Kapazitätsfaktor. Das Produkt dieser beiden Größen bezeichnen wir als „Nettolastfaktor“.

Keiner dieser Begriffe hat jedoch etwas mit dem Umwandlungs-Wirkungsgrad zu tun, der das Verhältnis zwischen der (nützlichen oder nicht nützlichen) Stromproduktion einer Energie-Umwandlungsmaschine (Fabrik oder Anlage) und dem Energie-Input misst.

Der Umwandlungs-Wirkungsgrad ist also der Prozentsatz des einsatzfähigen Stroms, den ein Gaskraftwerk aus dem einströmenden Gas „erzeugt“, bzw. der Prozentsatz des intermittierenden Stroms, den eine Windturbine mit Hilfe von Wind „erzeugt“. Sowohl Gas als auch Wind sind Primärenergie, und weitere Einzelheiten findet man in meinem jüngsten Blogbeitrag über Primärenergie.

Das nächste Element der Gleichung, das es zu berücksichtigen gilt, ist der Standort… und da die bestehenden Windkraftanlagen bereits größtenteils die besten Standorte weltweit belegen und die Technologie an ihre physikalischen Grenzen stößt, könnte man logischerweise erwarten, dass die durchschnittlichen „natürlichen Kapazitätsfaktoren“ nun mit der Zeit abnehmen. Dies steht im Gegensatz zu „Net-Zero“-Plänen, die oft davon ausgehen, dass die durchschnittlichen globalen natürlichen Kapazitätsfaktoren im Laufe der Zeit steigen werden (siehe IEA, McKinsey, BCG, IRENA und viele andere).

Die Netto-Energieeffizienz (oder eROI) von Windkraft ist in der Regel höher als die von Solarenergie, was nicht nur, aber hauptsächlich auf den höheren natürlichen Kapazitätsfaktor von Windkraft zurückzuführen ist (siehe Abbildung 2).

Interessant, aber nicht allgemein bekannt ist die Tatsache, dass die Windressourcen über große Gebiete hinweg korrelieren, oft über den gesamten Kontinent, wie die Dunkelflauten im Winter 2024/2025 [2, Abbildung 3] und in früheren Jahren wie der europaweiten Dunkelflaute 1996/1997 zeigen.

Die Physik und damit auch die Ökonomie der Stromerzeugung mit Windkraftanlagen ist etwas komplexer, und ich denke, ich sollte im nächsten Abschnitt mehr darauf eingehen (den Sie überspringen können, wenn er zu technisch wird).

Bitte beachten Sie, dass große Teile dieses Blogs von Prof. Bill Smith und aus meiner ausführlicheres Studie über Wind stammen; Titel: „An Introduction to Wind Energy“, erhältlich bei Elsevier’s SSRN hier.

2. Windturbinen und ihre Funktionsweise

Praktische Windmühlen gibt es zwar schon seit Hunderten von Jahren, aber die thermodynamischen und betrieblichen Aspekte der Windturbinen-Technologie wurden erst im letzten Jahrhundert von Betz abgeleitet, der den maximalen Umwandlungswirkungsgrad einer idealen Windturbine auf 59,2 % festlegte (Betz 1926). Der Betz-Wirkungsgrad hat nichts mit dem natürlichen Kapazitätsfaktor zu tun, sondern optimiert die Energiegewinnung aus dem Wind, wenn der Wind tatsächlich weht. Daher zielen technische Verbesserungen darauf ab, diesem maximalen Betz-Wirkungsgrad der Windenergiegewinnung so nahe wie möglich zu kommen.

In der realen Welt arbeiten die Turbinen aufgrund verschiedener Verluste im Getriebe, im Inverter und in anderen Komponenten unterhalb dieser Grenze. Die neuesten Turbinen erreichen heute bereits einen Umwandlungswirkungsgrad von über 40 % und liegen damit nahe an den physikalischen Grenzen… Man sollte also in den nächsten Jahrzehnten keine Wunder der Windtechnologie erwarten.

Die Weibull-Windgeschwindigkeitsverteilung (Weibull 1951) ist ein berühmtes Diagramm, das die Wahrscheinlichkeit von Windgeschwindigkeit und Energiegewinnung darstellt. Man möchte seine Windturbine so viel wie möglich bei der höchsten Windgeschwindigkeit nutzen, aber die Natur setzt Grenzen. Die Weibull-Kurve ist die gestrichelte Linie in Abbildung 4 und folgt genau der typischen Verteilung der Windgeschwindigkeiten weltweit.

Die Windturbine extrahiert dann die Leistung P, die sich aus dem Volumenstrom der Luft durch die Turbine ergibt, multipliziert mit dem Betz-Wirkungsgrad Cp für die Windturbinenauslegung gemäß Gleichung 1, wobei ρ die Luftdichte, A die Rotorfläche der Turbine und V die Windgeschwindigkeit ist:

P = ½ Cp*A*ρ*V³

Die kubische Abhängigkeit der Leistungsabgabe von der Windgeschwindigkeit (Gleichung 1) führt zu einem raschen Anstieg der elektrischen Energieerzeugung bei zunehmender Windgeschwindigkeit (Abbildung 4, siehe rote Linie).

Die Leistung einer Windkraftanlage ist – durch die Rotorform – so ausgelegt, dass sie bei einer bestimmten Windgeschwindigkeit in die Sättigung geht, die zu Optimierungszwecken in der Regel bei 12 m/sec liegt. Nach Gleichung 1 sollte eine Windturbine bei einer Windgeschwindigkeit von 17 m/sec 22-mal mehr Strom erzeugen als die gleiche Windturbine bei einer Windgeschwindigkeit von 6 m/sec. Jenseits der Sättigungswindgeschwindigkeit wird die elektrische Leistung jedoch durch Anpassung der Rotorform und -ausrichtung nahezu konstant gehalten, um einen Zerfal derselben zu vermeiden.

Diese notwendige technische Manipulation führt logischerweise zu einem Verlust an Effizienz. Die Rotorsteuerung ermöglicht den Betrieb der Anlage bei Windgeschwindigkeiten bis 25 m/s, ohne sie zu zerstören. Wenn die Windgeschwindigkeit über ~25 m/s ansteigt, wird die Turbine in der Regel abgeschaltet, um ihre Zerstörung zu vermeiden.

Logischerweise kann bei Windgeschwindigkeiten unter 5 m/s nur wenig Strom erzeugt werden. Eine Windturbine könnte leicht so konstruiert werden, dass sie bei einer Windgeschwindigkeit von 5 m/s mit einem höheren natürlichen Kapazitätsfaktor betrieben werden kann, aber der Energieertrag wäre geringer. Eine effiziente Windturbine ist der Kompromiss zwischen der Wahrscheinlichkeit der Windgeschwindigkeiten (Weibull-Windverteilung) und der Optimierung der Energieausbeute.

Nachlaufeffekt: Der stromabwärts gerichtete Nachlaufeffekt von Windparks wurde eingehend untersucht [3]. Ein natürlicher Verlust des Kapazitätsfaktors zwischen 20 und 50 % kann aufgrund von Windunterdrückung und rotorinduzierten Wirbeln nach der ersten Turbinenreihe auftreten. Um Nachlaufverluste zu minimieren, wird in Windkanalstudien ein Abstand von 15 Rotordurchmessern empfohlen [4].

Bestehende Windparks erfüllen diese Optimierungskriterien nur selten. Die Anzahl der Turbinen pro km² nimmt mit dem Durchmesser der Windturbinenrotoren zu, wenn diese größer werden. Das bedeutet, dass die entnehmbare Leistung pro km² trotz technologischer Verbesserungen annähernd konstant bleibt, da größere Windturbinen in größeren Abständen aufgestellt werden müssen. Die Zahl liegt bei 1-2 MW/km², nicht mehr. Die Technik kann dies NICHT ändern!

Beispiel: Der neue französische Offshore-Windpark Banc de Guérande mit einer installierten Leistung von 480 MW auf nur 78 km², was mehr als 6 MW/km² entspricht [5]. Laut Wikipedia erzeugte dieser Windpark im Jahr 2024 nur 1.333 GWh oder arbeitete mit einem geschätzten natürlichen Kapazitätsfaktor von 32 %, wobei keine Abstriche gemacht wurden. Das ist nur ein Bruchteil der 45-50%, die vor der Inbetriebnahme versprochen wurden [6].

Man bedenke, dass zu viele Windturbinen, die dicht beieinander stehen, den Wind buchstäblich zum Erliegen bringen würden. Die Energierückgewinnungsrate ERR bestimmt, wie schnell der Wind von der Natur aus der Atmosphäre wieder aufgefüllt werden kann… und das ist auf die gleichen 1-2 MW/km² begrenzt (oder 1-2 W/m², sogar die „Übergangs“-Unterstützung der deutschen AGORA bestätigt 2 MW/km²), Abbildung 5.

3. Die Umgebung

Wir verstehen, dass alle Energiesysteme den positiven Effekt haben, der Menschheit die Energie zu liefern, die sie nicht nur zum Überleben, sondern auch zur Weiterentwicklung benötigt. Alle Energiesysteme, einschließlich Kohle, Gas, Wasser, Kernkraft und ja, auch Wind und Sonne, haben negative Auswirkungen auf unsere Umwelt.

Die Umwelt- und Sicherheitsauswirkungen der Windenergieerzeugung werden nicht nur durch die Windturbinen selbst verursacht, sondern auch durch die Hilfssysteme, die erforderlich sind, um den von ihnen erzeugten Strom „nutzbar“ zu machen, wie im nächsten Abschnitt erläutert wird. Man muss auch die Energie und die Rohstoffe berücksichtigen, die für den Bau der Turbinen und, was noch wichtiger ist, der Hilfssysteme benötigt werden, die aus Zement, Stahl, Glasfaser, Aluminium, Kupfer und hundert weiteren Komponenten bestehen, die zu erhalten ohne Kohle, Öl und Gas nicht möglich ist.

Darüber hinaus haben netzgekoppelte Windkraftanlagen Auswirkungen auf

– Vögel, Insekten und andere Tierarten,

– Magnetfelder und Infraschall (Beispiel Bellut-Staek 2024 [7]), und

– das Klima

Verschiedene Forscher haben Messungen und Modellierungen von Klimaeffekten in großen Windparks durchgeführt und diese in der wissenschaftlichen Literatur veröffentlicht (siehe [1], [8], [9] und Abbildungen 5 und 6). Das eindeutige Ergebnis: „Groß angelegte US-Windkraftanlagen würden eine Erwärmung verursachen, deren Ausgleich etwa ein Jahrhundert dauern würde“ (Science Daily 2018, Abbildung 7). In großem Maßstab erwärmen große Windparks das Klima, was auch für die Solarenergie gilt.

Lu et al. 2020 [10] haben beispielsweise den globalen Temperaturanstieg und die Verschiebung der innertropischen Konvergenzzone (ITCZ) nach Norden beschrieben, die durch großflächige Solaranlagen in der Sahara verursacht werden. Devitt et al. 2020 [11] wiesen ebenfalls nach, dass Solar-PV im Netzmaßstab zu einer Erwärmung führt. Ein vollständiger Ausbau zur Deckung des Strombedarfs gemäß „Net-Zero 2050“ könnte die globale Temperatur um mehr als ein Grad Celsius erhöhen und damit den angeblichen Nutzen der Dekarbonisierung zunichte machen.

Groß angelegte Windparks haben Auswirkungen auf die Bewölkung, den Niederschlag und die Stauung von Luftmassen, was alles zu unerwünschten Klimafolgen führt.

4. Kosten und Wertschöpfungsketten

Von intermittierenden „erneuerbaren Energien“ wie Wind- und Solarenergie wird behauptet, sie seien kostengünstig und würden die Stromrechnung des Durchschnittsbürgers senken. Dass dies leider nicht der Fall ist und dass diese Annahme auf den unangemessenen Stromgestehungskosten (LCOE) beruht, ist inzwischen allgemein bekannt (Emblemsvag 2025, jüngste Studie, die sich auch auf einige meiner Arbeiten bezieht [12]). Ich habe wiederholt über dieses Thema geschrieben und veröffentlicht (siehe hier), und auch die akademische Presse äußert sich zunehmend zu diesem Thema.

Der Hauptgrund, warum Wind (und Sonne) im Netzmaßstab am teuersten sind und mit höheren Kapazitätsanteilen immer teurer werden, ist (a) die geringe Energiedichte, (b) die kurze Betriebsdauer [13] und (c) die Intermittenz. Um all dies zu überwinden, muss man so viel mehr bauen und berücksichtigen, von dem ein Teil regelmäßig ersetzt werden muss [14]:

1. Starke Überdimensionierung zum Ausgleich des niedrigen natürlichen Kapazitätsfaktors, der Energieverluste und zum Laden der Speicher

2. Kurzzeitige Energiespeicherung (Batterien?) zum Ausgleich kurzfristiger Schwankungen

3. Langfristige Energiespeicherung (Wasserstoff?) zur Überwindung tage- und wochenlanger langsamer Windgeschwindigkeiten, die sich über Kontinente hinweg erstrecken

4. Wärmekraftwerke als Reserve (in Zukunft mit Wasserstoff?)

5. Eine viel größere und komplexere Netzintegrations-Infrastruktur.

Anmerkung: Der Lastausgleich ist der Preis für die Batteriespeicherung. Die Kosten für die Überdimensionierung und Drosselung sind so hoch, weil es billiger war, Wind- und Solarenergie zu überdimensionieren und zu drosseln, als mehr Batteriespeicher zu bauen.

Eine weitere interessante Herausforderung ist die Frage der Lieferketten. China kontrolliert bereits den größten Teil der Lieferketten sowie der Herstellung von Elektrofahrzeugen und Solarzellen. An zweiter Stelle folgt die Windkraftindustrie, in der China die größten Turbinen am schnellsten und zu den niedrigsten Kosten baut. [15]. Die überwiegende Mehrheit der Hersteller von Windturbinen befindet sich heute in China (Abbildung 9) und produziert und vertreibt weltweit.

Geopolitisch gesehen ist die zunehmende Abhängigkeit der Welt von China bei den Produktionskapazitäten für Wind-, Solar- und Elektrofahrzeuge natürlich ein Problem. Ein Beispiel für Seltene Erden sind kritische Rohstoffkomponenten, die für Dauermagnete in Windturbinen verwendet werden, und die Versorgung mit diesen Magneten wird ebenfalls weitgehend von China kontrolliert.

Es könnte nützlich sein zu wissen, dass China bereits 2010 ein vorübergehendes Embargo für die Ausfuhr von Seltenerdmetallen nach Japan verhängt hatte [16] und 2024 die Ausfuhr von Gallium, Germanium, Antimon und anderen Metallen in die USA verbot, nachdem die US-Regierung versucht hatte, den Verkauf fortschrittlicher Computerchips an China zu blockieren.

5. Aktuelle Marktlage, Offshore und Onshore

Die Ablehnung großer netzgebundener Windprojekte lässt sich am besten an den Offshore-Windprojekten der letzten Monate und Jahre ablesen. Offshore-Windkraft hat höhere natürliche Kapazitätsfaktoren als Onshore-Windkraft, die in der Regel immer noch weit überschätzt werden, wie in Abschnitt 2 zu sehen war. Offshore-Windkraftanlagen sind jedoch mit größeren Herausforderungen in Bezug auf den Bau, die Wartung, die Betriebsdauer und die Netzintegration verbunden, ganz zu schweigen von den zusätzlichen Umweltproblemen im Zusammenhang mit dem Leben im Meer (Wale und andere).

Robert Bryce berichtete, dass „Big Wind existenziell bedroht ist“, Ørsted und Shell massive Offshore-Verluste verbuchen, Enel Berufung gegen das Osage County-Urteil einlegt [17]. Es gibt schier endlose Berichte über die Probleme, mit denen Orsted, Enel, Enercon, Nordex, Vestas, BP, Shell, Siemens Gamesa, Equinor, General Electric und viele andere konfrontiert sind (einige Quellen dazu hier [18]). Die Probleme begannen wahrscheinlich schon vor 2-3 Jahren, noch vor dem politischen Wandel in den USA. Anfang 2025 stellte Trump die Unterstützung für Offshore-Windprojekte in den USA komplett ein.

Das norwegische Unternehmen Equinor, ein führender Entwickler von „erneuerbaren“ Energien, hat sich kürzlich aus Offshore-Windprojekten in Vietnam, Spanien und Portugal zurückgezogen und dies mit untragbaren Kosten begründet. In ähnlicher Weise hat Shell seine Anteile an Projekten in Massachusetts, Südkorea, Irland, Frankreich … verkauft, und die Liste ist fast endlos [18].

Andererseits wird die Onshore-Windkraft nicht nur zu einem Schandfleck, sondern erzeugt auch während der berühmten „Dunkelflaute“ nicht viel Energie. Deutschland erlebte die „Dunkelflaute“ mehrmals während des letzten Winters 2024/2025, als das Land auf Stromimporte zurückgreifen musste, da Kohle und Gas anscheinend mit maximaler Kapazität liefen, aber die Nachfrage nicht decken konnten, siehe Abbildung 10.

6. Zusammenfassung

Obwohl die Windenergie nicht neu ist, wurden elektrische Windturbinen erst im letzten Jahrhundert entwickelt. Die Behauptung, dass Windenergie im Netzmaßstab kostengünstig ist, scheint ein Mythos zu sein. Die Kosten der Windenergie für ein Land (auf Systemebene) steigen tatsächlich mit einer höheren Durchdringung… und das Gleiche gilt für die Solarenergie.

Außerdem nehmen die Umweltauswirkungen von Windturbinen mit zunehmender Marktdurchdringung zu. Es liegt auf der Hand, dass es kein „Netto-Null“ gibt, da die Lebenszyklus-Emissionen der Windenergie weit von Null entfernt sind (auch wenn die Grenzemissionen nahe bei Null liegen), wenn man die erforderlichen Reservekapazitäten, Speicher, Übertragungen und Überbauungen berücksichtigt. Wir wissen, dass der Umweltschutz über Treibhausgase hinausgeht und dass Nachhaltigkeit auch wirtschaftliche Nachhaltigkeit beinhaltet.

Es ist an der Zeit, dass wir anfangen, das Gesamtbild zu betrachten und uns selbst gegenüber ehrlich zu sein… Wind- und Solarenergie sind NICHT die Lösung für unsere Energieprobleme, sie verschärfen sie sogar noch.

Was also sollen wir jetzt tun?

Unser Buch „The Unpupular Truth… about Electricity and the Future of Energy“ endet mit einer einfachen Empfehlung:

Wir fordern die Energiepolitiker auf, sich wieder auf die drei Ziele der Energiepolitik zu konzentrieren, und zwar in dieser Reihenfolge: (1) Energiesicherheit, (2) Bezahlbarkeit der Energie und (3) Umweltschutz. Daraus ergeben sich zwei Wege für die Zukunft der Energie:

(1) Investitionen in Bildung und Grundlagenforschung, um den Weg zu einer neuen Energierevolution zu ebnen, in der die Energiesysteme nachhaltig von fossilen Brennstoffen entwöhnt werden können, wobei die Energieverfügbarkeit pro Kopf steigt.

(2) Parallel dazu muss die Energiepolitik Investitionen in konventionelle Energiesysteme (Öl, Kohle, Gas, Kernkraft) unterstützen, um deren Effizienz zu verbessern und die Umweltbelastung durch die Energieerzeugung für unser Leben zu verringern, zumindest bis die Neue Energierevolution verwirklicht ist.

Link: https://unpopular-truth.com/2025/02/21/where-the-wind-blows/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE