Von Jo Nova

Trump löst den Klima-Blob mit voller Geschwindigkeit auf

Donald Trump verliert keine Zeit damit, das Chaos zu entwirren. In einem spektakulären Schlagabtausch hat er das Heimatschutzministerium (DHS) angewiesen, „die Arbeit im Zusammenhang mit dem Klimawandel sofort einzustellen“ und „klimabezogene Begriffe“ in der gesamten Behörde zu streichen, und zwar im „maximalen, gesetzlich zulässigen Umfang“. Die Heimatschutzbehörde soll [gemäß ihrem ursprünglichen Ziel,] die USA vor Terroristen, Hackern, Katastrophen und anderen Bedrohungen schützen. Dies ist also eine umfassende Neuausrichtung einer Behörde, die im Dunkeln operierte und versuchte, Dürren und Überschwemmungen mit Windmühlen und LED-Leuchten zurückzuhalten und zu verhindern.

Das DHS wurde als Reaktion auf die Terroranschläge vom 11. September gegründet, war also erst 22 Jahre alt, aber hatte sich inzwischen zu einer Behörde entwickelt, welche „daran arbeitete, die amerikanische Bevölkerung über klimabedingte Risiken wie extreme Hitze, Überschwemmungen, Waldbrände und Dürre zu informieren und ihr klare Informationen darüber zu geben, wie diese Risiken verringert werden können“. Mit anderen Worten: Es war eine Steuergeld finanzierte Panikmache, die den Bürgern immer mehr Geld aus der Tasche ziehen wollte, um den „Big Government Blob“ zu füttern. Die offizielle Webseite trägt jetzt den Hinweis „Archivierter Inhalt “.

In bester Donald-Trump-Manier reicht es nicht, die Klima-Fesseln per Dekret zu adressieren, und so hat er den National Energy Dominance Council ins Leben gerufen. Die USA brauchen nicht nur etwas Energie, sie müssen mehr Energie haben als alle anderen auf der Welt. „Wir werden mehr Geld mit Energie verdienen, als irgendjemand sonst jemals verdient hat“, sagte Trump. Das Rennen hat begonnen. Aber Vorsicht, ihr Ideologen: Er hat allen Staats- und Regierungschefs, die noch immer vom Ende der fossilen Brennstoffe reden, den Fehdehandschuh hingeworfen.

Beim letzten Mal, im Jahr 2017, zog sich Trump aus dem Pariser Abkommen zurück, „mischte sich aber nicht in das Engagement des US-IPCC ein“. Dieses Mal hat er den Stecker gezogen und das Außenministerium daran gehindert, ein Team für die nächste Runde der Erpressung im Rahmen des Pariser Abkommens nach China zu schicken. Da die USA aus dem Pariser Abkommen aussteigen, wäre dies eine völlig ungerechtfertigte Vergnügungsreise gewesen.

Es ist alles so wunderbar ordentlich und bürokratisch brutal:

USA: Trump beendet Klimaarbeit innerhalb der Katastrophenschutzbehörde

Bloomberg

In einer anhaltenden Flut von Geschichten, die über die Versuche der Trump-Administration, die klimabezogene Politik der USA auszutrognen, entstehen, berichtet Bloomberg, dass „hochrangige Beamte des US-Heimatschutzministeriums am Freitag ein Memo erhielten, in dem ein sofortiger Stopp der mit dem Klimawandel verbundenen Arbeiten und die Beseitigung klimabezogener Begriffe in der gesamten Behörde angeordnet wurde“. Der Bericht fügt hinzu: „Das Memo weist die leitenden Büroleiter an, ‚alle Aktivitäten zum Klimawandel und die Verwendung von Klimawandel-Terminologie in den Richtlinien und Programmen des Heimatschutzministeriums im gesetzlich zulässigen Höchstmaß zu eliminieren‘, so das Dokument, das Bloomberg News vorliegen hat.

Schauen Sie sich die Wörter an – Energie ist jetzt „flüssiges Gold“:

Trump gründet Rat für „Energiedominanz “ und fördert Erdgasexporte und Offshore-Bohrungen

Matthew Daly, Associated Press

WASHINGTON (AP) — Präsident Donald Trump hat am Freitag eine Durchführungsverordnung zur offiziellen Einrichtung eines Nationalen Energiedominanzrates unterzeichnet und ihn angewiesen, rasch zu handeln, um die bereits rekordverdächtige heimische Öl- und Gasproduktion wieder anzukurbeln.

„Wir werden mehr Geld verdienen, als irgendjemand jemals mit Energie verdient hat. Die Vereinigten Staaten verfügen über „saubere Energie, sehr saubere, wunderbare Energie. Wir können uns glücklich schätzen, sie zu haben. Ich nenne sie flüssiges Gold unter unseren Füßen. Und wir werden es nutzen.“

Der neue Rat, dem Burgum vorstehen soll, soll umfassende Autorität über die Bundesbehörden erhalten, die mit der Genehmigung für Produktion, Erzeugung, Verteilung, Regulierung und dem Transport fossilen Brennstoffen befasst sind. Er soll den bürokratischen Aufwand abbauen, private Investitionen fördern und den Schwerpunkt auf Innovationen statt auf „völlig unnötige Regulierung“ legen, sagte Trump.

Keine Vergnügungsreisen mehr für Klimaschützer und kein Saft mehr für die UN:

Quellen zufolge zieht Trump die USA aus wichtiger globaler Klimabewertung zurück

Von Valerie Volcovici, Reuters

WASHINGTON, 20. Februar (Reuters) – Die Trump-Regierung hat die Teilnahme amerikanischer Wissenschaftler an wichtigen UN-Bewertungen zum Klimawandel gestoppt, teilten zwei mit der Situation vertraute Quellen Reuters mit. Dies sei Teil ihres umfassenderen Rückzugs aus den Bemühungen zur Eindämmung des Klimawandels und der multilateralen Zusammenarbeit.

Von der Anordnung zur Arbeitsniederlegung sind Mitarbeiter des US-amerikanischen Global Change Research Program und der National Oceanic and Atmospheric Administration betroffen, die in einer wichtigen Arbeitsgruppe des Intergovernmental Panel on Climate Change (Zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaänderungen) tätig sind.

Und keine Entschuldigungen mehr für die Nutzung oder Produktion fossiler Brennstoffe. Ausgezeichnet.

