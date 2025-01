Gestern Abend,

hier eine Videodokument, in dem gezeigt wird, wie Präsident Trump den Austritt aus der Pariser Klimaübereinkunft unterzeichnet.

🇺🇲 Trump unterzeichnete eine Durchführungsverordnung zum Austritt der USA aus dem Pariser Klimaabkommen. pic.twitter.com/GCcIJnmdSj — AldousHuxley (@AHuxley1963) January 21, 2025

Er fuhr in „die Basketball-Arena in Washington, wo sich seit dem frühen Morgen 20.000 Unterstützer versammelt hatten. In der Mitte der Bühne stand ein kleiner Tisch, geschmückt mit dem Siegel des Präsidenten. Nachdem Trump Kinder, Enkel und prominente Republikaner im Saal begrüßt hatte, nahm er am Tisch Platz. Ein Assistent überreichte ihm nacheinander neun schwarze Aktenmappen aus Leder, die jene Verordnungen enthielten, die Trump feierlich unterzeichnete“. (siehe oben) Trump sagte, dass damit Billionen von Dollar gespart werden können. Die Menge applaudierte frenetisch

Recht hat er!

Die Sätze mit „“ wurden von Nius ( hier) übernommen.

Und hier die Ausführungen der Welt welche Präsident Trump noch unterzeichnet hatte, sofern sie Energie & Klima betreffen:

Energie und Klima