Harold Hutchison, Reporter, 25. November 2024

CNN-Reporter Brian Stelter behauptete am Sonntag, dass es in den Vereinigten Staaten zu einem „demokratischen Rückschritt“ kommen könnte, wenn Tesla-Chef Elon Musk MSNBC (Microsoft & National Broadcasting Company,1996 gegründet, seit 2012 alleinig NBC) übernehmen sollte, nachdem der Tesla-Chef und Donald Trump Jr. Witze über einen Kauf des Senders gemacht hatten.

Elon Musk scherzte am Freitag auf X über einen möglichen Kauf der Website, als Antwort auf den Beitrag von Trump Jr., dass er „die lustigste Idee aller Zeiten“ habe. Musk fragte: „Wie viel kostet das?“ Er bezog sich dabei auf Berichte, dass Comcast MSNBC und andere Kabelkanäle ausgliedert.

CNN-Reporter Brian Stelter befürchtet, dass Musk den linksgerichteten 24-Stunden-Nachrichtensender zu einem weniger kritischen Ton gegenüber dem designierten Präsidenten Donald Trump bewegen könnte.

(Zum Thema: ‚They Hate Trump‘: Bill O’Reilly sagt, dass die große Kabelfirma MSNBC „über Bord“ wirft, um ihren Ruf zu schützen)

… [der Reporter] Scarborough musste heftige Kritik von den Zuschauern seiner Sendung einstecken, die ihre Missbilligung in den sozialen Medien kundtaten , ebenso wie seine Kollegin bei MSNBC, Katie Phang, die vor Versuchen warnte, Trump zu „normalisieren“.

https://dailycaller.com/2024/11/21/bill-oreilly-major-cable-company-throwing-msnbc-overboard/

„Der künftige Präsident Trump ist mit dem Besitzer der alten Plattform Twitter, jetzt bekannt als X, eng verbunden, und jeder Tweet, den Musk postet, wird jetzt sehr genau auf Hinweise untersucht, was er tun oder lassen könnte, wissen Sie?“, sagte CNN-Stelter der Moderatorin des „CNN Newsroom“, Kayle Tausche. „Ich denke, damit ist die Diskussion über die Bedeutung dieser Social-Media-Plattformen zu Ende – es ist Schluss damit. Am Wochenende zum Beispiel hat Musk, glaube ich, Witze darüber gemacht, vielleicht MSNBC kaufen zu wollen. Es scheint, als würde er nur trollen wollen. Comcast stellt MSNBC im Moment nicht zum Verkauf. Vielleicht ändert sich in ein paar Jahren etwas. Aber diese Tweets, diese Posts von Musk, diese Memes, die er postet, sprechen einfach für seine Macht und sein Machtzentrum während dieser kommenden Regierung.“

WATCH:



Musk schloss den Kauf von Twitter im Oktober 2022 ab und stellte Trumps Konto im darauffolgenden Monat wieder her.

„Er hat einige der gleichen Formulierungen verwendet wie vor ein paar Jahren, als er Twitter schließlich tatsächlich kaufte, als er ganz beiläufig fragte: ‚Wie viel kostet es?‘“, antwortete Moderatorin Kayle Tausche. „Ich meine, es scheint, dass es im Moment zwar ziemlich viel Trolling gibt, aber gleichzeitig spaltet Comcast einen Teil des Geschäfts ab, der möglicherweise eine erschwingliche Übernahme darstellen könnte. Glauben Sie, dass es … irgendeine Möglichkeit gibt, dass es mehr als ein Scherz ist?“

„Nun, einige innerhalb von MSNBC nehmen Musks Kommentare ernst. Ob er nun trollt oder nicht, es gibt einen ernsthaften Unterton, und zwar den folgenden: In einigen Ländern, in denen wir demokratische Rückschritte erlebt haben, in denen einige oppositionelle Medien von der Regierung übernommen wurden, ein Prozess, der als Medienübernahme bekannt ist, passiert genau das“, behauptete CNN-Stelter. „Ein Verbündeter der [~politischen) Anführer, wie Musk, kommt und kauft ein Medienunternehmen, das als oppositionell angesehen wird. Dann verändert er den Inhalt und macht ihn freundlicher gegenüber dem Politiker, der Person an der Macht. Das ist in anderen Ländern schon einmal passiert. Das ist Teil der Sorge, wenn – selbst wenn Elon Musk nur einen Scherz macht, das ist Teil der Sorge hier, wenn es um MSNBC geht.“

(Klicken Sie hier, um die Daily Caller-Dokumentation „Cleaning Up Kamala“ anzusehen)

Aufmacher frei, für volles Video Anmeldung erforderlich

Laut der New York Times sanken die Einschaltquoten von MSNBC um über fünfzig Prozent, nachdem der ehemalige Präsident Donald Trump Vizepräsidentin Kamala Harris bei der Wahl 2024 besiegt hatte. Moderatoren und Gäste von MSNBC bauschen regelmäßig die Behauptung auf, Trumps Wahlkampfteam 2016 habe mit der russischen Regierung konspiriert, um die ehemalige Außenministerin Hillary Clinton zu besiegen. Auch der demokratische Abgeordnete Adam Schiff aus Kalifornien wiederholt oft Behauptungen über eine angebliche Konspiration zwischen Trumps Wahlkampfteam 2016 und Russland.

„Aber im Moment wird diese Ausgliederung, die Comcast gerade durchführt, mindestens ein Jahr dauern“, sagte CNN-Stelter. „Ein sofortiger Verkauf oder so etwas ist, wie ich gehört habe, nicht geplant. Aber Musk sagt gerne: ‚Das ironischste Ergebnis ist das wahrscheinlichste.‘ Und in diesem Fall wäre es ziemlich ironisch, wenn er MSNBC kontrollieren würde.“

Alle von der Daily Caller News Foundation, einem unabhängigen und überparteilichen Nachrichtendienst, erstellten Inhalte stehen jedem seriösen Nachrichtenverlag, der ein großes Publikum erreichen kann, kostenlos zur Verfügung. Alle erneut veröffentlichten Artikel müssen unser Logo, den Namen unseres Reporters und seine DCNF-Zugehörigkeit enthalten. Bei Fragen zu unseren Richtlinien oder einer Partnerschaft mit uns wenden Sie sich bitte an licensing@dailycallernewsfoundation.org .

https://dailycaller.com/2024/11/25/it-just-speaks-to-his-power-brian-stelter-frets-about-democratic-backsliding-if-elon-musk-purchases-msnbc/