Nordöstlich der Ostküste von New York gibt es eine wunderbare, bei Touristen beliebte Insel – Nantucket ist für seine Kopfsteinpflasterstraßen, gehobenene Restaurants, Luxushotels und charmanten Gasthöfe bekannt und ein Reiseziel von Weltklasse. Kunstgalerien, ein malerischer Hafen und Museen ergänzen das kulturelle Angebot. Es ist eine wunderschöne Oase, die zu über 50 % aus Naturschutzgebieten besteht, mit zahlreichen öffentlich zugänglichen Stränden, die jeder respektieren und genießen kann.

Vineyard Wind Project

Etwa 32 km entfernt von dieser Insel, wird von Avangrid und Copenhagen Infrastructure Partners „Vineyard Wind“, eine riesige offshore Windkraftanlage gebaut.

Das Vineyard Wind-Projekt soll eine Leistung von 800 Megawatt haben. Dafür müssen 62 Offshore-Plattformen an der Ostküste inmitten des bekannten Lebensraums der Nordkaper errichtet werden. Jede Turbine wird eine Leistung von etwa 13 Megawatt haben. Eine Handvoll Turbinen wurden bereits installiert und das Projekt begann im Januar mit der Stromerzeugung.

Abbruch eines Rotorflügels

Während der Inbetriebnahme kam es am 13. Juli kam offenbar zu dem Bruch bzw. Abbrechen eines Rotorflügels. Die Kunststofftrümmer: Splitter und größere Stücke fielen ins Wasser und wurden bis an die Küste der Insel Nantucket, gespült.

Quelle: Bericht und Video: https://www.cbsnews.com/boston/news/broken-wind-turbine-blade-atlantic-ocean-nantucket-massachusetts/

Die Joint-Venture-Entwickler Avangrid und Copenhagen Infrastructure Partners haben zwei Bergungsteams auf die Insel Nantucket entsandt, um die nach Süden ausgerichteten Strände der Insel nach Trümmern abzusuchen. Die Verwaltung von Nantucket, hat die betroffenen Strände vorübergehend geschlossen, während die Trümmer entfernt wurden. Die Strände sind inzwischen wieder geöffnet.

Am Donnerstag, während die Strandreinigung noch im Gange war, fiel der verbleibende Teil des riesigen Turbinenblatts, ein etwa 300 Fuß langes Stück, in den Atlantik. Die Küstenwache warnte Seeleute im Gebiet des Windprojekts, das 15 Meilen südlich von Nantucket und Martha’s Vineyard liegt, bei der Durchfahrt durch die Region „äußerste Vorsicht walten zu lassen“.

Nach der Panne erließ das Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE) eine Aussetzungsverfügung, die Vineyard Wind anweist, jegliche Stromerzeugung und sämtliche Bautätigkeiten einzustellen. Am Samstag gab der Nantucket Select Board bekannt, dass er rechtliche Schritte gegen Avangrid und Copenhagen Infrastructure Partners erwägt. Die ausländischen Unternehmen, denen das derzeit in den Gewässern von Massachusetts im Bau befindliche 4-Milliarden-Dollar-Windprojekt Vineyard Wind gehört. Der Select Board trifft sich heute, Montag 22. Juli 2024, zu einer nichtöffentlichen Sitzung, um den Rechtsstreit zu besprechen.

Befürworter und Profiteure

Die Entwicklung der Offshore-Windenergie an der Ostküste wurde von einigen der größten Klima-NGOs Amerikas gefördert, darunter dem Sierra Club, dem Natural Resources Defense Council, der National Wildlife Federation und der Conservation Law Foundation, sowie von zahlreichen demokratischen Politikern auf Landes- und Bundesebene. Aber die Unfälle bei Vineyard Wind – es ist eine monumentale Katastrophe für die Offshore-Windindustrie – wirft ein Schlaglicht auf die Umweltrisiken, die mit der Errichtung von Dutzenden oder gar Hunderten riesiger Windkraftanlagen und Offshore-Plattformen in den Ozeanen verbunden sind. Dieser Unfall ereignete sich bei ruhigem Wetter. Man muss sich nicht viel Mühe geben, um sich vorzustellen, was passieren wird, wenn ein Hurrikan die Ostküste trifft.

Bürgerintitiative

In Nantucket hat sich Widerstand gegen Offshore-Windkraft formiert. Frau Amy DiSibio, Vorstandsmitglied von ACK 4 Whales: „Die Leute sind sauer. Die Leute sind aus vielen Gründen wirklich verärgert. Der Flügel begann am Samstagabend zu zerfallen und schleuderte rund 15 Kubikmeter Trümmer ins Meer. Doch die Eigentümer von Vineyard Wind informierten die Behörden in Nantucket erst am Montag gegen 17 Uhr.“

ACK 4 Whales hat Klage eingereicht, um das Projekt zu stoppen, mit der Begründung, die Bundesregierung habe bei der Erteilung der Genehmigung den Endangered Species Act ignoriert. Ein Bundesrichter wies ihre Klage im April ab, aber die Gruppe legt Berufung beim Obersten Gerichtshof der USA ein.)

Krise der Windindustrie?

Zusätzlich zu dem PR-Desaster sieht sich Big Wind mit einer Krise konfrontiert, die einfache physikalische Ursachen hat. Die Windräder, die jetzt an Land und auf See gebaut werden, versagen viel früher als erwartet. Warum? Sie sind zu groß geworden. Ja, größere Windturbinen sind effizienter als ihre kleineren Pendants. Aber je größer die Turbine ist, desto stärker sind ihre Komponenten den Belastungen ausgesetzt, die mit ihrer Größe und ihrem Gewicht einhergehen. Die bei Vineyard Wind verwendete Windturbine GE Vernova Haliade-X ist 260 Meter hoch und überstreicht eine Fläche von 38.000 Quadratmetern. Die Rotorblätter sind 107 Meter lang und wiegen 70 Tonnen. Zum Vergleich: Die Flügelspannweite einer Boeing 737 beträgt 34 Meter. Das bedeutet, dass die Turbine Windenergie auf einer Fläche einfängt, die fünfmal größer ist als ein Fußballfeld.

Textliche Kürzung und Zusammenfassung aus u.g. Quellen durch Andreas Demmig

