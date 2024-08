Nick Pope, Mitwirkender, 01. August 20241

Die US-Umweltschutzbehörde Environmental Protection Agency (EPA) überweist bis zu drei Millionen US-Dollar an eine Aktivistengruppe, die sich für drastische Budgetkürzungen bei der Polizei und Gefängnisschließungen einsetzt, um „Klimagerechtigkeit“ für verurteilte Häftlinge und „Resozialisierungsinitiativen“ zu erreichen.

Das Ella Baker Center for Human Rights (Baker Center) und das Insight Garden Program erhielten eine Förderung zwischen einer und drei Millionen US-Dollar für das Projekt „Umwelt- und Klimagerechtigkeit in Gefängnissen und Wiedereingliederungseinrichtungen“.

Diese Anträge wurden ausgewählt, um benachteiligten Gemeinden dabei zu helfen, die Herausforderungen der Umwelt- und Klimagerechtigkeit durch Projekte zu bewältigen, die die Umweltverschmutzung reduzieren, die Klima Resilienz der Gemeinden erhöhen und die Kapazitäten der Gemeinden stärken. Das Community Change Grants Program wurde durch Präsident Bidens Inflationsreduktionsgesetz ermöglicht und ist die größte Einzelinvestition in Umwelt- und Klimagerechtigkeit in der Geschichte.

Das Baker Center hat sich bereits früher für linksgerichtete Aktivistenpositionen wie die Streichung von Polizeigeldern , die effektive Entkriminalisierung von Ladendiebstahl, die Schließung von Gefängnissen und mehr eingesetzt.

Die Finanzierung, die das Baker Center erhält, stammt laut EPA aus einem rund 2 Milliarden Dollar schweren EPA-Zuschussprogramm „Environmental and Climate Justice Community Change“, das durch den Inflation Reduction Act (IRA), Präsident Joe Bidens wichtigstes Klimagesetz, gestiftet wird. Das Baker Center ist die Partnerorganisation des Insight Garden Program, die der Hauptantragsteller ist.

„Dieses Projekt wird bis zu 1.350 Personen in kalifornischen Gefängnissen und Resozialisierungseinrichtungen einbeziehen, um mehr über die einzigartigen Umwelt- und Klimagerechtigkeitsprobleme zu erfahren, mit denen diese Gemeinschaften konfrontiert sind – wie etwa die Auswirkungen gefährlicher Hitzewellen auf Menschen, die in veralteten Einrichtungen ohne ausreichende Kühlung oder Belüftung untergebracht sind – und um mögliche Lösungen zu finden“, so die EPA. „Im Rahmen des Projekts wird auch ein landesweiter Umweltbeirat eingerichtet, der politische Entscheidungsträger über diese Probleme aufklärt und politische Empfehlungen zur Verbesserung der Bedingungen entwickelt.“

Das Baker Center unterstützt die Streichung von Geldern für die Polizei und forderte im November 2021 nach dem Freispruch von Kyle Rittenhouse eine „vollständige Desinvestition der Polizei“. Erst im Mai forderte die Organisation den demokratischen Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, auf, fünf Gefängnisse im Bundesstaat zu schließen.

Die Gruppe lobte auch die kalifornische Proposition 47, die 2014 verabschiedet wurde und Ladendiebstahl effektiv entkriminalisierte, indem er den Diebstahl von Eigentum im Wert von unter 950 Dollar zu einem Vergehen statt einem Verbrechen machte, so das Superior Court of California. Der Proposition 47 folgte laut dem California Public Policy Institute ein starker Anstieg von Ladendiebstählen im Bundesstaat, und der Bundesstaat erlebte, wie Einzelhändler und Unternehmen aus Städten wie San Francisco abwanderten, was teilweise auf die gestiegenen Fälle von Diebstählen und Kriminalität zurückzuführen war.

Das Baker Center „[arbeitet] auf eine queere schwarze feministische Befreiung hin“ und „[strebt] danach, die Kultur der weißen Vorherrschaft – wie etwa die Angst vor offenen Konflikten, Perfektionismus, Machthortung, Mikroaggression und Individualismus – nicht zu kopieren und der Anti-Schwarz-Haltung persönlich, organisatorisch und in unseren Gemeinschaften direkt entgegenzutreten“, heißt es im Abschnitt „Unsere Werte“ auf seiner Website.

Die Organisation betreibt laut ihrer Website auch einen „Civic Leader’s Hub“ und einen „Voter Hub“ . Der „ Voter Hub “ enthält einen Link zu einer Website zur Wählerregistrierung im Bundesstaat Kalifornien sowie Informationen darüber, welche inhaftierten oder ehemaligen Häftlinge in Kalifornien wahlberechtigt sind.

Senatorin Shelley Moore Capito

„Das Ella Baker Center for Human Rights, dessen jüngste Finanzierung letzte Woche bekannt gegeben wurde, erhält zwischen einer und drei Millionen Dollar“, sagte die republikanische Senatorin von West Virginia, Shelley Moore Capito, am Mittwoch auf einer Pressekonferenz , bei der sie die Geldempfänger der EPA ansprach. „Und sie setzen sich aktiv dafür ein, der Polizei die Mittel zu entziehen, Ladendiebstahl zu entkriminalisieren und unsere Gefängnisse abzuschaffen … Ich meine, erstens das sind Steuergelder, und zweitens, was haben sie damit zu tun, den Menschen zu sagen, wie sie besser leben und zurechtkommen und ihre Umwelt säubern können?“

Das Baker Center reiht sich in eine lange Liste linksgerichteter Aktivistengruppen ein, die von der EPA Steuergelder erhalten. Weitere Gruppen sind die Climate Justice Alliance , die 50 Millionen US-Dollar als Fördermittelgeber erhält, sowie die New Jersey Alliance for Immigrant Justice und die New York Immigration Coalition , die Partnerorganisationen einer Koalition sind, die ebenfalls 50 Millionen US-Dollar aus demselben Fördermittelprogramm der EPA erhält .

Die EPA und das Baker Center reagierten nicht sofort auf Anfragen um Stellungnahme.

Übersetzt von Andreas Demmig