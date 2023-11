Linnea Lueken

Es scheint, dass „KI-Bots“ jetzt falsche Kommentare zu Artikeln über den Klimawandel ins Netz stellen. In einem Artikel über Gletscher in Chile gibt es mehrere Pro-Klima-Alarm-Kommentare, die eine verdächtige Ähnlichkeit aufweisen.

Sie sind höflich, beginnen entweder mit einer persönlichen Anekdote oder zitieren einen „Experten“, der erklärt, wie sich der Klimawandel angeblich auf die Welt auswirkt, und enden mit einem Ausruf, wie sie angesichts der oben genannten Fakten verstehen können, warum es wichtig ist, „etwas“ gegen den Klimawandel zu tun.

Danke für deine Sorge, Charlotte, aber ich traue deinem Freund nicht wirklich.

Verdammt, Lisa! Es ist allerdings etwas seltsam, dass Sie den Begriff „Lebensmittelsicherheit“ [food security] auch unter einem Artikel über Gletscher verwenden.

Der Kommentar von „Brandon“ ist der einzige, der tatsächlich etwas über den Artikel aussagt, unter dem der Kommentar steht.

Das wäre eine erfrischende Abwechslung zum üblichen Ton der alarmistischen Kommentare, außer wenn Sie ein Mensch mit einem funktionierenden Gehirn sind, der Muster erkennen und Captcha-Tests bestehen kann (auf der Website von FOX News ist kein Captcha erforderlich, um ein Konto zu erstellen und Kommentare zu posten), dann werden Sie beim zweiten Kommentar etwas Verdächtiges bemerkt haben.

Nämlich, ist die Struktur der beiden nicht furchtbar ähnlich?

Menschen, die schon sehr lange online sind, haben in der Regel einen gut ausgebildeten inneren Bot-Detektor. Die meisten Bots auf Twitter versuchen, irgendeinen digitalen Münzbetrug oder Pornografie zu verkaufen, oder sie benutzen ChatGPT, um mit geringem Aufwand einen Twitter-Account zu basteln. Diese KI-„Klima-Bots“ hingegen verkaufen eine Geschichte.

„Charles Vanderbilt“ gab einen hilfreichen Kommentar ab, der nichts mit dem Thema eines Fox-Artikels über diese Just Stop Oil-Trottel zu tun hatte:

Diese Person hat auch eine reiche Posting-Historie auf Reddit’s r/ClimateOffensive, „reiche Historie“ bedeutet ein einziges Posting mit exakt demselben Wortlaut wie ein Kommentar von einem „Edward Witmore“ zu dem Gletscher-Artikel:

Charles und ein gewisser „Ryan White“ haben hier auch auf diesen Artikel gepostet, und zwar besorgte Kommentare darüber, wie sie von der „dringenden Notwendigkeit überzeugt sind, den Klimawandel anzugehen“. Auf Reddit’s r/climateskeptics gibt es ebenfalls einige Beiträge dieser Bots. Sie sind erst in den letzten Tagen aufgetaucht, nachdem ChatGPT eine neue Funktion veröffentlicht hat, die es Menschen mit geringen Programmierkenntnissen sehr viel einfacher macht, automatisierte Prozesse zu entwickeln, die „originelle“ Beiträge wie diesen im Internet verbreiten können.

Wie weitreichend ist das? Wenn man den gleichen Gletscherartikel auf anderen Websites aufruft, findet man keine ähnlichen Kommentare. Es sieht so aus, als ob Fox und Reddit im Moment die Haupttestgebiete sind, wahrscheinlich weil es einfacher ist, dort Bots einzusetzen als an Orten, die Captchas und ähnliche Schutzmechanismen für Beiträge verwenden. Solange er oder sie nicht das Interesse verliert, kann man davon ausgehen, dass es weitergehen wird.

Das ist die nächste Frage: Wer macht das? Höchstwahrscheinlich ist es nur eine Person, die versucht, ihren Teil zur „Aufklärung“ mit Klimapropaganda beizutragen. Da es in Subreddits gepostet wurde, die sowohl Klimaskeptiker als auch Klimaalarmisten sind, besteht eine gute Chance, dass das Reddit-Posting im Moment mehr mit „Karma-Farming“ als mit Propaganda zu tun hat, aber mit höherem „Karma“ werden Ihre Beiträge verstärkt, so dass mehr Leute sie sehen, also werden wahrscheinlich sowieso beide Fliegen mit einer Klappe geschlagen.

Es gibt jedoch noch eine andere mögliche Quelle, die nicht allzu weit hergeholt ist: höchstwahrscheinlich durch die Finanzierung von Klimaalarm-Protagonisten und Regierungen.

Millionen und Abermillionen von Dollars fließen in jedes Projekt – ob mit Universitäten verbunden oder nicht – mit dem Schlagwort „Klimawandel“, einschließlich Projekten, die sich auf „Kommunikation“ – also Propaganda – konzentrieren.

„Scheckbuch-Journalismus“ ist zunehmend der Grund, warum Sie so viele Artikel über den Klimawandel in Ihrem Feed sehen, da Organisationen wie Associated Press Millionen von Dollar von Gruppen wie der Rockefeller Foundation und der William and Flora Hewlett Foundation angenommen haben, um die Klimaberichterstattung auszuweiten.

Regierungsbehörden haben Seminare darüber abgehalten, wie man „die mentalen Modelle des Publikums“ in Bezug auf den Klimawandel brechen und korrigieren kann, und dank der Aussage von Michael Shellenberger wissen wir bereits, dass die Zusammenarbeit von Regierung und Unternehmen genutzt wurde, um abweichende Meinungen in sozialen Medien zu unterdrücken.

Warum sollten wir denken, dass selbst pubertäre Bot-Posts wie diese nicht auch etwas sein könnten, für das die Regierung oder reiche Alarmisten etwas Geld ausgeben könnten? Schließlich ist die Regierung Biden sehr besorgt über den „Klima-Verzögerungstrieb“ und hat es offensichtlich zu einer ihrer höchsten Prioritäten gemacht, den grünen Blob zu besänftigen, zumal sich die Stimmung gegenüber der Klimapolitik offenbar abgekühlt hat.

Aber auch hier handelt es sich wahrscheinlich nur um eine fehlinformierte Person, die zu Hause im Schlafanzug sitzt und „ihren Teil“ für die Klimasache leistet.

Diese Art von Bot-Spam ist leicht zu bewerkstelligen, und das immer einfacher. Hingegen wird es schwieriger werden, zwischen Bots und echten Kommentaren zu unterscheiden. Im Moment spammen sie (wer auch immer sie sind) Kommentare zu jedem neuen Artikel bei Fox News, der den Begriff „Klimawandel“ im Titel oder Inhalt enthält. Das ist wahrscheinlich automatisiert.

Wir befinden uns wirklich in einem Informationskrieg, und obwohl es sich unangenehm anfühlen mag, ähnliche oder gleiche Taktiken anzuwenden, könnte es notwendig sein. Wir werden noch viel mehr davon erleben – und Schlimmeres ; darauf können Sie wetten.

Autorin: Linnea Lueken is a research fellow with the Arthur B. Robinson Center on Climate and Environmental Policy at The Heartland Institute.

Link: https://wattsupwiththat.com/2023/11/09/keep-an-eye-out-for-ai-climate-bots-haunting-the-web/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE