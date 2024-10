Von Jo Nova

Der Blob verliert die Kontrolle über die Nachrichten

[Film: „Der Blob: Schleimiger Superorganismus“- hier auf die Mainstreammedien gemünzt]

Sogar Gallup gibt zu, dass die USA unter einer Vertrauenskrise in ihre Institutionen leiden und dass den Medien das geringste Vertrauen entgegengebracht wird.

Aus irgendeinem Grund kommt es bei den Rednecks [roter, sonnenverbrannter Nacken, oft abfällig für arme, weiße Landarbeiter] nicht an, wenn die Medien den Lesern erzählen, dass sie (die Rednecks) selbstsüchtige, engstirnige Menschen sind, die die Welt ruinieren. Im Jahr 2020 hielten 40 % der US-Bürger die Medien für vertrauenswürdig, heute sind es nur noch 31 %, ein absoluter Tiefststand. Das sind dieselben Medien, die uns erzählten, Wahlen seien sicher, Impfstoffe seien sicher und wirksam und Joe Biden sei hellwach, bis zu dem Tag, an dem alle herausfanden, dass er an Demenz leidet.

Die Pullitzer-Preisträger fielen auf jede bürokratische Lüge herein, die sie finden konnten – Hunter Bidens Laptop enthielt russische Desinformation, Ivermectin war ein Entwurmungsmittel für Pferde und ein unbewaffneter Mob mit Hornhüten und Flaggen inszenierte einen Aufstand gegen die größte Militärmacht der Welt.

Lügen haben ihren Preis, und die Medien haben gerade erst begonnen, ihn zu zahlen. [Offensichtlich müssen sie Blogs und soziale Medien zensieren, damit nicht noch mehr Menschen skeptisch werden.] Die große Frage ist, warum 31 % den Medien immer noch vertrauen?

Axios: Medienvertrauen erreicht einen weiteren historischen Tiefstand

Es ist ein langfristiger Rückgang

Die vollständige Grafik zeigt, dass die Dinge früher anders waren. Früher glaubten 70 % der Menschen den Medien.

Stellen Sie sich ein so wirksames Medium vor, dass 70 % der Wähler daran glauben. Ein solches Medium würde die Reichen und Mächtigen anziehen und sie würden es für ihre Zwecke kontrollieren wollen – und so ist es auch gekommen …

https://news.gallup.com/poll/651977/americans-trust-media-remains-trend-low.aspx

Vertrauen der Amerikaner in die Massenmedien, 1972-2024

Wie viel Vertrauen haben Sie im Allgemeinen in die Massenmedien – wie Zeitungen, Fernsehen und Radio –, wenn es darum geht, dass diese Ihnen in den Nachrichten vollständig, genau und fair berichten?

sehr viel,

ziemlich viel,

nicht sehr viel oder

gar keins?



Natürlich arbeiten in den öffentlichen Medien ausschließlich unparteiische Fachleute, aber aus irgendeinem Grund ist das Publikum voreingenommen:

Über der 50% der Demokraten gefällt, was sie hören und sehen, aber nur knapp 13% bei den Republikanern.

Vertrauen der Parteigänger in die Massenmedien, 1972-2024

Die Trumps Fake-News-Meme aus dem Jahr 2016 traf bei den Republikanern einen Nerv und blieb haften. Die Hasskampagne gegen ihn beweist den republikanischen Wählern jedoch nur, dass er recht hat, mit dem, was er meint.

Da die Medien eigentlich die Rolle der Wachhunde spielen sollen, ist die Grafik beinahe ein Indikator für den Niedergang des Westens.

Fazit von Gallup

Die Vereinigten Staaten leiden weiterhin unter einer Vertrauenskrise in viele Institutionen, darunter die Bundesregierung, ihre drei Gewalten und diejenigen, die öffentliche Ämter innehaben oder sich um solche bewerben. Darüber hinaus ist das Vertrauen in die vierte Gewalt – die Massenmedien – auf einem neuen Tiefstand. Lokale und staatliche Regierungen und das amerikanische Volk als Ganzes sind die einzigen Institutionen, denen mehr als die Hälfte der erwachsenen Amerikaner vertraut.

https://joannenova.com.au/2024/10/record-number-are-not-buying-the-narrative-nearly-70-of-americans-dont-trust-the-media/

Übersetzt durch Andreas Demmig