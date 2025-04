Man hört es immer wieder: Das mit der Erwärmung schmelzende Eis Grönlands führt bald zu einem Kollaps des Golfstromsystems, mit der Folge, dass es nur schwer wieder anspringen würde. Der Salzgehalt im Norden ist deshalb kritisch, weil das salzreiche tropische Wasser auskühlt und durch den höheren Gehalt an Salz absinkt. Das ist die Pumpe, die die Zirkulation überhaupt erst möglich macht. Sie transportiert auch sehr große Wärmemengen in den Nordatlantik. Es wurden Szenarien veröffentlicht, die eine drastische Abkühlung des Großraumes (vor allem Europa) um ihn herum errechneten bei “Abschalten” des Golfstromsysteems. Das berühmt-berüchtigte “Day after Tomorrow” Szenario – nach dem Katastrophen-Knaller von Roland Emmerich.

