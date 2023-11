Ronald Stein, Frank Lasee

Die Umstellung auf eine Wirtschaft ohne fossile Brennstoffe und mit reiner Elektrizität würde die Welt auf die Lebensbedingungen um das Jahr 1800 zurückversetzen, indem sie die Welt von der Nutzung von Erdöl, Kohle und Erdgas befreit und zu Folgendem führt:

● Eine Zeit vor 1800, als die Welt keine anderen Brennstoffe als Holz, Dung und Ernteabfälle hatte und Tiere für den Transport benutzte.

● Eine Nahrungsmittelkrise, in der Milliarden Menschen sterben werden. Fossile Brennstoffe werden für den Anbau, die Ernte, die Verarbeitung, die Kühlung, die Lieferung und das Kochen von Lebensmitteln für die meisten der 8 Milliarden Menschen auf der Erde verwendet. Und für das Plastik, das die Lebensmittel sicher und länger frisch hält.

● Eine Krise der Wälder und der Tierwelt, da Milliarden von Menschen wieder Holz als Hauptbrennstoff zum Kochen und Heizen verwenden werden. Wälder werden abgeholzt. Die Luft wäre durch die Verbrennung von Holz als Brennstoff viel schmutziger.

● Es gäbe keine Produkte mehr, die auf Erdölderivaten basieren, die aus Erdöl, Kohle und Erdgas hergestellt werden! Dazu gehören lebensrettende medizinische Geräte, Kunststoffe, viele Chemikalien, die unser Leben verbessern, und so ziemlich alles, was wir für modern halten, wie z. B. Handys.

● Die Abschaffung aller heutigen Militärs und Raumfahrtprogramme, da die Welt zu einer Zeit zurückkehrt, als die Zivilisation noch ohne Öl existierte.

● Abschaffung der Flughäfen, die heute mehr als 20.000 Verkehrsflugzeuge und mehr als 50.000 Militärflugzeuge beherbergen.

● Der Bedarf an großen Seehäfen, die Militär- und Kreuzfahrtschiffe beherbergen, entfällt.

● Eliminieren der mehr als 50.000 Handelsschiffe, die Produkte um die Welt transportieren, hergestellt mit Erdölderivaten aus Rohöl, Kohle und Erdgas!

Bewölkte Tage, Nächte und Abende für die Solarenergie und Windflauten sind der Tod für eine kontinuierliche Stromversorgung. Ohne fossile Brennstoffe wird es keinen „kontinuierlichen“, zuverlässigen Strom für Kommunikation, Krankenhäuser, Elektronik, Produktion, Klimaanlagen, Kühlung, Heizung usw. geben.

In einer Welt, die nach dem Willen der Politiker von Windturbinen und Sonnenkollektoren beherrscht werden soll, um gelegentlich Strom zu erzeugen, wenn der Wind weht oder die Sonne scheint, wird es nichts zu „elektrifizieren“ geben, da es nichts gibt, was Strom benötigt. Ohne fossile Brennstoffe können wir nichts herstellen, und sie sind der Grundstoff für alles, was wir als selbstverständlich ansehen.

In den 1800er Jahren brauchte nichts Elektrizität. Es gab keine.

Die heutigen politischen Entscheidungsträger verstehen nicht, dass alles, was Strom braucht, mit Petrochemikalien aus Erdöl, Kohle oder Erdgas hergestellt wird, von der Glühbirne bis zum iPhone, dem Defibrillator, Computern, Raumfahrzeugen und Medikamenten. Erneuerbare Energien in Form von Windturbinen und Sonnenkollektoren verdrängen also nicht den Bedarf an fossilen Brennstoffen.

Interessanterweise basieren alle Komponenten von Windturbinen und Sonnenkollektoren ebenfalls auf fossilen Brennstoffen, um sie herzustellen. In einer Gesellschaft ohne fossile Brennstoffe befinden wir uns also wieder in den 1800er Jahren. Das Leben war kurz und hart für den einfachen Mann!

Einige Auswirkungen einer Gesellschaft ohne fossile Brennstoffe auf die heutige Menschheit sind:

● Drastische Verringerung der Zahl der Obdachlosen, da alle Zelte und Schlafsäcke, die von Obdachlosen benutzt werden, aus fossilen Brennstoffen hergestellt werden!

● Drastische Verringerung der ungedeckten Pensionsverpflichtungen im Zusammenhang mit der heutigen Lebenserwartung, da nur wenige Menschen älter als 40 Jahre werden würden!

● Eine geringere Anzahl von Hochschulen würde benötigt, weil es keinen Bedarf an Ärzten für Krankenhäuser oder Ingenieuren für die Entwicklung der Infrastruktur gäbe, die alle auf Komponenten aus fossilen Brennstoffen basieren!

● Ein signifikanter Verlust an Leben der 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten durch Krankheiten, Hunger und wetterbedingte Todesfälle, ohne die Nahrungsmittel, Medikamente und Produkte, die alle auf den aus fossilen Brennstoffen hergestellten Komponenten basieren!

Wir sollten vorsichtig sein mit dem, was wir uns wünschen. Das Sprichwort „Man kann nicht alles haben und auch noch essen“ sagt uns, dass:

1. man die Welt nicht von fossilen Brennstoffen befreien kann, und

2. man weiterhin die Produkte und Kraftstoffe genießen kann, die derzeit aus den mit fossilen Brennstoffen hergestellten Derivaten hergestellt werden.

Genauso wie Lebensmittel Kraftstoff für unseren Körper sind, sind fossile Brennstoffe Nahrung für unsere Lebensweise. Sie liefern die Energie und die Produkte, die wir für ein Leben in Wohlstand benötigen. Kein vernünftiger Mensch würde seine Hauptnahrungsquelle abschneiden, ohne sich vorher um eine neue Nahrungsquelle zu kümmern, es sei denn, er wollte verhungern. Wollen diejenigen, die die fossilen Brennstoffe abschaffen wollen, dass unsere Lebensweise und unsere Zivilisation verhungern?

Wir wollen eine gute Zukunft für unsere Kinder und Enkelkinder – Sie nicht? Fossile Brennstoffe liefern die benötigte Energie.

Autoren: Ronald Stein is an engineer, senior policy advisor on energy literacy for CFACT, and co-author of the Pulitzer Prize nominated book “Clean Energy Exploitations.”

CFACT policy advisor Frank Lasee is an expert on energy and environmental issues. His articles have appeared in the Washington Examiner, Washington Post, Real Clear Energy, Town Hall. He has been a guest on TV and radio news. He is the president of Truth in Energy and Climate. Frank Lasee served as a Wisconsin State Senator and in Governor Scott Walker’s Administration.

Link: https://www.cfact.org/2023/11/04/what-if-we-went-back-to-a-fossil-free-society-like-the-1800s/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE