Anthony Watts

Erinnern Sie sich an das berühmte Zitat des Leiters der britischen Klimaforschungsabteilung, Dr. Phil Jones, das im Rahmen von ClimateGate enthüllt worden war?

…Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine dieser Studien im nächsten IPCC-Bericht erscheinen wird. Kevin [Trenberth] und ich werden sie irgendwie heraushalten, selbst wenn wir neu definieren müssen, was die Peer-Review-Literatur ist! – Dr. Phil Jones, ClimateGate-E-Mails

Diese Typen lernen es nie. Josh schreibt auf Twitter:

Mikey‘ The Trick‘ Mann bei der Arbeit… Eine weitere Geschichte über ‚Wissenschaftler‘, die versuchen, Papiere und Beweise zu verbergen, die ihnen nicht gefallen. Das ist ein Climategate-Déjà-vu. Lesen Sie hier darüber hier [Erlaubnis für deutsche Übersetzung ist angefragt] und hier: The Climategate Gang Rides Again! [in deutscher Übersetzung hier]

Ein schamloser Missbrauch der Wissenschaft … aber wir wissen ja, dass Mann keine Scham kennt, sondern nur seine Hybris.

Link: https://wattsupwiththat.com/2023/08/28/monday-mirthiness-mike-manns-hockey-team-will-keep-those-papers-out-somehow/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE