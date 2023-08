Kip Hansen

Die wiedererstarkte Klimategate-Bande hat sich erneut erhoben und den Verlag Springer Nature dazu gedrängt, eine von Experten begutachtete Arbeit zurückzuziehen, indem sie sich mit der Klimakrisen-Nachrichtenkabale mit The Guardian, AFP und dem britischen Sender Sky News zusammengetan hat. Die Climategate-Bande beschwerte sich und verunglimpfte die Arbeit und ihre Autoren in der öffentlichen Presse, anstatt sich an den wissenschaftlichen Standard zu halten und sich mit einer Antwort und einem Kommentar an die veröffentlichende Zeitschrift zu wenden oder eine neue Arbeit zur Veröffentlichung einzureichen, die sich gegen die von ihnen beanstandete Arbeit richtet. Es ist ein Schandfleck für den Ruf von Springer Nature und den Herausgebern der publizierenden Zeitschrift The European Physical Journal Plus und wirft ein schlechtes Licht auf den gesamten Wissenschaftsbetrieb, dass ein halbes Dutzend aktivistischer Wissenschaftler versuchen konnte, eine veröffentlichte, von Experten begutachtete Arbeit in solch offensichtlicher Absprache mit voreingenommenen Kampagnen-Massenmedien zu verurteilen.

Dies war das Thema von Team Climate Crisis Resorts to Bullying, Again, das vor zehn Tagen hier bei WUWT veröffentlicht wurde. Zu diesem Zeitpunkt war die Studie lediglich „umstritten“. Jetzt, am 23. August, hat die veröffentlichende Zeitschrift, das European Physical Journal Plus, die Arbeit mit dieser Erklärung offiziell zurückgezogen:

„Zurückziehung: Eine kritische Bewertung der Trends bei Extremereignissen in Zeiten der globalen Erwärmung

Der Originalartikel wurde am 13. Januar 2022 veröffentlicht

Rückzugshinweis: Eur. Phys J. Plus (2022) 137:112

Die Chefredakteure haben diesen Artikel zurückgezogen. Es wurden Bedenken hinsichtlich der Auswahl der Daten, der Analyse und der daraus resultierenden Schlussfolgerungen des Artikels geäußert. Die Autoren wurden aufgefordert, ein Addendum zu dem Artikel einzureichen, aber die Überprüfung der Bedenken gegen den Artikel und das eingereichte Addendum nach der Veröffentlichung ergab, dass das Addendum nicht zur Veröffentlichung geeignet war und dass die Schlussfolgerungen des Artikels nicht durch verfügbare Belege oder von den Autoren vorgelegte Daten gestützt wurden. In Anbetracht dieser Bedenken und auf der Grundlage des Ergebnisses der Überprüfung nach der Veröffentlichung haben die Chefredakteure kein Vertrauen mehr in die in diesem Artikel berichteten Ergebnisse und Schlussfolgerungen.

Die Autoren sind mit dieser Rücknahme nicht einverstanden“.

Das, meine Freunde, ist eine sehr traurige Version einer viel dunkleren und heimtückischeren Wahrheit.

Tony Thomas schreibt in Quadrant-online unter der Rubrik „How Science is Done These Days“ eine viel ausführlichere und ehrlichere Darstellung der Geschichte, die auch schon von Roger Pielke Jr. in seinem Substack-Artikel behandelt wurde: „Denken Sie an die Folgen der Veröffentlichung“. Retraction Watch hat eine hauchdünne Version dieses Vorgangs veröffentlicht: „Studie des Inhalts, dass die ‚Klimakrise‘ ’noch nicht offensichtlich‘ ist, wurde nach erneuter Überprüfung zurückgezogen“. Soweit ich weiß, ist eine erneute Überprüfung keine übliche Praxis von Zeitschriften, aber der Artikel von Retraction Watch enthält eine neue Information:

„Ein Sprecher von Springer Nature, dem Herausgeber der Zeitschrift, in der der Artikel erschienen ist, teilte uns mit: Die Chefredakteure des European Physical Journal Plus haben diesen Artikel zurückgezogen. Als sie von den Bedenken erfuhren, leiteten die Herausgeber – mit Beratung und Unterstützung durch die Springer Nature Research Integrity Group – eine gründliche Untersuchung nach einem etablierten Verfahren ein, das den Richtlinien des Committee on Publication Ethics (COPE) entspricht. Nach sorgfältiger Abwägung und Rücksprache mit allen beteiligten Parteien kamen die Herausgeber und Verleger zu dem Schluss, dass sie kein Vertrauen mehr in die Ergebnisse und Schlussfolgerungen des Artikels haben. Das Addendum wurde als nicht zur Veröffentlichung geeignet erachtet, und eine Rücknahme war die angemessenste Maßnahme, um die Gültigkeit der wissenschaftlichen Aufzeichnungen zu wahren.“

Und was waren die „Bedenken“, auf die sie aufmerksam wurden? Reviewer 1 des von Alimonti et al. eingereichten Addendums sagte in seiner Rezension des Addendums: „Ich denke, die Herausgeber sollten die Auswirkungen der möglichen Veröffentlichung dieses Addendums ernsthaft in Betracht ziehen.“ [Quelle]

Eine weitere Version von Phil Jones‘ Climategate-E-Mail: „Ich werde sie irgendwie heraushalten – selbst wenn wir neu definieren müssen, was die Peer-Review-Literatur ist!“ Es liegt also nicht nur auf den Schultern der Redakteure der kleinen und eher obskuren Zeitschrift The European Physical Journal Plus, sondern die Korruption der Wissenschaft scheint sich bis in die Chefetage von Springer Nature zu erstrecken.

Ich habe mich mit Gianluca Alimonti, dem Hauptautor der jetzt zurückgezogenen Arbeit, per E-Mail in Verbindung gesetzt. Ich habe ihn vor einigen Tagen gefragt, ob er das vorgeschlagene Addendum zur Verfügung stellen würde, damit die Öffentlichkeit sehen kann, was von Springer Nature’s „re-reviewers“ abgelehnt wurde. Am 23. August sagte er: „… wir bitten den Herausgeber immer noch, unser Addendum zu veröffentlichen, und in dieser Situation halten wir es nicht für angemessen, es nicht zu veröffentlichen.“ (Persönliche Mitteilung). Ich habe geantwortet und gefragt, ob er uns jetzt, da die Redaktion den Artikel zurückgezogen hat und wir davon ausgehen, dass sie das Addenum nicht veröffentlichen wird, ein Exemplar zur Verfügung stellen wird. Und wie Alimonti in seiner E-Mail an mich feststellte: „Mal sehen, wie es läuft….“

Aktualisierung: am 26. August 2023 antwortet Alimonti per E-Mail: „Ich fahre zum Segeln und habe vielleicht eine Woche lang keine Internetverbindung, aber….Bleiben Sie dran!“ [Das war und ist oft meine eigene Lösung für schwierige Zeiten….Kip]

Aktualisierung der Aktualisierung:

Roger Pielke Jr. hat Links zu vielen der wichtigen Dokumente, die Gegenstand dieser Geschichte sind, zur Verfügung gestellt, einschließlich des Textes des Addendums:

Originalarbeit von Alimonti et al. – PDF

Alimonti et al. Nachtrag – PDF

Gutachter 1 des Addendums – PDF

Gutachter 2 des Addendums – PDF

——————————————-

Kommentar des Autors:

Ein absolut erschreckender Verstoß gegen die wissenschaftlichen Publikationsstandards! In den Hallen des britischen Unterhauses schreien sie: „Schande! Schande! Schande!“

Alimonti hat sich mit Luigi Mariani zusammengetan und eine neue Studie veröffentlicht mit dem Titel [übersetzt]: „Nimmt die Zahl der weltweiten Naturkatastrophen zu?“ Ihre Antwort? Nein, sie nehmen nicht zu. Wir werden abwarten, ob diese Studie ebenfalls ins Visier der Climategate-Bande gerät.

Link: https://wattsupwiththat.com/2023/08/25/the-climategate-gang-rides-again/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE