CFACT Ed

Nick Evans, The Australian

[Alle Hervorhebungen im Original]

Auf einmal heißt es: „Report: … Riesige Ausgaben für Erneuerbare notwendig!

Australien muss bis zum Ende des Jahrzehnts 1,5 Billionen Dollar aufbringen, um die Umweltziele für 2050 zu erreichen. Experten zufolge müssten die Anstrengungen dem Wiederaufbau Europas nach dem Zweiten Weltkrieg entsprechen.

Bis vor fünf Minuten (oder zumindest bis zur letzten Wahl) waren Wind- und Solarenergie die Zukunft – sie waren unaufhaltsam, weil kostenlose Energie sich selbst bezahlt mache und jedes Jahr billiger werden würde (Billiger als kostenlos!) Jetzt sind wir aus dem Nebel des Feengartens heraus; ein paar Passagiere in der obersten Etage des Carbon Bus können die Klippe kommen sehen. Plötzlich brauchen wir 1500 Milliarden Dollar oder 1,5 Millionen Koffer zu je einer Million Dollar, was in einem Land mit 26 Millionen Einwohnern eine ganze Menge ist anstatt des „gesparten Geldes“. Das sind 57.000 Dollar von jedem Mann, jeder Frau, jedem Rentner und jedem Baby, und wir brauchen es in den nächsten sieben Jahren. Das ist also eine Viertelmillion Dollar von jeder vierköpfigen Familie.

Von einem Haus oder einem Urlaub ganz zu schweigen. Wenn wir es ernst meinen, müssen wir am Wochenende arbeiten und die Kinder nach der Schule in die Fabrik schicken. Wie hoch ist der Tariflohn für Zehnjährige?

Wir werden offenbar einen „Monstrosität“ durchführen. Schade, dass das bei der letzten Wahl niemand erwähnt hat!

Letzten Monat erschien der neue Bericht des Expertenkomitees, von dem wir noch nie gehört hatten – Net Zero Australia.

Die größte wirtschaftliche Transformation in der australischen Geschichte gehört zu den Schlussfolgerungen der großen Expertenstudie über Australiens Weg zu Kohlenstoff-freien Emissionen, die von interdisziplinären Teams der Universität von Melbourne, der Universität von Queensland, des Andlinger Centre for Energy and Environment der Princeton University und der Nous Group durchgeführt wurde.

Australien muss bis zum Jahr 2035 lediglich 230 GW an erneuerbarer Energieerzeugung aufbauen, und im Moment sind 50 GW „zugesagt“:

Der Bericht besagt, dass fast 50 Gigawatt geplanter und zugesagter erneuerbarer Energieerzeugung weit hinter den 230 GW zurückbleiben, die schätzungsweise bis 2035 benötigt werden, und dass eine drastische Beschleunigung sowohl der Onshore- als auch der Offshore-Windkraftentwicklung erforderlich wäre, um die künftige Energieversorgung sicherzustellen.

Robin Batterham – emeritierter Professor für Ingenieurwissenschaften an der Universität Melbourne und ehemaliger leitender Wissenschaftler Australiens – der den Vorsitz des Lenkungsausschusses der Gruppe innehatte, sprach von einer gewaltigen Aufgabe.

Auf diese Weise – einfach so – werden wir in den nächsten sieben Jahren bis zu 100.000 Ingenieure und Handwerker ausbilden:

Der wirtschaftliche Schub wäre enorm, auch für die arbeitende Bevölkerung. Die Modellierung von Net Zero Australia deutet darauf hin, dass sich die Zahl der qualifizierten Arbeitskräfte, die für die Installation und den Betrieb neuer Erzeugungsanlagen, Übertragungsleitungen und die damit verbundenen Bemühungen zur Dekarbonisierung benötigt werden, bis 2030 auf mindestens 200.000 verdoppeln und bis 2060 700.000-850.000 erreichen wird – bis zu 4 Prozent der geschätzten australischen Gesamtarbeitskräfte.

Die Experten im neuen Ausschuss haben es gewagt vorzuschlagen, dass wir eine neue Flotte von Gaskraftwerken bauen und die alten Kohlekraftwerke so lange in Betrieb halten müssen, bis wir eine neue zuverlässige Stromversorgung haben. Sie können sich vorstellen, dass ein paar milliardenschwere Stromausfälle die Begeisterung für die grünen erneuerbaren Energien dämpfen werden. Unwahrscheinlich ist, dass sie sagen, wir müssten uns alle Optionen offen halten, außer der Kernkraft natürlich und der verrückten Idee, die Erklärungen eines ausländischen Ausschusses zu überprüfen.

Wir sollten nicht auf eine „Silberkugel“-Technologie wie kleine modulare Reaktoren warten, sagen sie, aber es ist in Ordnung, auf billige Batterien, zuverlässige Windkraftanlagen, die sichere Entsorgung von Turbinenblättern, toten Adlern, gestrandeten Walen und Berichten über Infraschallverschmutzung aus Studien zu warten, die noch niemand durchgeführt hat.

Erwähnen Sie nicht das Risiko-Ertrags-Verhältnis…

Wir müssen bis 2050 5 Billionen Dollar ausgeben, die 40-fache Kapazität der Energieerzeugung aufbauen, und auf der Grundlage von zweifelhaften Wirtschaftsmodellen mit fünfundzwanzigjährigen extrapolierten Vermutungen über Technologien, die noch nicht erfunden sind, könnten wir die Energiekosten von 9 % auf 7 % der Gesamtwirtschaft senken, aber wir werden die Welt definitiv um keinen Grad abkühlen!

Nach früheren Modellierungen der Gruppe müsste die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien auf etwa das 40-fache der derzeitigen Nennkapazität steigen – aber selbst nach dem aggressivsten, von Net Zero Australia modellierten Szenario für erneuerbare Energien würden die gesamten inländischen Energiekosten des Landes bis 2050 von knapp 9 Prozent des BIP auf etwa 7 Prozent fallen.

Die Australier haben in den letzten zehn Jahren die Installation von Wind- und Solarenergie in großem Stil vorangetrieben, aber wir müssen noch „40 Mal so viel“ tun. Verlängern Sie die Kurve bis 2050 in Ihrem Kopf:

Niemand nimmt den Übergang oder die Kohlenstoffemissionen ernst. Solange die Kohle stimmt…

This article originally appeared at JoNova

Link: https://www.cfact.org/2023/08/23/suddenly-australia-needs-1-5-trillion-dollars-for-energy-moonshot/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE