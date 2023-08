Charles Rotter

Michael Shellenberger hat einen Artikel in der New York Post veröffentlicht, Titel [übersetzt]: Neue Dokumentation „beweist“, dass der Bau von Offshore-Windparks Wale tötet.

Er beschreibt, wie der Dokumentarfilm mit dem Titel „Thrown To The Wind“ einen beunruhigenden Zusammenhang zwischen der Windindustrie und der alarmierenden Zunahme des Walsterbens aufdeckt.

Die Haltung der Regierung im Vergleich zu den Erkenntnissen des Dokumentarfilms ist Folgende:

„Der Anstieg der Todesfälle von Walen, Delfinen und anderen Meeressäugern vor der Ostküste der Vereinigten Staaten seit 2016 ist nicht auf den Bau großer industrieller Windturbinen zurückzuführen, sagen US-Regierungsvertreter. Ihre Wissenschaftler haben die Untersuchungen durchgeführt, um zu beweisen, dass das, was die Wale tötet, nichts mit der Windindustrie zu tun hat.“ – https://nypost.com/2023/08/26/new-documentary-proves-that-offshore-windfarms-kill-whales/

Der von Jonah Markowitz produzierte Dokumentarfilm legt jedoch das Gegenteil nahe.

„Der Film dokumentiert den überraschend lauten, hochdezibelstarken Sonar, der von Schiffen der Windindustrie ausgestrahlt wird, wenn er mit modernsten Hydrophonen gemessen wird. Und er zeigt, dass der zunehmende Bootsverkehr der Windindustrie direkt mit dem Tod bestimmter Wale korreliert.“ – https://nypost.com/2023/08/26/new-documentary-proves-that-offshore-windfarms-kill-whales/

Der Nordatlantische Glattwal: Eine Spezies im Niedergang

Die Population des Nordatlantischen Glattwals, einer bereits vom Aussterben bedrohten Art, ist in den letzten Jahren von über 400 auf nur noch 340 zurückgegangen.

„Und seit dem 1. Dezember 2022 wurden an der Ostküste mehr als 60 Todesfälle von Walen aller Arten registriert, eine Zahl, die seit 2016, als die Windkraftindustrie in Schwung kam, deutlich gestiegen ist.“ – https://nypost.com/2023/08/26/new-documentary-proves-that-offshore-windfarms-kill-whales/

Ignorieren der Warnungen

Trotz eindringlicher Warnungen führender Naturschutzgruppen und hochrangiger Wissenschaftler der National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA) werden die Windprojekte weiter vorangetrieben.

„In den Gewässern vor New York und New Jersey ist es in diesem Jahr zu einem plötzlichen Anstieg der Walsterblichkeit gekommen.“ – https://nypost.com/2023/08/26/new-documentary-proves-that-offshore-windfarms-kill-whales/

Die Mechanismen des Todes

Der Dokumentarfilm hebt zwei Hauptmechanismen hervor, durch welche die Aktivitäten der Windindustrie die Wale schädigen.

„Der erste ist der Schiffsverkehr in Gebieten, in denen es bisher keinen Verkehr gab. Der zweite ist die Kartierung mit hochfrequenten Sonaren, die Wale desorientieren, Mütter von ihren Kälbern trennen und sie in Gefahr bringen können, entweder durch den Bootsverkehr oder Vertreibung in schlechtere Nahrungsgründe.“ – https://nypost.com/2023/08/26/new-documentary-proves-that-offshore-windfarms-kill-whales/

Die Rolle des Geldes und des Einflusses

Es ist schwer, den Einfluss des Geldes in diesem Szenario zu ignorieren.

„Windenergie-Unternehmen und ihre Stiftungen haben fast 4,7 Millionen Dollar an mindestens drei Dutzend große Umweltorganisationen gespendet.“ – https://nypost.com/2023/08/26/new-documentary-proves-that-offshore-windfarms-kill-whales/

Darüber hinaus sind die Versuche, Licht in die Angelegenheit zu bringen, auf Widerstände gestoßen.

„Facebook ging sogar so weit, meinen Beitrag zu zensieren, in dem das Walsterben mit der Windenergie vor der Ostküste der Vereinigten Staaten in Verbindung gebracht wurde.“ – https://nypost.com/2023/08/26/new-documentary-proves-that-offshore-windfarms-kill-whales/

Ein Aufruf zum Handeln

Angesichts der in „Thrown To The Wind“ präsentierten Beweise ist es offensichtlich, dass die Öffentlichkeit bestimmten Regierungsbehörden nicht trauen kann. Shellenberger schreibt:

„Es ist klar, dass das amerikanische Volk und unsere Repräsentanten der NOAA und dem Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) nicht vertrauen können, den beiden Regierungsbehörden, die seit Jahren wiederholt das Vertrauen der Öffentlichkeit im Dienste mächtiger Industrieinteressen verraten haben. – https://nypost.com/2023/08/26/new-documentary-proves-that-offshore-windfarms-kill-whales/

Schlussfolgerung

Die Auswirkungen der Windindustrie auf die Meeresbewohner, insbesondere auf den Nordatlantikwal, können nicht ignoriert werden. Es ist Zeit für eine ernsthafte Diskussion über die wahren Kosten der so genannten „nachhaltigen“ Energie.

Read the full article at the New York Post.

Link: https://wattsupwiththat.com/2023/08/28/the-wind-industrys-ignored-consequences-whales-in-peril/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE