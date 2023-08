No Tricks Zone, Pierre Gosselin, 28. Juni 2023

Das 5,2 MW Community Solar-Projekt in Scottsbluff, Nebraska, war Teil des Sunwise-Programms der NPPD, das aus einer Anlage mit über 14.000 Solarmodulen bestand. Es wird berichtet, dass es im Jahr 2019 in Betrieb genommen wurde.

Die Katastrophe verdeutlicht einmal mehr, wie anfällig Solarparks gegenüber den Naturgewalten sind. Die voraussichtliche Lebensdauer des Systems von 25 Jahren wurde auf weniger als 4 Jahre verkürzt, und man fragt sich, ob die Errichtung solch wetteranfälliger Anlagen überhaupt Sinn macht.

Träume vs. Realität

„Dieses Projekt wird der Stadt helfen, ihr Ziel zu erreichen, unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren und die Stadtkosten für die nächsten 25 Jahre zu stabilisieren“, sagte Nathan D. Johnson, Stadtverwalter der Stadt Scottsbluff . „Durch Projekte wie dieses hoffen wir, unseren Bewohnern, sowohl Wohn- als auch Gewerbebewohnern, eine erschwingliche ‚grüne‘ Option bieten zu können, von der sie ebenfalls profitieren können.“

Dieses Projekts wird in der Beschreibung angepriesen mit:

VORTEILE VON COMMUNITY SOLAR GEGENÜBER DACH-SOLAR*

Da auf Ihrem Dach kein System installiert ist, müssen Sie sich keine Gedanken über die Wartung machen. Es entstehen keine zusätzlichen Kosten, da Steuern, Versicherungen und elektrische Inspektionen entfallen. Jeder kann die Vorteile der Solarenergie nutzen, auch wenn Sie kein Eigenheim besitzen (Einfamilienhäuser, Doppelhäuser, Eigentumswohnungen, Stadthäuser, Wohnungen, Unternehmen). Community Solar nutzt Skaleneffekte, die eine effizientere und wirtschaftlichere Energieerzeugung ermöglichen. Solaranlagen auf dem Dach erfordern in der Regel eine beträchtliche Vorabinvestition, um die Installationskosten zu decken.



https://genproenergy.com/project/scottsbluff-nebraska-5-2mw-community-solar/

Das war der Traum. Vor ein paar Tagen wurden wir Zeuge der Realität.

No Tricks Zone

—————

Auch in den Medien vor Ort wird über die Zerstörung durch Hagel berichtet

Baseballgroßer Hagel trifft mit 150 Mph auf einen Solarpark in Scottsbluff zerstört ihn

Kevin Killough, 28. Juni 2023, Cowboy State Daily

Baseballgroßer Hagel zerstörte am Freitag einen 5,2-Megawatt-Solarpark in Scottsbluff, Nebraska, als Teil einer riesigen Superzellen-Gewitterwolke, die über Ost-Wyoming nach Nebraska zog. Der Hagel zerschmetterte die meisten Module des 5,2-Megawatt-Solarprojekts und ließ ein seltsames Panel wie fehlende Zähne in einem weißen Lächeln zurück.

In Wyoming gibt es nur einen Solarpark im kommerziellen Maßstab, südlich von Cheyenne befindet sich jedoch ein zweites Projekt im Bau.

Die Federal Emergency Management Agency stuft dieses Gebiet im nationalen Index in die höchste Kategorie für das Hagelrisiko ein.

Don Day, Meteorologe der Cowboy State Daily, sagte, der Hagel hätte während seines Abstiegs die Endgeschwindigkeit erreicht, was die maximale Geschwindigkeit ist, die ein Objekt beim Fallen erreicht. Der Hagel hätte die Platten wahrscheinlich mit einer Geschwindigkeit von 100 bis 150 Meilen pro Stunde getroffen.

Sieht zerstört aus

In der gesamten Region kam es in der vergangenen Woche zu heftigen Stürmen, darunter Tornados, Hagel, heftige Regenfälle und Wind.

Ein Tornado zerstörte mindestens ein Haus in Scottsbluff. Ein Großteil der Schäden in der Gegend entstand durch starke Winde und Hagel, die Stromleitungen zum Einsturz brachten, Bäume beschädigten und Windschutzscheiben zerschmetterten.

Kevin Spencer, Stadtverwalter von Scottsbluff, sagte gegenüber Cowboy State Daily, dass der Nebraska Public Power District, dem der Solarpark gehört, den Schaden noch begutachtet, aber einige Reparaturen erforderlich sind. „Wenn ich es mir nur ansehe, sieht es für mich zerstört aus“.

Spencer sagte, dass es bei einer Solarfarm um mehr geht als nur um die Module, weshalb einige der Komponenten auf dem Gelände den Sturm möglicherweise überlebt haben. Er sagte, ihm sei zuvor gesagt worden, dass die Paneele hagelsicher seien, aber das hätte bedeuten können, dass Hagel nur bis zu einer bestimmten Größe eintrifft. …

Ground Zero

Don Day, Meteorologe der Cowboy State Daily sagte, dass die Region um den Südosten von Wyoming einige der häufigsten Hagelstürme im Land aufweist. „Es ist Ground Zero“.

Der Durchschnitt liegt bei sieben bis neun Hagelstürmen pro Jahr. Das umfasst alles von erbsengroßen bis zu baseballgroßen Hagelkörnern.

„Scottsbluff war letzten Freitagabend völlig am Boden zerstört“

Day sagte, dass die Stürme ein dünn besiedeltes Gebiet mit geringer Entwicklung überziehen und daher nicht immer großen Schaden anrichten. Je mehr Solarparks gebaut werden, desto wahrscheinlicher werde es mehr zerbrochene Solarmodule geben, sagte er.

Isaac Miller, Versicherungsautor bei Allstate in Cheyenne, sagte gegenüber Cowboy State Daily, dass das Hagelrisiko in der Region die Versicherungsprämien in die Höhe treibe: „Grundsätzlich wird es sehr teuer sein, alles im Freien in Wyoming zu versichern“.

Ein Bild des zerstörten Feldes finden Sie im Original

https://cowboystatedaily.com/2023/06/27/baseball-sized-hail-smashing-into-panels-at-150-mph-destroys-scottsbluff-solar-farm/

Übersetzt durch Andreas Demmig