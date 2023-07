„Ich möchte, dass Sie antworten“: GOP-Repräsentant drängt Bidens Energieministerin auf klare Antwort, über die Zukunft mit Elektrofahrzeugen des Militärs

HAROLD HUTCHISON, Daily Caller News Foundation, 11. Mai, 2023

Der republikanische Abgeordnete Bill Johnson kritisierte Energieministerin Jennifer Granholm wegen der Bemühungen des Verteidigungsministeriums, bis 2030 eine Flotte nichttaktischer Elektrofahrzeuge einzuführen.

„Also, Frau Ministerin, ich versuche, die Zusammenhänge zu verstehen. Wollen Sie uns sagen, dass die Abhängigkeit von global gehandelten fossilen Brennstoffen zu volatil und gefährlich für unser Militär ist? Deshalb sollten wir elektrifizieren, aber unser Militär irgendwie von anderen global gehandelten Rohstoffen abhängig machen, und enorme zusätzliche Mengen an Lithium, Kobalt und seltenen Erden sind in irgendeiner Weise eine Verbesserung?“

Johnson fragte Frau Granholm während einer Anhörung des Unterausschusses für Energie, Klima und Netzsicherheit des Energie- und Handelsausschusses des Repräsentantenhauses zum Haushaltsantrag des Energieministeriums.

Gemäß der Klimastrategie 2022 der Armee hat sich diese sich dazu verpflichtet, ihre Flotte leichter nichttaktischer Fahrzeuge bis 2035 vollständig zu elektrifizieren, wobei ab 2027 Hybridfahrzeuge die Lücke füllen sollen. Granholm teilte dem Streitkräfteausschuss des Senats während einer Anhörung am 26. April mit, dass sie die Bemühungen unterstütze, bis 2030 alle nicht-taktischen Fahrzeuge des Verteidigungsministeriums zu Elektrofahrzeugen zu machen.

Granholm behauptete, dass sie keine Elektrofahrzeuge fordere, sondern mit den Zielen des Militärs einverstanden sei.

„Ich möchte keine Verschleppungstaktik einer Antwort, ich möchte, dass Sie antworten“, sagte Johnson, unterbrach Granholm und erinnerte sie an ihre Aussage im April.

„Würden Sie zustimmen, dass diese kritischen Mineralien tatsächlich volatil sind und in vielen Fällen von feindseligen Nationen wie China kontrolliert werden und in einem Konflikt knapp werden könnten?“ fragte Johnson.

Gemäß CNN hat Biden im August das Inflation Reduction Act in Kraft gesetzt, das eine Steuergutschrift für die Produktion von Elektrobatterien vorsieht, für die Lithium und Kobalt erforderlich sind . Nach Angaben des Instituts für Energieforschung wird China bis 2025 voraussichtlich 32 % der weltweiten Lithiumversorgung und 44 % der weltweiten Kobaltproduktion kontrollieren.

[Nach CDI Cobalt Development Institute verarbeitete China in 2022(?) mit 45.046 Tonnen mehr als die Hälfte der weltweiten Produkte. USA z.b. Null.]

Trotz Bidens Vorstoß für mehr Elektrofahrzeuge hat die Umweltbehörde EPA am 31. Januar beschlossen , den Abbau von 1,4 Milliarden Tonnen Kupfer, Gold, Molybdän, Silber und Rhenium in Alaska zu blockieren, um den Lachs zu schützen.

Dazu noch eine andere Stimme:

Der Geschäftsmann und Fernsehstar „Shark Tank“- Kevin O’Leary kritisierte am Donnerstag den Plan des Verteidigungsministeriums (DOD), eine „vollelektrische Flotte“ einzuführen, und sagte:

„Das wird nicht funktionieren.“

„Ich glaube nicht, dass wir dazu bereit sind. Als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, gibt es keine Ladestationen auf einem Schlachtfeld und ich denke, man muss darüber nachdenken, dass Menschen ihr Leben opfern oder riskieren, das Land verteidigen und die bestmögliche Ausrüstung haben sollten“, sagte O’Leary gegenüber „Fox News Tonight“-Moderator Brian Kilmeade. „Elektrofahrzeuge könnten Fortschritte machen, eines Tages könnte das eine Möglichkeit sein, ich sehe es nicht so schnell, und das ist die praktische Realität.“ Das wird auf keinen Fall passieren, wenn diese Technologie nicht getestet wird. Ich kann zum Beispiel keine Elektropanzer oder Panzerwagen sehen.“

„Wenn man sich in einer Schlacht befindet, weiß man nicht, wohin man als nächstes gehen muss oder wie weit man vorgehen muss, und man hat schon gar keine Zeit, sich 20 Minuten lang die Batterien aufzuladen und dabei einen Kaffee zu trinken, während auf einen geschossen wird. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Zumindest beginnt die Diskussion, denn allen ist klar geworden, dass es nicht einfach ist, ein Tempo zu bestimmen, mit dem wir alle Transportarten elektrifizieren können. Das wird bei einem Jet so schnell nicht passieren. Sie brauchen immer noch Kerosin. Mit einem solarbetriebenen Flugzeug kann man nicht nach Europa fliegen. Es wird nicht funktionieren.“

