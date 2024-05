Willis Eschenbach

Hier folgt ein Blick auf einzelne Modellläufe des Computer Model Intercomparison Project 6 (CMIP6).

Mein Augebnmerk galt drei NOAA GFDL GFDL-ESM4-Klimamodellläufen, die für die CMIP6 All-Forcing-Simulation der jüngsten Vergangenheit vorbereitet worden waren, und zwar aus keinem besonderen Grund. Diese sind alle auf der wunderbaren KNMI-Website verfügbar. Und so sehen diese drei Läufe aus: KNMI-Website

Ernsthaft? Drei Durchläufe desselben Klimamodells mit den gleichen Triebkräften, Ausgangsbedingungen und Eingaben liegen so weit auseinander, wenn man versucht, die Vergangenheit zu prognostizieren? Ich meine, es wird nicht einmal versucht, die Zukunft vorherzusagen, sondern nur die Vergangenheit zu prognostizieren?

Und das Klima-Establishment will uns glauben machen, dass das alles mehr als ein lächerlicher Scherz ist?

Aber Moment, wie man im Fernsehen sagt … da ist noch mehr!

Hier ist die tatsächliche historische Aufzeichnung von Berkeley Earth, verglichen mit den drei Modellläufen:

Dazu gibt es nicht viel zu sagen … außer, dass jeder wissen sollte, der sich auf diese Klimamodelle verlässt, um uns zu sagen, was in der Zukunft passieren wird, dass sie uns nicht einmal sagen können, was in der Vergangenheit passiert ist …

Aktualisierung: Wie Rud Istvan in den Kommentaren anmerkte, ist Berkeley Earth weder die einzige noch unbedingt die beste historische Aufzeichnung. Ich habe HadCRUT5, diejenige der Japanische Meteorologische Agentur und die UAH MSU-Aufzeichnungen der unteren tropischen Temperaturen hinzugefügt.

Dies zeigt ein weiteres Problem im Bereich der Klimawissenschaft auf. Nicht nur die Modelle unterscheiden sich hinsichtlich der historischen Temperaturaufzeichnungen … es gibt auch keine Übereinstimmung zwischen den Rekonstruktionen von Beobachtungen.

