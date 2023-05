von Ulrich Kutschera

Am 9. Mai 2023 berichtete der Business Insider unter der Überschrift „Wie radikal soll Klimaschutz sein“ über die aktuellen Aktivitäten der hysterischen „Sich auf die Straße-Klebelinge“. In diesem Kreis fanatischer Möchtegern-Welten-Retter soll ein akademisch ausgebildeter „Ökonom“ mitwirken.

Neben der Evolution bzw. Sexualbiologie der Tiere und der Erforschung der Mikroben (Bakterien, Myxomyceten) zählt auch die Physiologie der Pflanzen zu meinen wissenschaftlichen Spezialgebieten.

Seit Jahrzehnten bin ich diesbezüglich in verschiedene Forschungsprojekte zur Ergründung der Licht-abhängigen Assimilation von Kohlendioxid (CO2) integriert, und hatte wiederholt die Gelegenheit, an der Stanford-Universität in Kalifornien eigenhändig mit modernen Infrarot-Gasanalysatoren CO2-Gas-Wechselmessungen durchführen zu können.

Diese Forschungen haben zu einer Reihe hochkarätiger Stanford-Fachpublikationen zur Photosynthese ausgewählter Landpflanzen und zum damit verbundenen „Global Greening“ geführt, und damit bin ich beim Thema.

Ähnlich wie in der öffentlichen „Coronaviren-Debatte“ im Kontext der mRNA- Injektionen (fälschlicherweise als „Covid-Impfung“ bezeichnet) der Begriff „Vak-Aids“, bzw. das Wort „Impfschäden“ gemieden wird, beobachte ich mit wachsendem Verdruß, daß im Zusammenhang mit der „Klimaschutz-Diskussion“ der Schlüsselbegriff der Lebenswissenschaften, d.h. die „Photosynthese“, nirgendwo erwähnt wird.

Für die „Grünen Klima-Sektierer“, die eine abstrakte Größe (Langzeitstatistik des Wetters der verg. 30 Jahre) allen Ernstes „retten wollen“ (!), sind die Chlorophyll-reichen Grünpflanzen offensichtlich nur eine Hintergrund-Kulisse, ähnlich wie wachsende Kristalle ohne Stoff- und Gaswechsel.

Das Faktum „Photosynthese“, d.h. Licht-getriebene CO2-Assimilation unter Abgabe von molekularem Sauerstoff (O2) und Bildung energiereicher Kohlenhydrate, wird ignoriert-totgeschwiegen-geleugnet , da diese Lebenserhaltenden Prozesse der irrationalen Klima-Religion vom „schädlichen CO2“ zuwider laufen. Der Begriff stammt aus der englischsprachigen Fachliteratur („Photosynthesis“) und signalisiert die Interaktion von „Photonen“ mit den energetisch an-regbaren Elektronen der Chlorophyllmoleküle.

Vor einigen Jahren sind „Sprachwissenschaftler“ auf die irre Idee gekommen, das Wort „Photosynthese“ mit „F“ zu schreiben, sodass man in Schulbüchern den Begriff „Fotosynthese“ lesen kann, sogar der „Duden“ gibt das neuerdings vor.

Das ist so absurd, als würde man „Physik bzw. Philosophie“ umschreiben: „Fysik und Filosofie“ werden wohl die nächsten „Neusprech-Worte“ sein, und die Mehrheit wird sich wieder diesem Nonsense-Diktat beugen!

Die eingangs erwähnten, sich auf die Straße klebenden Photosynthese-Leugner glauben an sogenannten „Kipp-Punkte“, die aber nirgendwo in der mir bekannten biowissenschaftlichen Fachliteratur solide definiert oder erklärt werden. Da auch die mit der CO2-Zunahme von ca. 280 auf derzeit etwa 420 ppm verbundene „Globale Begrünung“ (vermehrtes Blattwachstum) sowie die gesteigerte weltweite Photosynthese, seit 1850 bis heute, ignoriert werden, habe ich in der gerade erschienenen 2. Auflage 2023 des Buchs Der Corona-Wahn. Von der Virus-Angst zurück zur Klima-Hysterie alle diese Fakten auf aktuellem Stand zusammengetragen.

In dieser politisch inkorrekten Buchveröffentlichung wird auch die derzeitige globale Abkühlung dargelegt und der noch immer andauernde „Coronaviren-Zirkus“, Schwerpunkt biochemische Grundlagen der „Impf-Nebenwirkungen“, abgehandelt.

Ein umfassend-detailreicher Nachruf auf den (Umweltschutz)-Biologen, Buchautor und Musiker Clemens G. Arvay (1980-2023) ist der erweiterten Neuauflage beigefügt, die via Tredition und Amazon verfügbar ist und auf Twitter ausführlich kommentiert wird.

Zurück zu dem oben erwähnten „Ökonom“, der die radikalen Forderungen der Photosynthese-Leugner im Klimaschutz-Mantel unterstützt. Nach Internet-Angaben handelt es sich bei dieser Person um einen „entfristeten C2-Dozenten mit dem Ehrentitel außerplanmäßiger Prof.“, der an einer deutschen Uni aktiv ist. Er wird in den Medien als berufener „Univ.-Prof.“ dargestellt, und dieser Joke paßt perfekt zum Nonsense-Begriff „Fotosynthese“ – demnächst wohl dann wohl auch zu den neudeutschen Wortschöpfungen „Fysik und Filosofie“!

—

Dr. Ulrich Kutschera

Professor of Biology

Academic Advisor & Manager: Project W. R. Briggs/Stanford-019

I-Cultiver, Inc., San Francisco Bay Area, Tracy, CA 95376, USA

The Systems Biology Group, Inc., Palo Alto, CA 94306, USA

AK Evolutionsbiologie, 79104 Freiburg i. Br., Germany

www.evolutionsbiologen.de