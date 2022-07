stopthesethings

Wetterabhängige Wind- und sonnenabhängige Solarenergie sind die Hauptursache für Australiens Strompreis- und Versorgungsdebakel. So viel ist für jeden offensichtlich, der sich die Mühe macht, über das Gelaber hinauszugehen, das von den MSM und den für die Katastrophe verantwortlichen Politikern verbreitet wird.

In den letzten zehn Jahren hat STT es in Bildern dargestellt, wie dem obigen, die von den Jungs von Aneroid Energy ermöglicht wurden – dem One-Stop-Shop, wenn es darum geht, zu verstehen, woher unser Strom tatsächlich kommt.

In diesem Fall die Energie, die australische Windkraftanlagen und jede ihrer Windkraftanlagen, die an das östliche Netz angeschlossen sind (mit einer kombinierten Nennleistung von 9.854 MW), bisher in diesem Monat tatsächlich geliefert haben.

Während angebliche Energieexperten über „Kohleausfälle“ schimpfen – sie beziehen sich entweder auf geplante Wartungsarbeiten oder außerplanmäßige Reparaturen an einer oder zwei Einheiten von mehreren Einheiten innerhalb eines Kohlekraftwerks –, sprechen sie jedoch nie über den plötzlichen Einbruch der Windkraftleistung von 5.000 bis 6.000 MW, der alle paar Tage oder so auftritt. Selten beträgt ihre Gesamtleistung mehr als etwa 60 % der Nennkapazität; oft sind es weniger als 6 %. Nicht, dass Sie es wüssten, wenn Ihre einzige Informationsquelle die Mainstream-Presse wäre.

Natürlich folgt die Solarleistung täglich einem ähnlichen Trend, der anscheinend mit dem Sonnenuntergang verbunden ist, so wird uns zumindest gesagt.

Das daraus resultierende Chaos auf dem Strommarkt hat die Großhandelsstrompreise in den Orbit getrieben, und die Einzelhandelsstrompreise folgen dicht dahinter.

Der Aufgabe des Netzmanagers ist darauf reduziert, hysterische Warnungen vor einem Netzzusammenbruch auszugeben und, um diese unvermeidliche Folge unserer lächerlichen Abhängigkeit von Sonne und Wind zu verhindern, Stromverbraucher vom Netz zu trennen und das, was von dem zuverlässigen Zeug übrig ist, zu rationieren. Was dies betrifft, werden wir zum Team von Jo Nova gehen, um einen Überblick über die jüngsten wetterbedingten Ereignisse zu erhalten.

Willkommen in einer wetterabhängigen Nation – ob Sie Ihre Spülmaschine benutzen können, weiß allein der Wind (und Sonne)

Jo Nova Blog, 17. Juni 2022

Für Energie-Nerds, die dem australischen Experiment folgen, ist heute ein großer Tag. Positiv zu vermerken ist, dass drei Kohle betriebene Generatoren neu gestartet wurden und weitere 1200 MW ans Netz gebracht haben. Auf der anderen Seite hat sich der Wind verlangsamt und 3000 MW sind verschwunden. Auf der Hoffnungsseite könnten bis Sonntag möglicherweise weitere 4 Kohlegeneratoren wieder in Gang kommen, und man weiß nie, der Wind könnte auffrischen. Auch wenn es nicht gut aussieht

Es spielt keine Rolle, wie viele Windparks wir bauen. Wenn eine Hochdruckzelle kommt, werden wir von allen verlassen.

Sehen Sie folgend alle 76 australischen NEM-Windparks , die theoretisch bis zu 9,8 GW liefern könnten, aber jetzt nur 10 % davon abgeben.

Neunzig Prozent der Australier werden heute gebeten, sparsam mit der Elektrizität umzugehen, während wir darauf warten, dass der Wind wieder weht oder das die Sonne heller scheint. Und Millionen von Dollar werden in Stromrechnungen verbrannt (vorausgesetzt, die Menschen haben Strom), weil wir zu viele Braunkohlekraftwerke stillgelegt und die restlichen Kohlekraftwerke nicht gewartet haben. Es wird gerne erzählt, unsere Lebensqualität wäre so besser gegeben.

Die AEMO hat für heute LOR3-Ankündigungen (Mangel an Reserve mit dem höchsten Risiko) für SA, Victoria und New South Wales herausgegeben . Diese werden oft aktualisiert und es ist schwer, Schritt zu halten. Die LOR3 sind eine Art „Blackout-Uhr“. Mögliche Megawattausfälle 18 Stunden vor der abendlichen Crunch-Zeit um 18:00 Uhr sahen ominös aus: In Victoria betrug die maximal prognostizierte Last, die unterbrochen werden könnte, 1400 MW von 17:00 bis 1:00 Uhr. In Südaustralien sind es 273 MW von 17:00 bis 21:00 Uhr. In New South Wales beträgt die maximale „unterbrechbare“ Last satte 3007 MW zwischen 17:00 und 02:30 Uhr. Das ist möglicherweise ein Drittel der Gesamtnachfrage in New South Wales. All dies mag gerade noch rechtzeitig gelöst werden, aber jemand schwitzt heute Abend, um das zu klären.

Diese oben verlinkten Hinweise waren 98212 (Vic), 98211 (SA), 98200 (NSW) – die jedoch aktualisiert wurden. Nur für den Tenor dessen, was theoretisch schief gehen könnte, beachten Sie die Größe und mehrere Problemzeiten für ein NSW-Update (unten kopiert). Ich vermute, dass die aktualisierten LOR3-Meldungen 98223, 98225 und 98226 noch aktiv sind. Aber seltsamerweise ist der Zeitraum der administrierten Preise in NSW beendet. Der Spotmarkt ist also zurück in NSW?

Jo Nova Blog

