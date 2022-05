Paul Homewood, NOT A LOT OF PEOPLE KNOW THAT

Ich hatte als Junge ein Modellflugzeug, das mit Gummibändern angetrieben wurde, aber damit würde man nicht über den Atlantik fliegen!

Als ein rein elektrisch angetriebenes Ein-Personen-Flugzeug über dem Dorf Little Snoring abhob, war dies eine bemerkenswerte Leistung britischer Ingenieurskunst.

Der Jungfernflug des ersten vollelektrischen Leichtflugzeugs, das vollständig im Vereinigten Königreich entwickelt und gebaut wurde, könnte den Beginn einer neuen, einheimischen, emissionsfreien Luft- und Raumfahrtindustrie einläuten.

Doch seine Siegesrunde dauerte nicht lange. Das Flugzeug war nur 33 Minuten lang über dem Flugplatz in Norfolk in der Luft, bevor es zum Aufladen wieder herunterkam.

Das vollelektrische Ultraleichtflugzeug könnte „auf dem Papier“ bis zu 90 Minuten mit einer vollen Ladung durchhalten, so Guy Gratton, außerordentlicher Professor für Luftfahrt an der Universität Cranfield, der die Sherwood eKub steuerte.

Das Flugzeug wurde von The Light Aircraft Company (TLAC) hergestellt, die Kleinflugzeuge an Bastler in aller Welt verkauft, und von einem britischen Konsortium unter der Leitung von Guy Gratton gebaut.

Es ist ein großer Erfolg auf dem Weg zum emissionsfreien Flugverkehr, den die Regierung mit ihrem Jet Zero Council unterstützt. Aber es ist unwahrscheinlich, dass es in absehbarer Zeit die Antwort auf die Frage sein wird, wie Sie Ihren Urlaub in Übersee ohne Schuldgefühle verbringen können.

Warum schreibt die rührselige Emma Gatten das und nicht der Luftfahrtredakteur des Telegraph, der vielleicht weiß, wovon er spricht? (Ich habe übrigens kein schlechtes Gewissen, wenn es ums Fliegen geht!)

Jeder Luftfahrtexperte hätte ihr gesagt, dass batteriebetriebenes Fliegen mit einem grundlegenden Hindernis zu kämpfen hat, das nur bei dieser Art von Ultraleichtflügen mit kurzer Reichweite überwunden werden kann: dem Verhältnis von Gewicht und Energiedichte.

Einfach ausgedrückt, würde der Einbau einer ausreichenden Batteriekapazität für einen längeren Flug das Flugzeug zu sehr belasten, als dass es in irgendeiner Weise nützlich wäre.

Dieses Ultraleichtflugzeug könnte eine Nische unter Hobbybastlern finden. Aber wie der Geschäftsführer von TLAC einräumt:

„Für den Hobbybastler, den Freizeitflieger, gibt es zweifellos einen Markt. Aber ich werde sicher nicht das gesamte zukünftige Geschäft meines Unternehmens auf dieses Projekt stützen.

