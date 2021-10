Einführung des Übersetzers: Diese und alle weiteren Kältereports speisen sich überwiegend aus der Quelle Electroverse. Es ist jedoch natürlich nicht auszuschließen, dass man auf jenem Blog nach der anderen Seite etwas übertreibt. Dennoch: von den hier gemeldeten Kaltereignissen findet sich fast nie etwas in unseren Medien. Wenn diese Reports einseitig sind (was der Fall ist), sollte man sie mit den Hitze-Ereignissen in den Medien (ebenso einseitig) in Beziehung bringen. Was kommt dann heraus? Hinsichtlich des Vorzeichens von Extremwetter – Netto Null!

In Ergänzung zur Betrachtung des Übersetzers am Ende dieses Beitrags, in welchem beschrieben wurde, dass von einer „Edinwingterung“ in Nordeuropa noch keine Rede sein kann, sei angemerkt, dass es in der kommenden Woche (ab 18. 10.) allen Modellen zufolge in Nord- und Mittelskandinavien doch zu einem offenbar nachhaltigen markanten Wintereinbruch kommen soll, verbunden mit für diese Jahreszeit beträchtlichen Schnee-Akkumulationen (siehe z. B. das GFS-Modell bei Wetterzentrale.de). Dazu im nächsten Report mehr.

Vorbemerkung: Auch beim Blog electroverse geht man zu Sammel-Meldungen über. Daher wird nicht nach jeder der folgenden Meldungen ein Link angegeben. Unter dem nächsten genannten Link sind dann alle vorstehenden Meldungen zu finden. A. d. Übers.

Meldungen von 12. Oktober:

Westliches Sydney verzeichnet kältesten Oktobertag seit 26 Jahren

Sydneys westliche Vororte erlebten am Montag den kältesten Oktobertag seit mehr als zwei Jahrzehnten – mit Temperaturen unter 14 Grad in Richmond und Penrith, berichtet skynews.com.au.

Ungewöhnliche Frühlingskälte ist auch im nahen Neuseeland zu spüren.

Wie stuff.co.nz berichtet, hat eine Kaltfront, die über das Land zieht, Schnee bis in den zentralen Norden der Nordinsel gebracht.

In der Nacht zum Montag wurden auch die alpinen Gebiete der Südinsel von extrem niedrigen Temperaturen und starkem Schneefall heimgesucht. In Central Otago beispielsweise wurden die Bewohner von Naseby von Schneemassen von bis zu 10 cm überrascht.

Auch im Mackenzie Basin und in den Bergen oberhalb von Queenstown und Wānaka schneite es verbreitet, wobei die Remarkables-Skigebiete über Nacht eine stattliche Schneemenge von 20 cm abbekamen, so ein Sprecher.

Plötzlicher Temperaturabfall führt zu frühem Schneefall in China

Ein plötzlicher Temperatursturz hat in Teilen Chinas zu ersten Schneefällen der Saison geführt und viele Einwohner überrascht.

Wie die Video-Nachrichtenagentur CCTV auf YouTube berichtet, kam es im Bezirk Yijun am Sonntag zu den ersten Schneefällen der Saison, während die Bezirke Binzhou und Longxian ebenfalls von „überraschenden Schneefällen“ betroffen waren.

Das Video:

Starker Schneefall in Minnesota (MT), Utah (UT) und Colorado (CO

Minnesota

In Bozeman in Minnesota kam es diese Woche zu Stromausfällen infolge starker Schneefälle:

Utah

Ein starkes Sturmsystem hat den Großteil Utahs erfasst und wird den Bundesstaat bis Mittwochmorgen beeinflussen.

Als die Sonne am Montag unterging, wurde im Little Cottonwood Canyon bereits starker Schneefall beobachtet.

Colorado

Der erste von zwei kräftigen Tiefdruckgebieten zieht derzeit über Colorado hinweg, eröffnet die Schneedecken-Saison und bringt Denver die ersten winterlichen Schneeflocken.

Der erste Sturm bringt Windstärken bis zu 65 mph und in einigen Bergregionen mehr als 30 cm Schnee mit sich.

Das zweite Tiefdruckgebiet wird Mitte der Woche erwartet.

Link: https://electroverse.net/we-sydney-suffers-coldest-oct-day-in-26-years-drop-in-temp-leads-to-snow-in-china-heavy-flurries-batter-mt-ut-and-co/

Meldungen vom 13. Oktober:

Westaustralien verzeichnet den fünften Schneefall des Jahres (zweithöchster seit Beginn der Aufzeichnungen)

In den Monaten Mai, Juli, August, September und Oktober wurde auf dem Gipfel der Stirling Range – dem mit 1.099 m höchsten Berg im südlichen Westaustralien – bereits Schneefall registriert.

Die höchste Anzahl von WA-Schneegestöber in einem einzigen Jahr war 2016 sechs – alle auf Bluff Knoll. Fünf wurden bisher nur ein einziges Mal verzeichnet – im Jahr 1968, und zwar an verschiedenen Orten im ganzen Bundesstaat.

30 cm Frühjahrs-Schnee in Neuseeland

Ein seltener Frühlingsschneesturm fegte am 12. Oktober, durch die Regionen Manuherikia und Maniototo in Central Otago und bescherte den höheren Lagen der südlichen Region Neuseelands schwere Schneefälle.

Kälterekorde in Seattle

In dieser Woche werden im gesamten Westen der USA unzählige Kälterekorde aufgestellt.

Am Beispiel von Seattle zeigt sich, dass der Westen Washingtons derzeit von einer rekordverdächtigen Kälte heimgesucht wird.

Am Dienstag gab der Nationale Wetterdienst (NWS) für einige Gebiete, darunter Tacoma und Olympia, eine Frostwarnung heraus – und das aus gutem Grund: In diesen Regionen sanken die Temperaturen über Nacht unter den Gefrierpunkt.

In Sea-Tac sank die Temperatur um 4 Uhr morgens auf 3°C – ein neuer Tagesrekord, der nach Angaben des NWS den bisherigen Rekord von 4°C aus dem Jahr 1946 (Sonnenminimum des 17. Zyklus) bricht.

Die Hälfte von Kaschmir ist derzeit ‚weiß‘

Ungefähr die Hälfte von Indiens nördlichem Bundesstaat Jammu und Kaschmir liegt derzeit unter einer Schneedecke bis zu einem halben Meter, wo die Schneesaison einen ganzen Monat früher als geplant begonnen hat, berichtet bharattimes.co.in.

Bis zu 30 cm Schnee fiel am Montag von der Amarnath-Höhle bis zum Pir Panjal-Gebirge.

Beträchtliche Verwehungen brachten auch den Verkehr auf der wichtigen Straße zwischen Bandipora und Gurej zum Stillstand.

Die Temperatur sank nach Angaben des indischen Wetterdienstes auf nur 1,5 Grad Celsius, und während in den Bergregionen des Tals heftiger Schnee fiel, gab es in den Ebenen Hagel und Regen, der die Ernten in der Region schädigte.

Traditionell beginnt die Schneesaison in Jammu und Kaschmir erst nach dem 15. November.

Link zu allen vorstehenden Meldungen: https://electroverse.net/w-australia-logs-fifth-snowfall-of-the-year-foot-of-spring-snow-hits-nz-record-cold-sweeps-seattle-half-of-kashmir-is-white/

Meldungen vom 14. Oktober:

Massen-Schneefälle in den Rocky Mountains

In den Rocky Mountains sind die ersten großen Schneefälle der Saison gefallen, Wochen früher als normal.

Seit Montag, dem 11. Oktober, haben Teile von Montana, Idaho, Wyoming und Utah bis zu ein Meter Neuschnee erhalten, in höheren Lagen sogar noch viel, viel mehr.

Auch in Colorado gab es in dieser Woche einen ausgedehnten Kälte- und Schnee-Einbruch mit Berichten über 30 cm Pulverschnee im Hochland.

Im Osten erlebte South Dakota ebenfalls seinen ersten größeren Schneefall der Saison.

Der kälteste frühe Oktobertag seit [mindestens] 125 Jahren in Seattle

In dieser Woche erlebt die Region Seattle einige der kältesten Frühherbsttage seit über 125 Jahren.

Nach Angaben des Nationalen Wetterdienstes war die Durchschnittstemperatur von 6,1°C am Dienstag der kälteste Tag, den Seattle jemals in den ersten beiden Oktoberwochen erlebt hat – der bisherige Rekord lag bei 6,4°C am 14. Oktober 1899 (dem Hundertjährigen Minimum).

Und als es in der Stadt am frühen Dienstagmorgen 3°C kalt wurde, war dies auch der niedrigste Oktober-Tiefstwert seit fast zwei Jahrzehnten.

Außerdem erlebte Pullman gestern den kältesten 13. Oktober seit Beginn der Aufzeichnungen: Ein Tiefstwert von 6°C brach den Rekord von 7°C von 1969.

Link: https://electroverse.net/feet-of-snow-hit-the-rocky-mountains-coldest-early-oct-day-strikes-seattle-as-historic-cold-keeps-coal-prices-high/



Hier eine Meldung des indischen Autors Vijay Jayaraj vom 14. Oktober, der über kühles Sommerwetter in Indien klagt:

Im kühlen, sommerlichen Indien dieses Jahres gibt es keinerlei Anzeichen für eine globale Erwärmung

Im heißen, tropischen Indien würde es überraschen, wenn ich Ihnen sagen würde, dass in diesem Jahr Millionen von Menschen um Wärme beten, und das noch vor der Wintersaison!

Im direkten Widerspruch zu den Weltuntergangs-Prophezeiungen über die globale Erwärmung haben viele Teile Indiens einen der kühlsten Sommer und eine starke Regenzeit erlebt, die noch lange nicht zu Ende ist.

Wärme bitte!

In meiner Heimatstadt Bangalore an der Südspitze Indiens gab es einen sehr kühlen Sommer, begleitet von reichlichen Niederschlägen. Die Höhenlage der Stadt – 900 m ü. NN – trug weiter zu den niedrigeren Temperaturen bei, so dass sie in der einzigen Jahreszeit, in der die Einwohner heißes Wetter erwarten, unter dem Durchschnitt blieben.

…

Ein kühler Sommer, endloser Regen und eine Rekordernte

Und nicht nur Bangalore erlebte einen kühlen Sommer in Indien. In Chennai, Kalkutta und vielen anderen Regionen des Landes waren die Tagestemperaturen von April bis Juni niedriger als normal – eine Zeit, in der normalerweise die höchsten Temperaturen des Jahres gemessen werden.

Link: https://cornwallalliance.org/2021/10/in-this-years-cool-summery-india-no-signs-of-global-warming-at-all/

Starker Schneefall legt Gillette, Wyoming, lahm

15.Oktober: Es ist zwar erst Mitte Oktober, aber heftige Schneefälle legen die Städte in den westlichen Gebirgen lahm.

Nach Angaben des National Weather Service (NWS) Rapid City haben am Dienstag und Mittwoch insgesamt 35 cm Schnee die Innenstadt von Gillette, Wyoming, unter sich begraben.

Wie county17.com berichtet, zwang der Sturm die Stadt Gillette, den Schulbezirk Campbell County, das Gillette College, Campbell County und viele kleine Unternehmen am Mittwoch zur Schließung. Außerdem führte er dazu, dass zum ersten Mal seit anderthalb Jahren wieder ein Schnee-Notstand der Stufen 1 und 2 ausgerufen wurde.

Link: https://electroverse.net/snow-shuts-down-gillette-cold-winter-for-canada-scientific-misconduct-demonizing-carbon/

