Cap Allon
Forscher stellen die Frage, wie sich die Wärme tief im Erdinneren verteilt, nachdem unterirdische Detektoren unterschiedliche Signale von im Erdinneren vergrabenen radioaktiven Elementen aufgezeichnet hatten.
Die Erde erzeugt im Inneren enorme Mengen an Wärme. Ein Teil davon stammt noch aus ihrer Entstehung vor Milliarden von Jahren, während der Rest größtenteils aus dem radioaktiven Zerfall von Elementen wie Uran, Thorium und Kalium stammt.
Diese Wärme treibt die langsame Bewegung des Gesteins im Mantel an – jener riesigen Schicht zwischen Erdkruste und Erdkern –, und beeinflusst alles von der vulkanischen Aktivität bis hin zur Kontinentalverschiebung.
Wo genau sich das radioaktive Material konzentriert, ist jedoch nach wie vor unklar.
Forscher nutzen nun Geoneutrinos – winzige Teilchen, die beim radioaktiven Zerfall freigesetzt werden –, um dies zu untersuchen. Diese nahezu masselosen Teilchen durchdringen festes Gestein fast ungehindert und liefern Hinweise auf das ansonsten unzugängliche Innere des Planeten.
Detektoren in Japan, Italien und seit kurzem auch in Kanada haben unterschiedliche Schätzungen der radioaktiven Aktivität im Mantel geliefert. Die Messwerte aus Italien deuten auf relativ hohe Konzentrationen hin, die aus Japan auf deutlich niedrigere, während die Werte aus Kanada irgendwo dazwischen liegen.
Sollten sich diese Unterschiede bestätigen, könnten sie die seit langem bestehende Annahme in Frage stellen, dass radioaktive Elemente im gesamten Mantel breit und gleichmäßig verteilt sind.
Eine Möglichkeit sind zwei mysteriöse, kontinentgroße Strukturen, die nahe dem Erdkern unter Afrika und dem Pazifik verborgen sind und möglicherweise ungewöhnlich hohe Konzentrationen an Wärme erzeugenden Elementen enthalten.
Die Unsicherheiten sind nach wie vor beträchtlich. Radioaktives Material in der Erdkruste, die jeden Detektor umgibt, erschwert die Messungen, und die Wissenschaftler können noch nicht feststellen, ob die offensichtlichen Unterschiede tatsächlich real sind.
Ein weitaus größerer Detektor in China, bekannt als JUNO, dürfte jedoch zur Klärung dieser Frage beitragen.
JUNO befindet sich 700 Meter unter der Erde in der Nähe von Jiangmen in der Provinz Guangdong und veröffentlichte im Juni 2026 seine ersten physikalischen Ergebnisse. Diese betrafen jedoch eher die Eigenschaften von Neutrinos als das Erdinnere. Die ersten Ergebnisse zu Geoneutrinos werden noch in diesem Jahr erwartet, allerdings wurde noch kein konkretes Datum bekannt gegeben.
Das außerhalb der Stadt Guangzhou in China angesiedelte JUNO-Experiment wird voraussichtlich bald seine ersten Nachweise von Geoneutrinos veröffentlichen.
Spekulativ betrachtet könnten die Ergebnisse bisher unbekannte Muster der inneren Erwärmung aufdecken, vielleicht sogar Veränderungen in der Wärmeabgabe und Zusammenhänge mit der jüngsten Erwärmung an der Erdoberfläche. Sie könnten auch Aufschluss über die Prozesse im Erdinneren geben, die mit der Südatlantischen Anomalie (SAA) zusammenhängen. So groß ist die Wissenslücke in unserem Verständnis des Planeten unter unseren Füßen – wer weiß…?
Link: https://electroverse.substack.com/p/two-feet-of-october-snow-hit-utah?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email (Zahlschranke)
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Es gibt diese Mantelplumes. Teils mehrere 100km Durchmesser, die mit ca. 3000° aufsteigen und bei der Eruptiom noch ca.1200° haben. Der Hotspot, der Herd, soll in einer Tiefe von 2900 oder mehr Km liegen. Hawai wird als Beispiel oft genannt für einen Plum. Es könnten mehr als 50 weltweit existieren. Ein „Reaktor“ also, dann Plum, dann Strömung oben unter der Kruste, die Erdplatten schiebt, dabei etwas Wasser aufnimmt (trotz Hitze aber hohe Drücke), dann absinkt. Könnte so H2 Fusion gehen? Teils gewaltige Drücke über 1,5 Mio Bar, teils hohe Temperatur. „Halb zog sie ihn, halb sank er hin“ im übertragenen Sinne.
Man kann vermuten aber nicht beweisen, dass es Fusion ist. Radioaktiver Zerfall als Auslöser gleich garnicht. Er findet statt, aber gleichverteilt. Dann müßte erstmal eine Konzentration stattfinden, wie soll das gehen? und wenn, dann würde das hoch radioaktive Material mit nach oben ausgespült und wäre in der Lava Hawai messbar und der Reaktor würde 2. augenblicklich erlöschen, wenn er seine rad. Stoffe ausgespuckt hat.
Summa summarum spricht mehr für Fusion. Über den Artikel kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. Das einzig lobenswerte ist, dass er die Bildung der Erdwärme ins Gespräch bringt. Schwer zu akzeptieren, was Mutter Natur mittels Gravitation locker kann und unsere besten Physiker bisher nicht.
Übrigens der Mond kann es mangels ausreicheder gravitativen Druckes auch nicht. So muss er halt erstarren, obgleich er die radioaktiven Elemente auch hat.
Auch dazu!
Die Erde kühlt aus: Erdmantel verliert 50 % mehr Hitze als bislang angenommen. [europeanscientist.com/de/wissenschaft/die-erde-kuehlt-aus-erdmantel-verliert-50-mehr-hitze-als-bislang-angenommen/]
Liebe Eike Leser, hier stimmt doch etwas nicht oder? Die Hitze in der Erde entsteht durch die gewaltigen Massen die enorme Drücke erzeugen. Soweit ich durch die erstaunliche Lektüre des von Ihnen wieder verlegten Buches Thomas Gold’s gelernt habe, entstand die Erde durch die Ansammlung kalter Kohlenwasserstoffhalbtiger Materie. Herr Gold betonte im Buch auch, das das mittlerweile anerkannte Lehrmeinung sei. Also die glühende Kugel aus den Schulbüchern meiner Kindheit und Jugend hat es nie gegeben. Inwieweit die Wärme durch den Zerfall radioaktiver Stoffe entsteht entzieht sich meiner Kenntnis. Ich bitte um Aufklärung. Danke
Nach Thomas Gold sollten Sie Jules Verne lesen. Ist ebenbürtig realitätsnah…
Nein,
Wärme entsteht im Erdinneren großteils durch radioaktiven Zerfall von Elementen mit t½ bis mehreren Mrd Jahren.
Offensichtlich haben Sie Gold nicht verstanden. Bleiben Sie bei Verne.
Also doch nicht die Sonnenflecken.