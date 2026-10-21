Ein Wiederaufleben der Kernenergie ist unerlässlich, um den steigenden Strombedarf zu decken.

Von Jason Bordoff, Ashley Finan und Matt Bowen via Foreign Policy

Eine neue Umfrage des Pew Research Center zeigt, dass die parteipolitische Polarisierung in den USA so hoch ist wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Jüngstes Beispiel: Die Republikaner im Repräsentantenhaus verabschiedeten einen Haushaltsentwurf ohne eine einzige Stimme der Demokraten. Doch in einem Punkt herrscht zunehmend Einigkeit zwischen den beiden politischen Lagern: Die Vereinigten Staaten müssen die Kernenergie wieder stärker in den Fokus rücken und ihre Rolle als weltweit führendes Land in der Kernkrafttechnologie zurückgewinnen.

Im vergangenen Monat unterzeichnete US-Präsident Donald Trump vier Exekutivverordnungen mit dem Ziel, die Kernenergieerzeugung in den Vereinigten Staaten drastisch zu steigern. Obwohl diese Verordnungen mehrere Reformbereiche richtig benennen, kann die Exekutive die bestehenden Hindernisse nicht allein überwinden. Demokraten und Republikaner im Kongress müssen ihre Bemühungen um einen wiederbelebten Nuklearsektor in den USA verstärken, wie beispielsweise ein im Mai eingebrachter überparteilicher Gesetzentwurf zur Entwicklung einer Exportstrategie für zivile Kernenergie zeigt.

Um die US-amerikanische Nuklearstrategie wiederzubeleben, bedarf es eines ambitionierten Ziels und gemeinsamer Anstrengungen zu dessen Verwirklichung. Ähnlich wie Trump in seiner ersten Amtszeit die „Operation Warp Speed“ zur Entwicklung eines COVID-19-Impfstoffs ins Leben rief , sollten beide Parteien ihre parteipolitischen Differenzen beiseitelegen und eine nukleare „Operation Warp Speed“ unterstützen, die den Aufbau von 20 Gigawatt neuer Nuklearkapazität bis 2035 zum Ziel hat.

Die Kernenergie erlebt eine Renaissance. Neben der zunehmenden Erkenntnis unter Umweltschützern, dass die Reduzierung von Treibhausgasemissionen einfacher und kostengünstiger sein wird, wenn Kernenergie Teil des Energiemixes ist, gibt es zwei weitere Gründe für den Fokus auf Kernenergie, die breite parteiübergreifende Unterstützung finden.

Nach zwei Jahrzehnten stagnierender Stromnachfrage wird diese in den USA in den kommenden Jahren sprunghaft ansteigen , um den Bedarf von Rechenzentren für künstliche Intelligenz sowie die Elektrifizierung von Autos, Heizsystemen und industriellen Prozessen zu decken. Laut einem neuen Bericht der Internationalen Energieagentur ( IEA ) wird sich der Strombedarf von Rechenzentren weltweit bis 2030 mehr als verdoppeln. Da Rechenzentren auf große Strommengen angewiesen sind, die rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr verfügbar sind, ist die hohe Zuverlässigkeit der Kernenergie besonders attraktiv.

Trotz der großen Aufmerksamkeit, die den rasant steigenden Investitionen in Erdgas zur Deckung des Energiebedarfs von KI zuteilwird , kommt der Bericht zu dem Schluss, dass Kernenergie bis 2035 genauso viel zur Deckung des steigenden Strombedarfs von Rechenzentren beitragen wird wie Erdgas – und das langfristige Potenzial ist angesichts der längeren Einführungsphase fortschrittlicher Kerntechnologie sogar noch größer. Große Technologiekonzerne wie Microsoft, Google und Amazon haben Verträge zum Kauf von neuer Kernenergie für Rechenzentren unterzeichnet – und sogar zur Wiederinbetriebnahme eines Reaktors in Three Mile Island. Erst letzte Woche schloss Meta einen 20-Jahres-Vertrag mit Constellation ab, um Strom aus einem Kernkraftwerk in Illinois zu beziehen, dessen vorzeitige Stilllegung drohte.

Zweitens werden der geostrategische Einfluss und die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten durch die Überlassung der nuklearen Führungsrolle an Russland und China untergraben. Russland baut heute mehr Kernkraftwerke im Ausland als jedes andere Land, unter anderem in Bangladesch, China, Ägypten, Indien, Iran und der Türkei. Berücksichtigt man auch den Bau von Kernkraftwerken im Inland, ist China weltweit führend beim Ausbau der Kernenergie. Von den derzeit in 17 Ländern im Bau befindlichen 58 Reaktoren stammen 80 Prozent aus Russland oder China. Dazu gehören nicht nur traditionelle Reaktortypen, sondern auch fortschrittliche Kerntechnologien, die das zukünftige Wachstum des Kernenergiemarktes prägen werden, darunter kleine modulare Reaktoren.

Sowohl Peking als auch Moskau betrachten die Führungsrolle in der Kernenergie als geostrategische Priorität. Sie stellen staatlichen Kernenergieunternehmen umfangreiche Finanzmittel zur Verfügung, die wiederum Schwellen- und Entwicklungsländern zinsgünstige Kredite und Verträge anbieten, die es ihnen ermöglichen, die Anlagen zu bauen, zu besitzen und zu betreiben. Auf diese Weise erschweren China und Russland nicht nur den Wettbewerb für Unternehmen anderer Nationen, sondern sorgen auch dafür, dass die Abnehmer ihnen gegenüber verpflichtet und von ihrem Know-how und der Lieferung von Kernbrennstoff abhängig werden. Diese Vereinbarungen ermöglichen es China und Russland, ihren wirtschaftlichen und politischen Einfluss auf die Länder, die ihre Technologie erwerben, zu vertiefen. Die Vereinigten Staaten sind stolz auf ihre Sicherheitsstandards, ihre Sicherheitskultur und ihre Haltung zur Nichtverbreitung von Kernwaffen. Wenn die Vereinigten Staaten jedoch nicht der Technologielieferant sind, verbreiten sie diese Standards, Kulturen und Richtlinien nicht an die Abnehmerländer. [Soll das darauf hinweisen, China und Russland bauen unsicherere Kernkraftwerke als die USA? – ist mir unklar, der Übersetzer]

Um das Ziel von 20 Gigawatt (GW) neuer Kernenergie in den USA bis 2035 einzuordnen, sei erwähnt, dass die derzeitige Kernenergiekapazität der USA bei rund 100 GW liegt. Obwohl in den letzten 35 Jahren nur etwa 6 GW an neuer Kapazität hinzugekommen sind, wurden in den 1980er Jahren über 50 GW installiert, was zeigt, dass bereits zuvor große Ausbauprojekte realisiert wurden. Das Ziel ist zwar ambitioniert, doch die beschleunigte Inbetriebnahme auch nur einiger weniger Reaktoren bis 2030 würde die Dynamik für weitere Projekte stärken, indem robuste Lieferketten und qualifizierte Fachkräfte bereitgestellt werden

Für weitere Details wechseln Sie bitte zu:

https://mailchi.mp/chimp/the-united-states-needs-a-nuclear-operation-warp-speed?e=98e63c2b32