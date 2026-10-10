CAGW = Catastrophic man made Climate Warming.
Theo Wolters aus den Niederlanden ist Ingenieur, Unternehmer und Forscher mit den Schwerpunkten Klimapolitik und Klimaauswirkungen und sprach auf der 17. EIKE-Konferenz im Juni in Halle/S.
Ist die Wissenschaft abgeschlossen – „settled“?
Wird die Erde durch humanes CO2 erhitzt?
Wenn ja, ist das katastrophal?
Da wir im deutschen Kanal nicht übersetzen können, klicken Sie bitte unseren englischen Kanal an – unten rechts im Videobild ist ein Rädchen mit „Untertitel“ und „automatisch übersetzen“. https://www.youtube.com/watch?v=4sKCEmZ5T6M
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Organisationen und Personen, welche die Tragweite des Klimawandels anzweifeln oder ablehnen (z. B. das EIKE Institut in Deutschland), nutzen die Formulierung „CAGW-Hypothese“, um zu argumentieren, dass die Vorhersagen von Klimamodellen fehlerhaft seien, die Sensitivität des Klimas auf CO₂ überschätzt werde oder natürliche Faktoren (wie solare Zyklen) eine größere Rolle spielten.
Narrative:
„Die Sonne ermöglicht das Leben“, „CO2 ermöglicht Leben“, „Erwärmung ist gut“
(ach was?)
Danke, setzen 6
🤣
Mehr hätte ich schon erwartet.
Wird EIKE ernstgenommen?
Nein, das Europäische Institut für Klima und Energie (EIKE) wird in der etablierten Wissenschaft und Fachpresse nicht als seriöses wissenschaftliches Institut ernst genommen. Es handelt sich trotz des Namens um einen privaten Verein ohne staatlichen Forschungsauftrag, der von Experten und Medien als Lobbyorganisation und zentraler Akteur der Klimaleugner-Szene in Deutschland eingestuft wird.
Ja!!