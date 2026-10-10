CAGW = Catastrophic man made Climate Warming.
Theo Wolters aus den Niederlanden ist Ingenieur, Unternehmer und Forscher mit den Schwerpunkten Klimapolitik und Klimaauswirkungen und sprach auf der 17. EIKE-Konferenz im Juni in Halle/S.
Ist die Wissenschaft abgeschlossen – „settled“?
Wird die Erde durch humanes CO2 erhitzt?
Wenn ja, ist das katastrophal?

Da wir im deutschen Kanal nicht übersetzen können, klicken Sie bitte unseren englischen Kanal an – unten rechts im Videobild ist ein Rädchen mit „Untertitel“ und „automatisch übersetzen“. https://www.youtube.com/watch?v=4sKCEmZ5T6M

 

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