In der niederländischen Provinz Seeland wurde die größte Kohlendioxid-Abscheidungsanlage Europas errichtet. Die Kosten dürften astronomisch sein – der Sinn schlicht nicht vorhanden. Ist Deutschland, wie Deutsche so oft bei TwitterX oder Facebook schreiben, wirklich das alleinig klimaverrückteste Land der Welt? Nicht ganz – die Eliten unserer Nachbarländer versuchen aufzuholen.
Die Anlage gehört dem norwegischen Düngemittelkonzern Yara International und soll an über 15 Jahre zwölf Millionen Tonnen CO2 via CCS fixieren – die anschließend in 2,6 km Tiefe unter dem Nordsee-Meeresboden verpreßt werden sollen. An der Einweihung nahmen der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre, der niederländische Ministerpräsident Rob Jetten, der EU-Kommissar für Klima, Netto-Null und sauberes Wachstum, Wopke Hoekstra, sowie der Präsident und CEO von Yara International, Svein Tore Holsether, teil. Besonders pikant: Das CO2 wird von der Firma Northern Lights abtransportiert und 2,6 km unter dem Meeresboden auf dem norwegischen Kontinentalschelf gespeichert. Was sagen die Norweger dazu? Ihr Ministerpräsident:
«Unsere Klimaherausforderung liegt in der Industrie, weil dort die Kombination aus Arbeit, Kapital und Technologie zu finden ist. Und natürlich spielt Energie dabei eine zentrale Rolle. Als moderne Energienationen – die Niederlande stehen dabei an erster Stelle – ist das der richtige Weg.»
Auch Norwegen ist ein Land, das dem Klimaschwindel erlegen ist, nicht nur die Niederlande und Merz-Deutschland….
Zum Hintergrund 1: Yara kann mit dem Projekt EU-CO2-Abgaben einsparen. Das Projekt ist mit 30 Millionen Euro aus niederländischen Steuergeldern gefördert worden. Wie auch immer, die Konsumenten zahlen die Rechnung, weil die Produkte teuer werden.
Yara ist in den Niederlanden schon vorher negativ aufgefallen, da jahrelang mit den Steuerbehörden über eine Gewinnverlegung in die Schweiz gestritten wurde. Das niederländische Steueramt hat eine Nachzahlung von 700 Millionen Euro gefordert, und am Ende ist in einem Rechtsverfahren entschieden worden, daß 42 Millionen reichen und daß Yara weiterhin die Gewinne verlegen darf.
In den ersten 3 Monaten dieses Jahres sind bereits 9.4% der ChemieIndustrie aus den Niederlanden verschwunden. Hauptursachen wie in Deutschland: teure Energie, teure Produktion.
Zum Hintergrund 2: In den 90ern galt die CO2-Verpressung im Untergrund als ein Königsweg zur Klimarettung. 2009 hingegen meinte Schleswig-Holsteins Obergrüner Robert Habeck aber, „Schleswig-Holstein ist das Land der Erneuerbaren Energien und keine Müllhalde für CO₂.“ Als Wirtschaftsminister schwenkte er um und wollte 2024 doch wieder CCS:
„Habeck will CO2-Endlager auf hoher See“.
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Mehr muss man nicht wissen über Sinn oder Unsinn solcher „Klimaschutzmaßnahmen“…. 🥳🥳🥳
Robert Habeck ist doch nicht maßgebend.
Wer hat denn aktiv mitgeholfen, uns in das derzeitige Dilemma zu katapultieren?
Eike hat doch den, hier zum Supermann hochstilisierten, Herrn Prof. Fritz Vahrenholt im
Rücken.
Die CO₂‑Verpressung ist dessen Lieblingskind.
Als Verfechter einer Klimaschädlichkeit von Kohlendioxid ist dieser Herr doch geradezu die
Kompetenz, um Argumente für die „Neutralisierung“ des Lebensgases bereitzustellen.
Auch wenn Vahrenholt sich (scheinbar?) dazu hinreißen lässt, bei den
Wahrheitssuchenden einzuschmeicheln, hat er sich noch immer nicht offiziell von der
Klimawandellüge durch Einbringung von anthropogen wieder freigesetztem CO₂ distanziert.
Ich warte sehnsüchtig auf den Tag, an dem auf Eike ein Widerruf des „Experten“ erscheint.
Dass man immer wieder auf Vahrenholt hereinfällt, wenn er einmal in die richtige Richtung rudert, erschließt sich mir nicht.
Herr Bühner, ich stimme Ihnen da völlig zu. Allerdings hat er in der letzten Zeit nicht mehr über CCS geschrieben. Ich denke, er hat begriffen, dass derartige Aktionen die Weisheit der Schildbürger deutlich in den Schatten stellen. Ich hatte bei seinen Artikeln über CCS auch hier ständig gemault. Aber Glückwunsch an die Niederländer, die die Blödheit der Deutschen stoppen.
Da liegen Sie prinzipiell richtig. Man darf dennoch auch differenzieren, oder?
Klimaneutralität wird es weltweit nur geben, wenn wir uns auf das Niveau der Urgesellschaft zurückentwickeln. Dann können aber nicht 8-9 Milliarden Menschen ernährt werden sonder höchsten 200 Millionen, die dann 12-16 h täglich für ihre Ernährung schuften müssten.
Da eine Treibhauswirkung von CO2 nicht meßbar ist, allenfalls in zweifelhaften Berechnungen entsprechender Phantasten von PIK und IPPC vorkommt, ist die Reduzierung dieses Gases in der Atmosphäre auch unnötig. Leider ist es aber ein gute Methode Geld zu vernichten, was ansonsten sinnvollen Projekten zugute kommen könnte. CCS steht da, auf Grund der hierfür nötigen enormen Kosten und des energetischen Aufwands die 400 ppm aus der Luft zu filtern, mit an oberster Stelle und ist zu verurteilen.
Wenn alle Aktionen zur so genannten Klimaneutralität weiter getrieben werden, wird das zum Kollaps der Nationen führen die diesen Schwachsinn promoten.
Und wirkungslos sind sie sowieso, wie der Anstieg des CO2 in der Luft, dabei ohne nachweisbaren Zusammenhang zwischen seinem Gehalt und der Temperatur, beweist. Der positive Effekt dieser CO2-Zunahme, die eine Folge geringerer Bewölkung und erhöhter Strahlungswerte der Sonnenstrahlung (Stichwort UV) und der damit verbundenen Ausgasung von CO2 aus den Ozeanen ist und zur Begrünung der Erde führt wird leider von diesen Schwachsinnigen nicht erkannt.
„Klimaneutralität wird es weltweit nur geben, wenn wir uns auf das Niveau der Urgesellschaft zurückentwickeln.“
Das sind irre konzipierte Begriffe, um ein Thema zu f r a m e n.
👉 der absolut hirnrissig ist, und keinesfalls die Wirklichkeit widerspiegelt.
Es muß nichts getan und nichts dafür vermieden werden.
Es ist hohles, geistloses Geschwätz in einer agitierten Öffentlichkeit hartnäckig verortet, um darauf ein Narrativ zu errichten.
Es beleidigt jeden Menschen, dessen IQ die eigene Schuhgröße übersteigt, und dient ausschließlich einer gierigen Elite.
Kapiert das endlich, liebe Mitmenschen…
So geht Umverteilung. Der Kunde zahlt’s.
Bei 430 ppm dürften etwa 3.400 Gigatonnen CO2 in der Atmospäre herumwuseln. 12 Millionen Tonnen (davon 8,7 Millionen Tonnen Sauerstoff !)- das sind 0,00035% in 15 Jahren, oder im Durchschnitt 0,000023% pro Jahr. Senkung der CO2-Konzentration von 430 ppm auf … genau, 430 ppm. Auch wenn es 100 solcher Anlagen gäbe, es wird nicht anders.
Selbst unbedarfte Treibhausgläubige müßten in’s Grübeln kommen. Da wird völlig nutzlos Sauerstoff aus der Atmosphäre gesaugt und verklappt unter dem Vorwand, das „Klima zu retten“(!).
Herr, wirf Hirn vom Himmel und triff die Richtigen.
Wow, ich bin mit Eike einmal d’accord!
(wenn auch aus anderen Gründen)
CO2-Verpressung, CCS genannt, ist gemeingefährlich. Alleine schon die gleichzeitige CO2-intensive Verarbeitung ist absurd.
..interessiert das jemanden ? 🤔