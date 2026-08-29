Wer meine Karriere verfolgt, weiß, dass ich – sei es in Zeitungsartikeln oder in Beiträgen in anderen Foren – stets dieselben Ansichten zum Klimawandel und zu Energiefragen vertreten habe, die ich auch in meinen Kolumnen für die „Empowerment Alliance“ zum Ausdruck bringe.
Als langjähriger Journalist weiß ich jedoch, dass – unabhängig davon, wo diese Kolumne veröffentlicht wird oder ob ich in einem Medienkanal auftrete, um über Klima- oder Umweltfragen zu diskutieren – meine Verbindung zur TEA erwähnt werden sollte, damit die Leser sich dieser formellen Beziehung bewusst sind.
Zunehmend haben Leser auch das Recht, ähnliche Fragen zu einer wachsenden Zahl von Nachrichtenorganisationen zu stellen, die früher unabhängig waren, nun aber auf Hilfe von außen angewiesen sind. Nehmen wir zum Beispiel die Associated Press.
Während des größten Teils meiner Zeit als Journalist, die bis in die 1980er Jahre zurückreicht, konnte man sich darauf verlassen, dass die AP unvoreingenommenen, faktenbasierten Journalismus lieferte. Leider hat sich die AP in den letzten Jahren der New York Times, der Washington Post, den meisten Rundfunk- und Kabelsendern sowie anderen linksgerichteten Nachrichtenorganisationen – einschließlich neuerer digitaler Medien – angeschlossen und einen Journalismusstil übernommen, der Fairness zugunsten von Standpunkten und Objektivität zugunsten von Aktivismus aufgibt.
Die Abkehr der Nachrichtenmedien vom altbewährten Journalismus hat zu ihrem allmählichen Niedergang beigetragen. Anfang dieses Jahres ergab eine Analyse des Pew Research Center, dass „eine Mehrheit der Amerikaner (57 %) wenig Vertrauen darin hat, dass Journalisten im besten Interesse der Öffentlichkeit handeln“.
Als Beleg für eine linksgerichtete Voreingenommenheit ergab die Umfrage, dass „Demokraten und demokratisch orientierte Unabhängige (61 %) mehr als doppelt so häufig wie Republikaner und republikanisch orientierte Wähler (25 %) angeben, Vertrauen in Journalisten zu haben, dass diese im besten Interesse der Öffentlichkeit handeln“. Das ist nicht überraschend, weil die Berichterstattung die Demokraten und ihre progressiven (und zunehmend sozialistischen) Amtsträger, Kandidaten und politischen Maßnahmen gegenüber den Republikanern überwiegend begünstigt.
Im Laufe der Jahre führte das mangelnde Vertrauen in den Journalismus zu einem Rückgang der Abonnentenzahlen, was wiederum zu einer geringeren Anzahl von Zeitungen und natürlich zu weniger Medien führte, die den Nachrichtendienst der Associated Press abonnieren.
Um eine vollständige Auslöschung abzuwenden, hat die AP ein Modell eingeführt, das die Annahme von „Unterstützung“ zur Finanzierung ihrer Berichterstattung vorsieht. So enthielt beispielsweise ein kürzlich erschienener Artikel über ein Urteil eines Berufungsgerichts gegen die Trump-Regierung in Bezug auf Projekte für saubere Energie aus der Biden-Ära folgenden Hinweis: „Die Associated Press erhält Unterstützung von der Walton Family Foundation für die Berichterstattung über Wasser- und Umweltpolitik.“
Die Walton Family Foundation ist eine Organisation, die sich unter anderem für Umweltbelange einsetzt. Ihre politische Haltung ist klar – bereits im Jahr 2022 begrüßte sie die Verabschiedung von Präsident Bidens sogenanntem „Inflation Reduction Act“, einer Milliarden-Subvention für den Kampf gegen den Klimawandel.
„Die Herausforderungen des Klimawandels haben Auswirkungen auf jeden Aspekt unseres Lebens und werden dies auch weiterhin tun“, erklärte die Walton Foundation damals. „Regierung, Wirtschaft, indigene Völker, philanthropische Organisationen, Interessenvertreter und andere müssen gemeinsam auf dieser historischen Investition aufbauen, um die Dynamik für eine widerstandsfähigere Zukunft weiter voranzutreiben.“
Die AP betont natürlich, dass sie redaktionell unabhängig und „allein verantwortlich für alle Inhalte“ ihrer Klimaberichte sei. Doch bedenken Sie Folgendes: Die ursprüngliche zweijährige Förderung der Walton Foundation in Höhe von 785.000 US-Dollar im Jahr 2021 finanzierte laut Angaben der Stiftung drei AP-Reporter (und vermutlich damit verbundene Ausgaben). Nur zwei Jahre später war die Förderung auf eine dreijährige Zusage in Höhe von insgesamt 2,5 Millionen US-Dollar angewachsen.
Die Stiftung gab am 21. April 2023 bekannt: „Diese dreijährige Förderung baut auf der bisherigen Unterstützung zum Aufbau eines Ressorts für Umwelt und Wasser mit drei fest zugewiesenen Reporterstellen auf. Mit der neuen Förderung werden weiterhin zwei Textjournalisten und ein Videojournalist finanziert, die sich der Berichterstattung über Wasser- und Umweltthemen widmen, während zusätzlich ein spanischsprachiger Reporter und ein Fotograf hinzukommen. Die AP behält die vollständige redaktionelle Kontrolle.“
Doch die Walton-Stiftung stellte nur einen Strang eines weitverzweigten finanziellen Netzwerks dar. Im Jahr 2022 gab die AP bekannt, dass „sie mehr als zwei Dutzend Journalisten weltweit mit der Berichterstattung über Klimathemen beauftragt, was die größte einzelne Erweiterung der Nachrichtenorganisation darstellt, die durch philanthropische Fördermittel finanziert wird.“
Tatsächlich beliefen sich die Fördermittel über drei Jahre auf insgesamt mehr als 8 Millionen Dollar, „und etwa 20 der Klima-Journalisten werden neu eingestellt. … Fünf Organisationen beteiligen sich an dieser Initiative: die William and Flora Hewlett Foundation, das Howard Hughes Medical Institute, Quadrivium, die Rockefeller Foundation und die Walton Family Foundation.“ Im gleichen Artikel wurde darauf hingewiesen, dass etwa „50 AP-Journalisten Stellen haben, die durch Fördermittel finanziert werden“, und es wurden ähnliche Vereinbarungen anderer Nachrichtenorganisationen beschrieben.
Zwar legen die AP und andere Organisationen ihre Finanzierungsvereinbarungen in der Regel offen – doch gerade diese Offenlegung gibt den Lesern Anlass, darüber nachzudenken, ob die Millionen, die von Instituten und Stiftungen an Nachrichtenorganisationen fließen, Einfluss darauf haben, wie die Medien ihre Berichterstattung gestalten. Dies verwischt zudem die Grenze zwischen Artikeln, die für „Interessengruppen“ verfasst werden, und der Berichterstattung der AP sowie anderer „seriöser Nachrichtenmedien“, die (wenn auch nur teilweise) durch Fördermittel finanziert werden.
Ich freue mich für Reporter, die dank externer Finanzmittel weiterarbeiten können, auch wenn mir bewusst ist, dass die Zahl der traditionellen Journalisten zurückgeht und sie zunehmend durch Aktivisten ersetzt werden. Doch die Klimabewegung kann die Gesellschaft Milliarden kosten und unsere effizientesten Energiequellen gefährden. Zu wissen, dass ein Großteil der Berichterstattung zu diesem Thema von Gruppen finanziert wird, die sich voll und ganz für den Klimaschutz einsetzen, ist eine wichtige Information, wenn wir solche Berichte verarbeiten.
Ob es nun um die Berichterstattung zum Klimawandel oder um ein anderes Thema geht: Nachrichtenkonsumenten sollten stets darauf achten, wer die Arbeit finanziert – und sich fragen, inwieweit diese Finanzierung die Informationen beeinflussen könnte, die sie glauben sollen.
Gary Abernathy is a longtime newspaper editor, reporter and columnist. He was a contributing columnist for the Washington Post from 2017-2023 and a frequent guest analyst across numerous media platforms. He is a contributing opinion columnist for The Empowerment Alliance, which advocates for realistic approaches to energy consumption and environmental conservation.
Dieser Artikel wurde ursprünglich von RealClearEnergy veröffentlicht und über RealClearWire zur Verfügung gestellt.
Link: https://wattsupwiththat.com/2026/08/25/fair-question-whos-paying-for-climate-reporting-in-the-mainstream-media/
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE
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Lesen bildet
Erderwärmung bescherte Römischem Reich fette Jahre
Olivenbäume, Weinreben und anderes, was man eher aus wärmeren Regionen kennt, warf vor 2000 Jahren auf britischem Boden Erträge ab. Tacitus (58-117), der so akkurate römische Historiker, hat es der Nachwelt überliefert.
2019_09_2rr5
https://www.welt.de/geschichte/article149773123/ Erderwärmung-bescherte-Roemischem-Reich- fette-Jahre.html
Im Mittelalter wuchsen in Deutschland Zitronenbäume.
In England wurden ebenfalls Wein und Olivenbäume angebaut. Es war wärmer als heute, Mittel- und Nordeuropa hatte seine Blütezeit! TERRA-X
2023_08_26
24.50min-25.50min
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/wein-eine-geschichte- durch-die-jahrtausende-doku-100.html
Kleine Eiszeit
Die Folgen für die Moderne
2017_03_06
https://www.deutschlandfunk.de/kleine-eiszeit-die-folgen-fuer-die-moderne-100.html
Kulturgeschichte
Die Kleine Eiszeit in der Kunst https://www.welt.de/kultur/history/gallery11985655/Die-Kleine-Eiszeit-in-der-Kunst.html
Was ist, wenn der Winter immer länger dauert? Die „Kleine Eiszeit“ brachte den Menschen nach dem Mittelalter für Jahrhunderte Not und Elend. Die Schuld gab man den Hexen…
2010_12_15
https://www.welt.de/geschichte/article11639867/ Was-ist-wenn-der-Winter- immer- laenger- dauert.html
Zu Beginn der Neuzeit wurden in Europa „Hexen“ verbrannt, weil man sie für schlechtes Wetter verantwortlich machte. Tatsächliche Ursache war die Kleine Eiszeit: Ein Klimawandel in Europa, aus dem wir viel für heute lernen können.
2022_01_14 https://www.br.de/nachrichten/wissen/klimawandel-schon-zur-kleinen-eiszeit-gab-es-fake-news,SuOEOwH
Kleine Eiszeit https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Kleine_Eiszeit
Das Klima der letzten 2000 Jahre
2013_04_25 https://www.archaeologie-online.de/index.php?id=8&L=1&tx_news_pi1%5Bnews%5D=2250&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=439516c7f83d20a9928355c52e0a9d6c
Kleine Eiszeit https://bildungsserver.hamburg.de/themenschwerpunkte/klimawandel-und-klimafolgen/klimawandel/kleine-eiszeit-746676
Die Kleine Eiszeit und die darauffolgende globale Erwärmung https://geomorphologie-montagne.ch/de/4-6-die-kleine-eiszeit-und-die-darauffolgende-globale-erwaermung/
Wie kalt ist eine Kleine Eiszeit? Klimaveränderungen im Mittelalter
Österreichische Akademie der Wissenschaften
2020_08_24
https://www.youtube.com/watch?v=4ZqO4bfB_ew
https://de.wikipedia.org/wiki/Kleine_Eiszeit
Puzzle aus dem Eis – Bäume unter Gletscher – DER SPIEGEL 2005_05_22
https://www.spiegel.de/wissenschaft/puzzle-aus-dem-eis-a-37e29ef0-0002- 0001- 0000-000040474089
Weltraumforschung Auch auf dem Mars wird es wärmer
2007_04_09 https://www.welt.de/wissenschaft/article796347/Klimawandel-Auch-auf-dem-Mars-wird-es-waermer.html
Ein Fall globaler Erwärmung
2007_07_08
Globale Erwärmung gibt es aber auch auf einem unbewohnten Planeten: auf dem Mars. Im Laufe der vergangenen 20 Jahre stieg die mittlere Temperatur dort um rund 0,6 Grad Celsius. Es gab also einen größeren Sprung als auf der Erde. https://www.deutschlandfunk.de/ein-fall-globaler-erwaermung-100.html
Dieser TV-Schnipsel stammt von ca. 2008 der ZDF: Gletscher 8x in 10000 Jahren geschmolzen 2008_00_00
https://x.com/Donuncutschweiz/status/196604577
Sommer 1540
„Klimageschichte: Europas vernichtende Jahrtausenddürre
2018_08_11
https://www.spektrum.de/news/klimageschichte-europas-vernichtende-jahrtausendduerre/1584414
Wetterdaten enthüllen Europas größte Naturkatastrophe
Elf Monate kaum Regen und Extremhitze: Mehr als 300 Chroniken aus ganz Europa enthüllen die grausamen Details einer gigantischen Katastrophe im Jahr 1540. Und sie zeigen: Das Desaster kann sich wiederholen.“
2014_07_02 https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/hitze-und-duerre-1540-katastrophe-in-europa-im-mittelalter-a-978654.html
Studie:
Vermutlich schlimmste Dürre seit 500 Jahren in Europa
2022_08_24 https://www.geo.de/natur/oekologie/studie–vermutlich-schlimmste-duerre-seit-500-jahren-in-europa-32658876.html
JAHRTAUSENDSOMMER VON 1540
Als Europa verdurstete“
2014_07_04 https://www.welt.de/geschichte/article160308711/Jahrtausendsommer-von-1540-Als-Europa-verdurstete.html
Dürre und Hitze in Europa 1540
2026_06_28
https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCrre_und_Hitze_in_Europa_1540
Aufzeichnungen von 1540
Mega-Dürre – Europas größte Katastrophe
2015_04_09 https://www.srf.ch/sendungen/einstein/einstein-online-mega-duerre-europas-groesste-katastrophe
In Deutschland kann doch jeder selbst (wenn er mag) die Bilanzsummen der Medienkonzerne einsehen.
Eine Suche bei Goggle oder anderen Metasuchmaschinen wird immer Bertelsmann als größtes Medienunternehmen mit einer Bilanzsumme von (2024) von 32,9 Mio.€ angegeben.
Taucht man etwas tiefer ein stellt sich heraus, dass die ddvg mit einer Bilanzsumme (2024, neuere Zahlen werden nicht veröffentlicht) von 99,0 Mio.€ das wesentlich größere Medienunternehmen ist.
Die ddvg ist eine 100%ige Tochter der SPD, hält 31% der Anteile an der Madsackgruppe, die wiederum für das „Redaktionsnetzwerk Deutschland (rnd)“ verantwortlich ist.
Die SPD ist also Eigentümer des größten Medienkonzerns Deutschlands.
Ganz abgesehen davon:
Seit 2016 unterstützt die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung (seit 01/2025 Gates Foundation) den Spiegel direkt mit Spenden.
Vor allem während der Corona Jahre.
Wer finanziert und kontrolliert die Maistream Medien?
Die SPD hat ihre Medienmacht doch immer nur uneigennützig eingesetzt, und selbst den Gang in die Bedeutungslosigkeit altruistisch hingenommen, (was zu beweisen war), oder?
„Wer finanziert die Klimaberichterstattung in den Mainstream-Medien?“
Wen finanzieren die reichsten Menschen und Unternehmen?!
Kann ein reicher Mensch links (d. h. sozialistisch) sein?! Wirklich und nicht nur zum Schein?! Ist Klimaideologie tatsächlich von Vorteil für einen Arbeitnehmer?!
Wenn Sie diese Frage mit Nein beantworten, können Sie Klimaalarmismus nicht als linke Ideologie bezeichnen.
„Ja, wir könnten jetzt was gegen den Klimawandel tun, aber wenn wir dann in 50 Jahren feststellen würden, dass sich alle Wissenschaftler doch vertan haben und es gar keine Klimaerwärmung gibt, dann hätten wir völlig ohne Grund dafür gesorgt, dass man selbst in den Städten die Luft wieder atmen kann, dass die Flüsse nicht mehr giftig sind, dass Autos weder Krach machen noch stinken und dass wir nicht mehr abhängig sind von Diktatoren und deren Ölvorkommen. Da würden wir uns schön ärgern.“
(Marc-Uwe Kling)
Fazit des „Wissenschaftlers“ Herr Lex: Unsere „Maßnahmen gegen den Klimawandel“ – anthropogene Verminderung des CO2 sowie anderen minimalen Infrarotrückstrahlender Spurengase- haben nicht nur eine (ggfs) verminderte Temperaturerhöhung bewirkt sondern:
Gottseidank gibt es Experten, die uns, nach der 3-jährigen Ausbildung bei „Friday for Future und Greenpiss“, die großen Vorteile der heldenhaften Bekämpfung der „Klimakrise“ erklären können, mit noch völlig unbekannten positiven Nebeneffekten.
Offensichtlich, wie der Kommentar des Herrn Lex beweist, hat das Hirn des Menschen sich doch gegenüber seinen Vorfahren (den Affen) weiterentwickelt.
In Zeiten, in denen es „Klimaschutzministerien“ gibt mit Klimaschutzministern, darf man sich über nichts mehr wundern!
Die Politik ist also offenbar überzeugt, daß die jeweiligen Minister etwas am Klimageschehen verändern können!? Leider wurde noch nie ein Minister gefragt, welche Macht über „das Klima“ er denn glaubt, zu haben?
Aber „Maulkorb-Organisationen“, die den Medien vorzugeben versuchen, was und wie sie über Klima berichten dürfen und wie nicht, gibt es diverse.
In D etwa https://klimajournalismus.de und in Österreich https://www.klimajournalismus.at
Es werden sog. „Kodizes“ verordnet, wie über Klimafragen zu berichten ist. Und ich meine, die zugehörigen Medien machen das aus Aktivismus freiwillig, ohne geflossene Bestechungsgelder …
Die Frage war, wer finanziert diese falsche KLimaberichterstattung. Sie haben eine Ursache erklärt, wer sie initiiert und wer dahinter steht wie die Bevölkerung anzulügen ist. Wie man den einfachen Deutschen eine Schuld zuweist, damit er reumütig mit schlechtem Gewissen den Griff in seine Brieftasche erduldet.
Finanzieren beim ARD und ZDF tun wir, ausschließlich wir durch unsere Zwangsrundfunkgebühren. Und die überwachenden und steuernden NGOs werden über die Regierung finanziert, also auch wir- über unsere Steuern.
Man baut sich als erstes eine ausbeutbare Klimakrisendefinition und dazu zahlungswillige und -kräftigen Sponsoren. Sodann wird systematisch medienwirksamer Alarmismus betrieben und abgemolken.
Dauerhafter Krisenmodus schafft die Macht weg vom Volk hin zu jeglicher Regierung.
Beispiel: „schon über 15.800 „Hitzetote“ in diesem schönen Sommer in Deutschland.“
Die Feststellung, dass 30 °C in Deutschland als „Katastrophe“ geframed werden, während dieselben Menschen für teures Geld nach Spanien oder Italien fliegen, um genau diese Temperaturen zu genießen, entlarvt die psychologische Absurdität der Debatte.
Höhere Temperaturen bedeuten für den Menschen per se keine Krise, sondern oft schlicht Lebensqualität, oder?
Gegenfrage:
Wer finanziert Heartland?
Wo gibts denn diese Zeitung?
Ja, dann beantworten Sie doch die Frage selbst, die mich eigentlich nicht interessiert. Mich interessiert mehr, wer das PIK Potsdam bezahlt und wie wir diesem Märcheninstitut für erfundene KLimafolgen die Gelder wegnehmen können.
Wer finanziert Sie ?
Der gesunde Menschenverstand „finanziert“ Heartland.