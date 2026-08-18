17. Internationale EIKE-Klima- und Energiekonferenz (IKEK-17) am 27. Juni 2026 in Halle/S.

Karl Iver Dahl-Madsen ist Chemieingenieur, Autor und Umweltstratege und kommt aus Dänemark.

Er berichtet en détail über die sich stetig verbessernde Welt-Ernährungssituation – trotz vor allem westlicher Weltuntergangswarnungen zu „Dürre“, „Hitze“, „Klimakollaps“ und so weiter. Die Erde wird grüner – und die Bauern weltweit ernten immer mehr Nahrungsmittel!

Hinweis: Das Video wurde auf unserem englischen Kanal publiziert: Mit dem Zahnrad unten rechts können Sie mit „Untertitel“ und „übersetzen/deutsch“ den deutschen Text mitlesen.