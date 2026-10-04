Andreas Schulte
ganz viele zahlen in Deutschland zunehmend immer mehr Geld für unsere sogenannte Energiewende ein, das an ganz wenige umverteilt wird …! Wir sind Weltmeister bezüglich der Strompreise aller Industrieländer, produzieren aber immer noch mit den dreckigsten Strom. Teil 01 des Videos zu den wirtschaftlichen Hintergründen zeigte neue Details zur Steuermittel-Umverteilung an „gute Milliardäre“. Ein sehr großer Prozentsatz in Deutschland findet das trotzdem sehr wichtig – „Long-Tagesschau“ genannt – weil es ja dem Klimaschutz dienen und ein paar Euro in die leeren Kassen der Kommunen, der Bürger spülen soll.
Aber auch wenn permanent das Gegenteil wiederholt wird: Die Effekte für die Wertschöpfung „vor Ort“ sowie für das Klima sind nicht messbar […] die für die Lobby, die Investoren schon. Weil nun überall Geld für Bildung, unsere Infrastruktur, unser Gesundheitssystem etc. fehlt, werden Forderungen lauter, Super-Reiche – also Sie (!!!) machen Sie sich bloß nichts vor – noch stärker zu besteuern und: Weil das nicht reichen wird, noch mehr Schulden zu Lasten kommender Generationen zu machen.
Windkraft, Wasserstoff, Klimaneutralität, Grüner Stahl etc. etc.: Deutschlands Regierungen der letzten über 10 Jahre ließen Wunschzahlen als Ziele auch von deutschen Energiedienstleistern und deren Töchtern, den Netzbetreibern, und anderen Lobbyisten in Gesetze schreiben und nannten das Politik, Klimaschutz oder auch: unsere Demokratie. Wurden Ziele krachend verfehlt, wurde weder nachgerechnet geschweige denn korrigiert, denn die „Auftraggeber“ profitieren ja weiter, solange der Kühlschrank noch nicht ganz leer ist. Interesse an mehr Daten und Hintergründen zur „Vernetzung“ von Politik und Energiedienstleistern zu unseren Lasten und der Frage, an wen das viele Steuergeld wirklich verteilt wird …? Dann schauen Sie Teil 02 zum Thema Gegenwind: Ökonomie.
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Teil 01 des Videos zu den wirtschaftlichen Hintergründen zeigte neue Details zur Steuermittel-Umverteilung an „gute Milliardäre“.
Schön, na und, wissen wir doch. Solche Details brauche ich nicht mehr. Ich möchte in einem Artikel gerne Ratschläge wie wir uns gegen die CO2-Lüge wehren können. Einfach Vorschläge zur Diskussion stellen.
Vielleicht eine neue „Graswurzelbewegung“? Wie zur Zeit des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III., damals unter französischer Fremdherrschaft. Ich weiß, Ihr Süd- und Westdeutschen habt es nicht so mit den Preußen 😉 , aber der damalige Friedrich hatte sich schließlich dem Druck von ganz unten gebeugt, was im
MerzMärz 1813 in seinem Aufruf „An Mein Volk“ gipfelte:
„Ihr wisst was euer trauriges Loos ist, wenn wir den beginnenden Kampf nicht ehrenvoll enden.“
Der hatte damals sehr kluge und verständige Leute wie Wilhelm von Humboldt, den Freiherrn von Stein, Hardenberg, Scharnhorst und Gneisenau an seiner Seite. Nicht zu vergleichen mit Amthor, Klingbeil oder Schneider. Aber so eine basisdemokratische „Graswurzel“ wäre mein Vorzugsweg …
Und ja, ich weiß. Das dauert lange (der „Weg durch die Instanzen“). Die Rutschbahn zum heutigen Tiefpunkt hat mehr als 50 Jahre gedauert, der Rückweg, über Schulbücher und Universitäten, wird mindestens ebenso lang, falls es überhaupt einen Weg aus diesem rotgrünen Blubber-Sumpf gibt.
😂 Danke für dieses Wortspiel. Das übernehme ich gern in mein Arsenal.